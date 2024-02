Aguaviva licita la segunda fase de las obras de ampliación de las viviendas tuteladas

Por

El Ayuntamiento de Aguaviva ha licitado por un montante de 207.983 euros la Fase número 2 de ampliación en 25 plazas de la Residencia de ancianos Guadalupe Altabella Mir.



Las obras se ejecutan en un inmueble anexo al edificio en uso de centro de día y viviendas tuteladas y consisten en la adecuación de distintas zonas de servicios para residentes, en concreto una planta semisótano donde se ubican todos los espacios comunes y servidores del centro residencial, una lavandería, una sala de rehabilitación, una estancia de día y comedor, una cocina y anejos, un grupo de aseos y baño geriátrico, así como una zona de vestuarios, instalaciones y almacén. La zona ampliada cuenta ya con estructura, cubierta y capa exterior de la envolvente.

En la primera fase de la ampliación se construyeron 4 unidades habitacionales dobles con sus respectivos baños, pero el proyecto contempla una tercera fase, que plantea ejecutar en la planta primera 8 unidades residenciales dobles y una unidad de enfermería. Asimismo, habrá una cuarta fase para la renovación de la planta baja previo traslado de los residentes a las zonas y unidades residenciales que ya estén terminadas. En esta zona se conseguirán 4 unidades residenciales dobles, 2 unidades residenciales individuales y una unidad de enfermería.



Con la ejecución de estas cuatro fases se dará por completada la renovación y ampliación del complejo, si bien el Ayuntamiento deberá conseguir financiación suficiente, por lo que la terminación es un proyecto a medio plazo. No en vano, solo la segunda fase que se ha licitado tiene un coste de 461.840 euros, de los que la mitad están financiados con fondos Fite.



Por recomendación del Instituto aragonés de Servicios sociales, el Ayuntamiento pretende ejecutar una renovación de las viviendas tuteladas hasta su conversión en residencia de no validos, tal y como detalló el alcalde, Aitor Clemente.



Así las cosas, en esta segunda fase de la obra está previsto dejar terminada la planta donde se ubican los servicios generales de la residencia. Actualmente existen 7 habitaciones individuales y 3 habitaciones dobles para residentes validos y con la Fase 1 completada se han adecuado 4 habitaciones dobles más, lo que da un total de 12 plazas para residentes validos y 8 plazas para residentes no validos. En este sentido, la Fase 2 es imprescindible para poder completar la ampliación de las viviendas tuteladas e iniciar el proceso de conversión del complejo en residencia para no validos. De esta forma, todas las unidades habitacionales serán de plazas para asistidos, que es para lo que realmente hay demanda en la actualidad.



Según Aitor Clemente, el centro para personas mayores que tiene actualmente Aguaviva es “un servicio de centro de día y viviendas tuteladas para personas válidas, pero el objetivo del proyecto en su conjunto es conseguir convertirlo a residencia para poder atender a personas que no se valen por sí mismas”. No en vano, “actualmente la tendencia entre las personas mayores es a aguantar en casa todo lo que puedan o bien con familiares o bien con atención a domicilio y eso hace que el abanico de posibles usuarios sea muy reducido”, reconoció el primer edil. Las cifras que registran las viviendas tuteladas de Aguaviva hablan por sí mismas: “solamente tenemos cubiertas en este momento 7 plazas de 12 plazas posibles”, enfatizó el alcalde.



El Ayuntamiento de Aguaviva acordó con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales que se llevara a cabo una ampliación por fase del inmueble y que la cuarta y última fase consistiera en la adaptación del edificio actual. “Hace dos o tres años pudimos actuar en la planta baja, que es la zona ampliada y contigua a lo que está actualmente en uso (centro de día y viviendas tuteladas) y ahora pretendemos intervenir en el semisótano, que es donde están los servicios comunes”, añadió el primer edil. Continuación

En cualquier caso, las obras de la Fase II se tendrán que ejecutar en varios tramos, dado que el consistorio ha obtenido la mitad de la financiación que había solicitado para realizar todos los trabajos. El Ayuntamiento recibió 268.742,86 euros del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) para continuar con las obras de ampliación hasta sumar las 37 plazas totales (25+12 actuales). “El presupuesto de toda la fase es de casi medio millón de euros, por lo que no tendremos suficiente para acometerla ahora íntegramente, así que habrá que esperar a una segunda intervención”, valoró el alcalde.



En este momento, Clemente reconoció que “es difícil aventurar cuándo se terminarán todas las obras, porque dependemos de subvenciones, pero ya hemos solicitado poder emplear parte de los módulos que se vayan ejecutando en fases para no tener que esperar tantos años hasta que esté completamente terminada”, añadió.