Aguaviva sigue luchando por cubrir la plaza vacante de médico de Atención Primaria

La crisis sanitaria en la zona básica de salud de Mas de las Matas, que afecta a esta localidad y a trece consultorios más de poblaciones vecinas, se mantiene sin resolver, según denunciaron los responsables locales.

Pese a los avances que ha llevado a cabo el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón desde que se dio esta problemática ante la falta de personal sanitario por las mañanas, aún queda una de las tres plazas de médicos de Atención Primaria por cubrir de manera estable. Esta falta de personal está generando una gran preocupación entre los vecinos de las localidades afectadas, que decidieron convocar una nueva manifestación el próximo martes, 15 de octubre, en la plaza España de Aguaviva para exigir soluciones definitivas y garantizar una atención sanitaria de calidad.

Para Aitor Clemente, alcalde de Aguaviva, llevar a cabo la manifestación en esta localidad tiene un claro sentido. “Decidimos trasladar aquí nuestras protestas porque va a ser uno de los pueblos más afectados por la falta de médicos en la zona. La vacante sin cubrir afecta a varios municipios cercanos, como La Ginebrosa y Las Parras de Castellote, y no podemos permitir que se prolongue esta situación. Queremos que la administración se comprometa de una vez por todas a cubrir las tres plazas”, explicó Clemente.

Rafael Molinos, presidente del Consejo de Salud de Mas de las Matas, afirmó que la situación comenzó a deteriorarse en mayo, cuando una de las médicas del centro solicitó una excedencia que, hasta la fecha, no ha sido cubierta. Molinos también detalló cómo la situación se agravó a finales de septiembre, cuando la última de las tres médicas que quedaban en la zona por las mañanas fue trasladada. “El 26 de septiembre nos quedamos sin ningún médico de mañanas en la zona básica de salud de Mas de las Matas. Habíamos pasado de tener cinco médicos en 2014 a no tener ninguno en esos momentos”, indicó.

Según Molinos la administración ha realizado esfuerzos para mejorar la situación: el 11 de noviembre está previsto que se incorpore un médico para cubrir la plaza de Castellote, y la profesional que está en excedencia en Mas de las Matas regresará en un mes para retomar su puesto. “De momento, tenemos una médica en Aguaviva, pero la realidad es que cada día se cierra algún consultorio por la falta de personal. Por ejemplo, un día cierra el de Aguaviva y otro día el de Bordón, lo cual afecta a la continuidad de la atención sanitaria en nuestras localidades”, explicó Molinos.

Asimismo, el presidente del Consejo de Salud de Mas de las Matas relató que, en una reunión reciente con la directora de Atención Primaria del Sector de Alcañiz, Marcela Amestoy, se les informó oficialmente de que la búsqueda para cubrir la tercera plaza continuaba, aunque sin avances concretos. “Nos dijeron que siguen buscando, pero no nos dieron una fecha concreta ni una solución definitiva para cubrir esa plaza vacante. Esta situación nos obliga a seguir movilizándonos”, añadió Molinos. Además, subrayó que el esfuerzo y la dedicación de las tres médicas de Atención Continuada que están cubriendo las consultas han sido cruciales para mantener un mínimo de servicio. “Sin ellas, tendríamos que cerrar aún más consultorios. Su compromiso ha sido esencial”, indicó Molinos.

Avances y un futuro impreciso

Por su parte, Clemente destacó que estas soluciones “no son suficientes” ya que todavía queda una plaza por cubrir. “A día de hoy solo tenemos una de las tres plazas matinales cubiertas de manera efectiva, y eso solo ha sido posible porque la profesional que debía trasladarse ha retrasado su salida hasta noviembre. Estamos viviendo una situación insostenible, y aún no se nos ha dado una respuesta concreta sobre cuándo se cubrirán todas las plazas vacantes”, señaló Clemente.

El alcalde explicó que, según la administración, a mediados de noviembre “se podría cubrir” la segunda plaza en Castellote, pero la tercera plaza, que corresponde a Aguaviva, sigue en el aire. “Seguimos con una carga de trabajo excesiva para los médicos de atención continuada, quienes están haciendo un esfuerzo sobrehumano para atender a toda la población. Sin embargo, eso no es sostenible a largo plazo. Están recibiendo apoyo puntual de otros profesionales, pero seguimos teniendo que cerrar consultorios o reducir horarios”, indicó Clemente.

Durante la reunión con las autoridades sanitarias, Clemente expresó su descontento, calificando las soluciones propuestas como “insuficientes y temporales”. “Nos siguen ofreciendo parches. No queremos que cada día venga un médico diferente porque tiene libre y puede echar una mano. Eso no es una solución. Mejor eso que nada, pero para los vecinos, no es ideal que cada vez que acudan al consultorio se encuentren con una cara distinta”, explicó. Clemente destacó que la falta de continuidad en la atención afecta negativamente a los pacientes, sobre todo a aquellos con patologías crónicas, ya que es fundamental que se les atienda de manera constante y por el mismo profesional para un seguimiento adecuado de su estado de salud.

Además, el alcalde también expresó su preocupación por el envejecimiento de la población en la zona, un factor que incrementa la vulnerabilidad de los vecinos ante la falta de médicos. “El perfil de nuestra población es de personas bastante mayores que requieren atención constante y familiaridad con su médico. El hecho de que cada día les atienda un profesional diferente, no solo genera frustración, sino que también compromete la calidad de la atención médica”, afirmó. El alcalde hizo hincapié en la importancia de que los pacientes tengan la confianza de ser tratados por un profesional que conozca su historial y con el que puedan mantener un seguimiento.

Un problema que afecta a varias localidades en Aragón

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, se reunió hace unos días con alcaldes de algunos municipios que componen las Cinco Villas, donde localidades como Ejea de los Caballeros también presentan problemas debido a la falta de médicos y explicó que, aunque las inquietudes de la población son comprensibles, la administración “sigue trabajando” para resolver el problema, aunque “los médicos no los tenemos en el bolsillo”,explicó.

En Ejea de los Caballeros se han propuesto cuatro nuevos profesionales (a espera de la homologación de la especialidad), que comenzarán a trabajar en noviembre, aunque reconoció que faltarán otros cuatro médicos más para completar la plantilla. Esta misma escasez se refleja en la zona básica de salud de Mas de las Matas, donde solo dos de las tres plazas matinales estarán cubiertas próximamente, lo que sigue generando cierres de consultorios de manera rotativa. “Seguiremos buscando, pero es una realidad que hay déficit de profesionales en la región”, afirmó.

Bancalero defendió que “el 90% de la plantilla de Atención Primaria en Aragón está cubierta”, aunque reconoció la existencia de “situaciones puntuales” en algunos centros, y aseguró que “se sigue trabajando” para mejorar la cobertura. Sin embargo, recordó que, ante la falta de profesionales, la prioridad es mantener la calidad asistencial a través de dispositivos móviles y asistencia a domicilio cuando sea necesario. “Entendemos que las poblaciones rurales quieren que el médico esté presente como antes, pero estamos haciendo todo lo posible para mantener la asistencia”.