Unanimidad en el Ayuntamiento de Teruel para reclamar al Gobierno de Aragón un transporte sanitario de calidad

El Ayuntamiento de Teruel instará al Gobierno de Aragón a modificar, antes de su publicación definitiva, los nuevos pliegos de condiciones redactados para el transporte sanitario urgente de Aragón y a mantener en el territorio los servicios necesarios, que incluyan la transformación de las ambulancias convencionales en ambulancias de soporte vital, tras el consenso de los territorios implicados, para dar un servicio de calidad y de cercanía al medio rural manteniendo todas las bases de las ambulancias, así como el número de las mismas como soporte vital básico. Fue una de las diez propuestas que este viernes se debatieron en el pleno municipal correspondiente al mes de febrero y que se extendió por más de cinco horas.



La propuesta fue aprobada por unanimidad. Había sido presentada de forma conjunta por el Partido Popular, Ciudadanos y Chunta y enmendada por el PSOE, para apostar por la mejora de los servicios sanitarios en la provincia. En este sentido, el portavoz socialista, Samuel Morón, recordó que el presidente del Gobierno Javier Lambán aseguró que en la provincia de Teruel “no se iba a perder ninguna ambulancia” y reiteró el compromiso del Ejecutivo autonómico con la provincia y el anuncio de que se va a disponer de helicópteros con visión nocturna.



Morón había tratado de que esta propuesta se hubiera materializado en una declaración institucional, extremo que durante el debate también defendieron otros grupos políticos, pero no los que conforman el equipo de gobierno, por lo que finalmente hubo que debatir una moción conjunta y enmendada.



“Todos tenemos que ponernos de acuerdo en apoyar los servicios”, dijo el portavoz de EMT, Zésar Corella, mientras que la portavoz de CHA, Marisa Romero, apuntó que hay que trabajar por un servicio de calidad.



El portavoz de Ganar-IU, Nicolás López, fue un paso más allá y pidió la internalización, para él “fundamental” para que se dé un servicio con calidad y acorde a las necesidades del territorio. En este sentido, presentó una propuesta propia que se debatió de forma conjunta pero se votó por separado y que no salió adelante por los 17 votos en contra de PP, PSOE, Cs y PAR. Hubo una abstención (Vox) y tres votos a favor (CHA, Ganar Teruel-IU y Espacio Municipalista por Teruel).



Sobre los pliegos, el portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, habló incluso de la posible “responsabilidad legal” de los que lo habían redactado y el portavoz del PAR, Julio Esteban, puso encima de la mesa el tema de la despoblación y se pregunto cómo se pueden hacer estos pliegos.



Más allá de que el texto que se había propuesto para la declaración institucional era “poco ambicioso”, según el portavoz de Ciudadanos, Ramón Fuertes, “al final lo que todos estamos pidiendo es que se mejore el servicio”, afirmó. Y en el mismo sentido se pronunció el portavoz del PP, Javier Domingo.



La alcaldesa, Emma Buj, cerró el debate considerando que todo lo que ocurre en la provincia afecta a la ciudad de Teruel y se alegró de que el Gobierno de Aragón vaya a rectificar el pliego que suponía el recorte de 15 ambulancias en Aragón, ocho de ellas en la provincia de Teruel.



Si las dos propuestas en materia sanitaria que se debatieron en el pleno van dirigidas al Gobierno de Aragón, también lo hacen otras dos en materia de vivienda y acción social que instan a firmar convenios con el Ejecutivo autonómico. Propuestas de vivienda

La presentada por Espacio Municipalista por Teruel referente a la colaboración con el Gobierno de Aragón para la búsqueda conjunta de soluciones a los problemas de integración sociolaboral y vivienda en el barrio de Pomecia se rechazó por el voto de calidad de la alcaldesa al haber 10 votos a favor (PSOE, PAR, CHA, Ganar Teruel-IU y Espacio Municipalista por Teruel), 10 votos en contra (PP y Cs) y una abstención (Vox). La presentada por PP y Cs respecto a la firma de convenios con el Gobierno de Aragón en materia de vivienda se aprobó con 15 votos a favor (PP, Cs, PAR, Vox, Ganar Teruel-IU y Espacio Municipalista por Teruel), cinco abstenciones (PSOE) y un voto en contra (CHA).



Sendas propuestas se debatieron de forma conjunta, a propuesta de la alcaldesa, que es la que ordena el debate, pero que no fue bien aceptado por los grupos de la oposición que consideraron que eran dos asuntos diferenciados.



El portavoz de EMT así lo dijo en su intervención que consideró que se mezclaban asuntos que no tenían que ver entre ellos. La suya se refería en concreto a la situación que se vive en el barrio de Pomecia tanto desde el punto de vista de integración sociolaboral como de vivienda y la del equipo de gobierno no lo nombraba y se centraba en los asuntos relacionados con la Oficina de Vivienda y la promoción.



“Proponemos que se reconozca los problemas de Pomecia y remitir una solicitud formal al Gobierno de Aragón”, dijo Corella porque en su opinión “es fundamental para encauzar el problema y dar soluciones a Pomecia” y recordó que en julio de 2020 se aprobó un plan de integración para este barrio y preguntó qué se había hecho. Asimismo, se refirió a todas las propuestas que su formación había hecho en esta legislatura en materia de vivienda, para preguntar al final cuáles eran los compromisos concretos del equipo de gobierno en este asunto porque en su opinión, la moción que había presentado el equipo de gobierno fuera del orden del día era “para tapar su desinterés”.



El equipo de gobierno sin embargo defendió su gestión tanto en materia sociolaboral con los habitantes de Pomecia como en política de vivienda. Sobre lo primero, fue el portavoz de Ciudadanos, Ramón Fuertes, el que defendió el trabajo realizado desde los Servicios Sociales con el colectivo gitano. “Hay que bajar y hablar con las familias no solo vale hacerse una foto desde arriba”, le espetó a Corella y enumeró los talleres de empleo, escuelas taller y talleres de integración sociolaboral que se están llevando a cabo. “La implicación de Servicios Sociales es máxima”, aseguró.



Por parte del Partido Popular, el concejal delegado de Vivienda, Juan Carlos Cruzado, detalló los pasos dados con la Dirección General de Vivienda para poder firmar el convenio para poner en marcha la Oficina de Vivienda, que incluirá además promoción.



También se refirió a la disposición del Ayuntamiento para ceder parcelas donde poder construir vivienda social o para jóvenes. Se trata de unas parcelas diferentes a las que se habían planteado en un primer momento porque, tras un modificación en la normativa para este tipo de viviendas de carácter social, se permite que sean destinadas para ello parcelas reservadas para uso dotacional.



Respondía así a las críticas que planteó la portavoz de CHA, que dudó que los solares que se propusieron fueran los idóneos. En el transcurso del debate, Marisa Romero se comunicó con la directora general de Vivienda, de su mismo partido, que le transmitió que el convenio con el Ayuntamiento se iba a firmar, pero el concejal lo puso en duda porque según le había transmitido ella misma había que volver a iniciar los trámites porque al pasar de año no estaba abierta la contabilidad de 2022.



“Es urgente firmar el convenio, hemos puesto tres solares encima de la mesa y si hace falta pondremos más”, afirmó Cruzado.

La oposición reclama más información

Lo que para unos ha sido “la gota que colma el vaso” para otros es una cuestión del día a día de la gestión municipal. El líquido que rebosó lo hizo en forma de corazón, el de la escultura instalada en el Rincón del Beso, en los jardines de Fernando Hue. Así lo vieron al menos cinco formaciones políticas de la oposición. CHA, PSOE, PAR, Vox y Ganar Teruel-IU presentaron una propuesta para reprochar al Partido Popular la falta de información proporcionada a los grupos municipales de la oposición sobre iniciativas impulsadas desde el equipo de gobierno y, en especial, la instalación de esta escultura.



La propuesta se aprobó con los votos de todos los grupos menos los que forman el equipo de gobierno. Partido Popular y Ciudadanos cerraron filas sobre su trabajo diario. El propio portavoz de Ciudadanos, Ramón Fuertes, llegó a decir que se había enterado de la instalación de esta escultura el mismo día poco antes de su presentación a los medios de comunicación y le restó importancia, porque lo enmarcó en la gestión cotidiana.



La oposición sin embargo consideró que habría sido un gesto invitarles a participar en el acto. Así al menos lo vio la portavoz de CHA, Marisa Romero, de la que partió la idea de presentar esta moción conjunta, un reproche que quiso que fuera más allá del tema de la escultura y acusó al equipo de gobierno de “oscurantismo”, porque hay asuntos “de los que nos tenemos que enterar por la prensa”.



“No nos merecemos ese oscurantismo porque siempre nos ha tenido al lado cuando ha sido algo bueno para la ciudad”, lamentó. El portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, reconoció que “no es una obligación legal” para el equipo de gobierno informar de lo que hace, pero sí que vio la propuesta como “un toque de atención”. El portavoz del PAR, Julio Esteban, también lo vio como “un llamamiento a las buenas prácticas”.



Samuel Morón, portavoz del PSOE, que criticó en su día la forma de la escultura, lamentó que no se escuchara su propuesta de hacer esculturas de personajes ilustres y Zésar Corella, que no suscribía la propuesta pero la votó a favor, también demandó mayor información al equipo de gobierno.



La alcaldesa salió al paso de estas acusaciones. Mostró su “máximo respeto” por la oposición pero les recordó que el Ayuntamiento “no es órgano colegiado”. Sobre la escultura del Rincón del Beso también lo enmarcó en la “gestión ordinaria” y apuntó que el objetivo era llevar el turismo más allá del centro histórico. Y sobre las críticas del PSOE sobre su forma, que a esta formación le recordaba al emblema del PP, la alcaldesa expuso una serie de fotocopias en color con otros logos de marcas comerciales y políticas con formas similares.



Buj rechazó de plano las acusaciones de oscurantismo y acusó a la oposición de “hipocresía y cinismo”, porque ellos también presentan antes sus propuestas a los medios que al debate en el pleno. Centro de interpretación del modernismo

Por otro lado, la propuesta presentada por el PSOE referente a la creación del Museo del Modernismo en la ciudad de Teruel se aprobó por unanimidad. Durante el debate la alcaldesa informó de que ya se está trabajando en un centro de interpretación, una iniciativa privada que trasladaron al consistorio y que ahora se está estudiando, al igual que su ubicación más idónea.



Otra propuesta presentada por el PSOE referente a la instalación de bibliotecas callejeras en Teruel y sus barrios también se aprobó por unanimidad. La alcaldesa informó de que comenzará en el barrio de la Fuenfresca, porque su asociación vecinal lo solicitó. Reapertura de la residencia Luis Buñuel

La propuesta presentada por el Partido Popular referente a instar al Gobierno de Aragón a que acelere los trámites para la reapertura de la residencia Luis Buñuel a la mayor brevedad salió adelante con los votos a favor de todos los grupos municipales excepto el PSOE, que se abstuvo. El debate sirvió para que populares y socialistas lo que habían hecho y lo que no sus diferentes gobiernos en favor de la recuperación de esta residencia, que contará con diferentes dependencias pensadas para los jóvenes. El portavoz socialista confió en que le proyecto se dé a conocer en las próximas semanas y el portavoz popular confió en que así sea, aunque la alcaldesa lo puso en duda porque dijo que nadie se había dirigido al ayuntamiento para ver posibles modificaciones urbanísticas necesarias en el entorno.