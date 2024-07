Una tesis aborda la efectividad de las políticas públicas para el desarrollo rural

Por

Una tesis doctoral aborda la efectividad de las políticas públicas para el desarrollo del medio rural en todo el mundo, y llega a la conclusión de que solo desde diversos enfoques a la vez es posible afrontar este complejo problema que afecta a territorios despoblados como la provincia de Teruel. Su autor es precisamente un turolense, Diego Loras, que la defendió el pasado jueves en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, con la que obtuvo el grado de Doctor en Economía.



Loras es conocido por haber participado en diversos estudios e informes sobre las políticas que se pueden aplicar en el territorio para dinamizar el medio rural y combatir la despoblación. Ahora ha defendido su tesis con la que ha obtenido el grado de doctor con la calificación de sobresaliente, pendiente de saber todavía si será cum laude ya que para ello el voto es secreto y no se sabrá hasta la próxima semana.



La tesis la ha realizado en la Facultad de Economía y Empresa de ICADE en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, y la ha llevado a cabo mediante un programa especial consistente en un doctorado internacional. Eso le obligó a realizar una estancia de cuatro meses en el extranjero, en concreto en Londres en un centro especializado, y a escribirla en inglés. Ese mismo idioma es en el que la defendió ante un tribunal igualmente internacional formado por los doctores Vicente Pinilla, Elisa Aracil, la italiana Sara Amoroso, la chilena Sofía Boza, y el uruguayo Juan Jung.



El trabajo de investigación se titula Public policies for regional rural development: new contributions to depopulation, inequality and growth (Políticas públicas para el desarrollo rural regional: nuevos aportes a la despoblación, la desigualdad y el crecimiento).



Tras la defensa de la tesis el pasado jueves, su autor manifestó que había sido “muy especial” porque suponía el cierre de una etapa y se mostró satisfecho del resultado, así como de los comentarios que le había hecho el tribunal.



La tesis lo que hace es una exploración “exhaustiva” de los principales retos que se plantean sobre el desarrollo regional y rural, y sobre la elaboración de políticas públicas en dichas áreas, según recoge el resumen de la investigación.



Loras explicó que el trabajo está dividido en tres capítulos que abordan en primer lugar el problema de la despoblación rural, en segundo la brecha de ingresos entre las zonas urbanas y rurales, y en tercer lugar la insuficiencia de los marcos tradicionales de diagnóstico del crecimiento para explicar la dinámica del crecimiento regional y proponer soluciones políticas para abordarla.



El trabajo aborda experiencias políticas en diferentes partes del mundo y lo que hace es una revisión sistemática de 66 estudios publicados desde el año 2000, además de examinar las políticas de mitigación de la despoblación.



Todo eso lo acompaña de la elaboración de un modelo exhaustivo con el objeto de encontrar los componentes esenciales de las políticas que de verdad pueden ser exitosas a la hora de mitigar la despoblación.



Entre las conclusiones, Loras destaca que el análisis pone de manifiesto que la despoblación es un fenómeno en el que influyen diferentes políticas en las dimensiones social, fiscal, sectorial y de infraestructuras, y que existen distintos grados de eficacia en cada categoría.



El autor afirma que “para tener éxito, es imprescindible un enfoque político polifacético que abarque diversos aspectos de este complejo problema”.



Otra de las conclusiones a las que llega es que las intervenciones fiscales selectivas conllevan una “notable reducción de la brecha urbano-rural tras la aplicación de estas políticas” .



El nuevo doctor en Economía considera que el material de su tesis “ofrece valiosas orientaciones para responsables políticos y partes interesadas que trabajan en pro del desarrollo rural y regional”.



Loras manifestó que en el caso español “no se pueden aplicar las mismas recetas a todas las provincias”, y primero hay que detectar las carencias en cada una de ellas para implementar seguidamente las medidas.