Vox afirma que será "responsable" y mantiene la mano tendida a Azcón pese al 23J

Por

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha asegurado este lunes que su partido "va a ser responsable" y mantiene la mano tendida al candidato del PP en Aragón, Jorge Azcón, para cerrar un gobierno de coalición en la comunidad a pesar de los resultados de las elecciones generales que alejan la posibilidad de un gobierno entre ambos partidos en España.



En rueda de prensa en la sede de Vox en Madrid para hacer balance de los comicios del 23J, Garriga ha subrayado que su partido está por cerrar el pacto para gobernar en coalición con Azcón porque "lo merecen los españoles".



"No va a ser por nosotros. Vamos a ser responsables. Seguimos con la mano tendida para protagonizar el cambio que merece Aragón", ha señalado el dirigente de Vox.



Según Garriga, su partido y el PP "están llamados a conformar esa alternativa" que desean los aragoneses.



Fuentes de la formación que lidera Santiago Abascal han expresado su confianza en que el acuerdo en Aragón pueda sellarse esta misma semana.



El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha insistido en que si no entra en el gobierno autonómico, Azcón contará con su voto en contra.



"Vamos a hacer todo lo que está en nuestra mano, siempre que se respete a nuestros votantes. Sabemos quién es nuestro adversario político: el PSOE. Los españoles merecen que en aquellos lugares donde así lo han decidido lleguemos a acuerdos para protagonizar el cambio. No nos van a ver equivocados en quienes son nuestros adversario y nuestros aliados", ha reflexionado Garriga.