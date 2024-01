Unos 200 turolenses reclaman “el fin del genocidio” que sufre el pueblo palestino

La palabra contra la violencia

Marisol Julve durante el recital de poesía por Palestina. Bykofoto/A.G.

Teruel se sumó este sábado a la convocatoria a nivel nacional de la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (Rescop) y unas 200 personas se concentraron en la plaza del Torico para reclamar el fin de la violencia contra este pueblo y exigieron al Estado español una “respuesta contundente” y que deje el comercio de armas con Israel. Seguidamente, se celebró un recital poético con el mismo mensaje en el Espacio Luvitien.Al gripo de: ¡Viva Palestina libre! comenzó la movilización en la capital, promovida por los movimientos Aragón con Palestina y Casa Palestina de Aragón. Alrededor de la fuente del Torico se leyó un extenso manifiesto. Comenzó su lectura Pablo Jorge quien antes del inicio del acto destacó que el mensaje central de esta jornada era que “hay que parar esta barbarie que es un genocidio” y defendió que se debe lograr de inmediato un alto al fuego permanente y “una salida justa para Palestina”.El manifiesto recordaba las muertes, desaparecidos y desplazados desde el 7 de octubre en Palestina por los bombardeos de Israel y señalaba que los juristas de Naciones Unidas consideran que lo que está sucediendo podría ser un genocidio.Asimismo, el texto criticaba la actitud del Gobierno español que “no da una respuesta contundente” y le acusaban de incumplir sus obligaciones en derecho internacional y exigió al ejecutivo de Sánchez que finalice el comercio de armas con Israel.Tomo el relevo en la lectura del manifiesto Yassmina Jaidar, una joven de Zaragoza con orígenes marroquís que estudia en Teruel y está muy sensibilizada con la causa palestina y que reclamó un mayor apoyo del Estado español a Palestina y que se aisle a Israel diplomáticamente y en las actividades culturales o deportivas. “Que el Estado no sea cómplice de este genocidio televisado”, concluyó.Tras ello se corearon proclamas contra Israel y en defensa de Palestina como: “No es un conflicto es colonialismo”, “Palestina resiste, Israel no existe” o “no es una guerra, es u genocidio”.Finalmente, la joven de Teruel, de origen marroquí, Aya El Belidi, de 16 años, tomó el micrófono para compartir su propia reflexión sobre lo que está ocurriendo con el pueblo palestino. Lamentó que “se silencie” lo que ocurre en Palestina, desde “hace más de 75 años” y lamento que actualmente parece que “todas las vidas importan menos las de los palestinos”.Tras el acto, Aya El Belidi comentó que está “muy concienciada con lo que está ocurriendo en el territorio de Palestina” y defendió que los jóvenes tiene que implicarse con este asunto y lamentó que “nadie le da voz a Palestina, cuya población es musulmana, mientras que se habla mucho más de otros conflictos como el de Ucrania”.Miles de personas salieron a las calles de más de un centenar de ciudades españolas para pedir el “fin del genocidio contra el pueblo palestino”, exigir el cese del comercio de armas con Israel y denunciar la “crueldad” de los ataques que han causado ya más de 30.000 víctimas mortales. Madrid, Sevilla, Gijón, Toledo, Santander, Zamora, Málaga, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Valladolid, Murcia y Palma.y decenas de municipios acogieron manifestaciones y concentraciones contra la guerra de Israel.Los actos en apoyo al pueblo palestino terminaron en Teruel con un recital poético en el Espacio Luvitien con la participación de varios creadores turolenses y un posterior micro abierto para todos aquellos que quisieron hacer sus aportaciones de manera improvisada.La Plataforma de Poetas por Teruel se sumaba así a la convocatoria Poesía por Palestina. Versos contra el Genocidio que se realizó el sábado en una treintena de ciudades españolas, además de en varias más en todo el mundo.“Queremos mostrar la defensa del pueblo palestino a través de la palabra que es el único arma que conocemos”, resaltó Marisol Julve, de la asociación, que fue la encargada de abrir la sesión poética, pasadas las 12.30 horas.Junto a ella participaron Jesús Cuesta, Fabián Navarrete, Asun Perruca, Lourdes Sanz y Antonio José Canales.Además, también se escucharon los versos de otros autores que no pudieron asistir por motivos personales, pero de los que se lleyeron sus poemas: Nacho Escuín, Cristina Jiménez, Enrique Villagrasa, Rosa Bergara y José Vicente González.