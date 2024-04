Vox insta a mantener las fuentes, el mobiliario y los juegos de los parques

Por

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Teruel defenderá una propuesta de resolución en el pleno del próximo lunes para instar al Gobierno municipal a revisar y reforzar el mantenimiento de las fuentes, de los juegos y el mobiliario en las zonas de juego de los parques infantiles. Así lo ha anunciado la portavoz del grupo municipal, Elena Fernández.



Fernández ha expuesto que el arreglo de los parques infantiles supone “ventajas a nivel social y de salud en el desarrollo de la infancia” y les permite “vencer a sus miedos, superar retos y medir bien los riesgos”. “Todo ello dentro de una era digital y de pantallas en la que los niños deben pasar también tiempo al aire libre”, ha contextualizado.



Fernández ha argumentado que el objetivo es “evitar que los parques infantiles queden deslucidos ni generen impresión de dejadez”. Del mismo modo, ha propuesto “añadir columpios para niños con necesidades especiales y más mobiliario, ya sean bancos, iluminación o soportes para bicicletas”. Igualmente, ha abogado por “instalar otras soluciones que garanticen la sombra para mayor seguridad de los padres y niños en aquellos parques que no disponen de las suficientes zonas de sombra”.



“Hemos visitado 19 parques. En el parque del Labrador falta un columpio, en el parque de la ronda de Ambeles el tejadillo del parque-tobogán está roto, en el parque de La Estrella también y en el parque de la plaza de Santa Teresa, en San León, el carrusel no es estable. Le pedimos a la alcaldesa, Emma Buj, que no permita esta degradación de los parques infantiles”, ha concluido la portavoz municipal de Vox en el Ayuntamiento de Teruel.