Aguaviva encarga un estudio para recuperar el uso del camping Dos Rocas

Aguaviva quiere recuperar el uso turístico del Camping Dos Rocas, situado junto al río Bergantes. El Ayuntamiento acaba de adjudicar la redacción de un estudio de inundabilidad de estas instalaciones, con el fin de conseguir la autorización de uso por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

La zona de acampada se encuentra junto a un entorno que en los últimos años se ha abierto un hueco en el mundo del turismo de naturaleza por la belleza geológica que rodea la zona. Así las cosas, el proyecto encargado pretende determinar qué zonas del camping tendrían riesgo de inundación en el caso de que se produjera una crecida del río.

La recuperación del uso del Camping Dos Rocas forma parte de uno de los cuatro ejes del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) financiado con 1,5 millones de euros y que contempla actuaciones diversas, desde aquellas relacionadas con el impulso a infraestructuras turísticas a otras relacionadas con la recuperación del patrimonio histórico local, entre otras.

Del conjunto del PSTD la actuación más relevante es la adecuación del camping, para lo que se han presupuestado 500.000 euros. Por tanto, al menos un tercio del presupuesto de todo el plan estaría previsto que se destinara a la recuperación y puesta en servicio de esta infraestructura, que lleva en desuso varias décadas, aunque, tal y como recordó el alcalde, Aitor Clemente, “todos los años se celebra una acampada juvenil organizada por el Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ)”, lo que ha supuesto que, de manera periódica, se realice mantenimiento de las parcelas y las instalaciones.

Según explicó el regidor, “hace un mes tuvimos una reunión con la Confederación para saber de qué permisos deberíamos disponer para volver a poner en uso el Camping Dos Rocas y qué tramitación habría que seguir, y nos dijeron que lo primero era hacer un estudio de inundabilidad con el fin de conocer a ciencia cierta que parte de la zona de actuación no está dentro del área que es inundable”.

El antiguo camping tiene un edificio de servicios comunes, parcelas con servicios, suministro eléctrico y depuración de aguas residuales, pero cada una de estas infraestructuras requieren de una mejora sustancial.

El Ayuntamiento tiene un proyecto para la puesta en servicio de 40 parcelas, menos de las que tiene el antiguo camping. La zona para acampar se ha acotado, no solo por la proximidad al río, sino también por la cercanía a la carretera, con la que “hay que mantener unas distancias”, de acuerdo a la normativa.

El Ayuntamiento de Aguaviva cuenta con un estudio de riesgos de inundabilidad que se redactó en el año 2006. “En ese documento se señala que el río no sería un problema, pero hay que actualizarlo”, enfatizó, puesto que han pasado 18 años desde su redacción. De la misma manera, “hemos excluido algunas parcelas del camping que están más próximas a la carretera, y éstas se emplearán como zona de aparcamiento para las personas que se acercan a bañarse a las pozas de agua del río”, destacó el alcalde, quien valoró la riqueza paisajística y natural que hay en este entorno del término municipal.

Patrimonio histórico

El PSTD tiene cuatro ejes (competitividad, digitalización, transición ecológica y eficiencia energética) y uno de ellos es la recuperación del patrimonio arquitectónico. En este sentido, entre otras medidas, está contemplada la recuperación de la ermita de San Gregorio, un edificio que se pretende “salvaguardar” para evitar su ruina.

Hasta ahora en este inmueble histórico se había reformado la cubierta, lo que ha ayudado a “salvaguardar su deterioro”, pero, aún así, la ermita carece de cerramientos en ventanas y puertas y la humedad afecta a los muros, que ya presentan grietas de distintas dimensiones.

Actuaciones

El plan contempla distintas actuaciones, aunque el Ayuntamiento tuvo que acotar cada una de ellas debido a que, de los 2,5 millones de euros solicitados inicialmente para el proyecto turístico, finalmente se aprobaron 1,5 millones, y es la actuación en el antiguo Camping Dos Rocas la partida económica más relevante.

El camping, aunque parcelado y con distintas instalaciones como la caseta de servicios, “nunca llegó a tener los permisos de apertura requeridos”, según especificó el primer edil, quien dijo desconocer “por qué no se insistió más en su día para lograr una autorización de uso; simplemente sabemos que el proyecto se dejó así y no se intentó más, pero no los motivos que hubo detrás, si fueron económicos, de falta de voluntad política...”. La cuestión es que parece que ha llegado el momento para que esta zona de camping pueda tener una segunda oportunidad.

Empleo

El Ayuntamiento de Aguaviva ha reforzado su plantilla municipal para los próximos diez meses con la incorporación de dos personas desempleadas que ocuparán sendas plazas de peones de servicios múltiples, que realizarán distintas tareas de apoyo a la Brigada municipal. Ambos operarios han sido contratados en el marco del proyecto de Acondicionamiento y mejora de espacios públicos e infraestructuras municipales III, tras la aprobación por parte del Instituto Aragonés de Empleo (Inaem) de una ayuda de 28.068 euros procedente del Programa Emple-AR.

Dicho programa de subvenciones al empleo está financiado con fondos estatales en el marco de la distribución territorial de fondos a las Comunidades Autónomas a través de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, y a través del mismo se ofrecen ayudas para la contratación de parados de larga duración, mujeres mayores de 30 años y personas desempleadas mayores de 45 y de 55 años para realizar proyectos de interés general y social.

El proyecto presentado por el Ayuntamiento de Aguaviva al Inaem tiene como objetivo el desarrollo de diversas actuaciones con el objetivo común de la mejora del espacio público y de las infraestructuras municipales. Así las cosas, se propone la realización de trabajos que habitualmente no se pueden realizar ya que la falta de personal suficiente hace imposible llegar a todos los espacios en los que sí que se va a poder actuar con este proyecto.

Los nuevos empleados realizarán trabajos de acondicionamiento, mantenimiento y reparación de diversos locales e inmuebles municipales. Además, también podrán efectuar labores de cuidado y puesta en valor de parques, jardines y otros espacios públicos mediante desbroce y limpieza, la eliminación de malas hierbas en calles de la localidad, así como trabajos de mantenimiento y conservación del mobiliario urbano.