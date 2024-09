Vox inicia en Teruel una campaña contra el clúster del Maestrazgo

Por

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha lanzado una campaña para recoger firmas a favor de la paralización del macroproyecto del clúster del Maestrazgo. Vox ha habilitado un sitio web para firmas online y organizará mesas de recogida de firmas físicas en varias provincias españolas.



Vox denuncia así el macroproyecto del clúster del Maestrado en Teruel, al que considera un gran crimen ambiental que afectará negativamente la flora, fauna, agricultura y paisajes de la región.



Alejandro Nolasco ha manifestado este sábado que se talarán 2 millones de árboles y que el proyecto beneficiará solo a unos pocos poderosos. Mientras que muchas empresas involucradas están pronosticando grandes pérdidas.



La campaña se desarrollará hasta fin de año e incluirá mesas de firmas en varias localidades de Aragón y Castellón.



"Estamos aquí por un tema importantísimo y es que se va a cometer el mayor crimen si no lo impedimos contra la flora, contra la fauna, contra la agricultura, contra la ganadería y sobre todo contra el paisaje y contra nuestros pueblos, que es el macroproyecto del clúster del Maestrado. Que son auténticas aberraciones, como he dicho antes, el mayor ataque que se ha cometido nunca contra la provincia de Teruel", ha señalado Nolasco en el acto realizado este sábado en la plaza del Torico.



"Además es pura especulación, todas las empresas que se dedican a esto están teniendo ya unas pérdidas del 80% en la previsión de sus ingresos. Por tanto, es decir, este gobierno de Aragón está ayudando o fomentando a empresas que previsiblemente van a tener una pérdida sustancial de esos recursos y luego ya me contarán dentro de 30 años a ver quién va a quitar todos estos molinos, toda esta chatarra cuando se quede inservible después de haber talado 2 millones de árboles", ha advertido el líder de Vox.



Nolasco ha asegurado que se van a talar 2 millones de árboles. "La provincia de Teruel jamás va a ser la misma, va a ser expoliada simplemente para el beneficio de unos cuantos poderosos, de unos cuantos millonarios que ni siquiera han estado aquí u otros que se dedican a vampirizar la provincia porque viven en otros sitios y les da absolutamente igual", ha lamentado.



"Y hoy hemos lanzado ya, digamos, la parte online, la parte digital. Cualquier persona puede entrar ahora a nuestras redes sociales, puede entrar a la página de Vox y hemos habilitado un espacio donde le van a pedir el correo y una serie de datos para poder firmar online, como ya digo, la paralización de esta destrucción del maestrado", ha explicado Nolasco.