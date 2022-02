Teruel volverá a movilizarse por la sanidad el 17 de marzo tras reunir el sábado a 2.000 personas en la capital

Por

En torno a 2.000 personas, según la cifra dada por los organizadores, participaron en la manifestación en defensa de la Atención Primaria convocada por el Movimiento de Acción Rural (MAR) y la Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel en la capital. Las protestas continuarán el próximo 17 de marzo con concentraciones en todos los centros de salud y consultorios médicos de la provincia, y no cesarán hasta que se consiga una atención sanitaria de calidad en todo el territorio.



La sociedad turolense vuelve a estar movilizada en la calle por sus derechos tras el parón impuesto por la pandemia, según destacaron los portavoces de las dos organizaciones convocantes, a las que se han sumado mostrando su apoyo otras 35 entidades turolenses entre asociaciones, ayuntamientos, sindicatos y partidos políticos.



El MAR y la Federación Vecinal fueron contundentes al afirmar que no van a parar en sus movilizaciones porque la Atención Primaria es la puerta de entrada al conjunto de la sanidad pública, y urge resolver las carencias y los problemas que tiene para garantizar un servicio público de calidad que es esencial con independencia del lugar en el que se viva.



La manifestación partió de la plaza de la Catedral a las once y media de la mañana y tras recorrer varias calles del Centro Histórico culminó frente a la Delegación Territorial del Gobierno de Aragón en Teruel con varias intervenciones de las plataformas convocantes y de los sindicatos.



Los organizadores cifraron la asistencia en torno a unas 2.000 personas, convirtiéndose así en la movilización más multitudinaria desde que estalló la pandemia. Una pancarta con el lema ¡Salvemos la Atención Primaria!, portada por miembros del MAR y de la Federación Vecinal junto a varios niños que simbolizaban el futuro de la provincia, abrió una manifestación que fue muy sonora porque no se dejaron de corear consignas en defensa de la sanidad y para exigir que se dote a la misma de medios suficientes. Movilización de los pueblos

Hubo mucha movilización de los pueblos, y ya solo el MAR estimó que desde la Cuencas Mineras se habían desplazado alrededor de 400 personas en autobuses y vehículos propios. Se notó especialmente la presencia de manifestantes procedentes de los ocho municipios turolenses en los que se ha anunciado que se van a quitar las ambulancias convencionales, así como de Monforte de Moyuela, que depende para este servicio de transporte sanitario de Herrera de los Navarros (Zaragoza), donde también está previsto quitarlo.



Durante la protesta se exhibieron numerosos carteles que portaban los manifestantes con consignas como La salud no entiende de ideologías, Ser menos no resta derechos, La sanidad no se vende, la sanidad se defiende, o Si la atención primaria peligra, tu salud también; y se corearon otras como “Sin sanidad no hay tranquilidad”, “Más hacer y menos prometer”, “Sin sanidad no hay prosperidad” o “Así, así, ni un paso atrás, sin ambulancias, huelga general”.



El presidente aragonés y la consejera de Sanidad no se escaparon de las alusiones de los manifestantes con consignas como “Lambán, escucha, Teruel está en la lucha” y “Sira Repollés, todo lo haces al revés”.



Desde las Cuencas Mineras se desplazaron cuatro autobuses, además de vehículos particulares, y desde el Jiloca también llegó un autobús, además de acudir gente de otras partes de la provincia que viajaron por su cuenta, según destacaron los organizadores. Entre los asistentes se vio también a alcaldes y cargos públicos de prácticamente todo el arco político.



Los convocantes preparan ya la próxima movilización, que se hará el 17 de marzo y llegará a cada uno de los rincones de la provincia porque se van a convocar concentraciones a las puertas de los centros de salud y consultorios médicos de todos los pueblos. La convocatoria y la forma como se va a realizar esta nueva protesta, a la que seguirán otras, se dará a conocer en los próximos días, según explicó el presidente de la Federación Vecinal, Pepe Polo.



Entre los asistentes a la movilización había preocupación por la pérdida de servicios y también mucha indignación por el deterioro sufrido en los últimos años después de haber estado considerada la sanidad española como una de las mejores del mundo.



Ángel Alegre, de 72 años y natural de Libros, explicaba que nunca había imaginado que la sanidad pudiese llegar a la situación actual. Él mismo lo ha padecido y comentó que la semana pasada intentó renovar las recetas por teléfono y no hubo forma de que le atendieran. Al final tuvo que acudir en persona para que se lo solucionasen. “Teníamos la mejor Seguridad Social del mundo y ahora tenemos la peor, esto es una vergüenza”, se lamentaba.



Félix Marzo, de Teruel, comentó que le han anulado citas y que en Oftalmología ya le han anunciado que si antes la revisión se la hacían cada seis meses, ahora será cada ocho o nueve. “Esto no se puede tolerar”, se quejaba, y confió en que escuchen la voz de la calle quienes tienen que arreglar el problema y “respondan, pero no sé si lo conseguiremos”.



Pura Hernández lamentó también que los políticos no escuchen a la ciudadanía e inviertan el dinero “en otras cosas que no nos interesan y sirven solo para lucrar a unos pocos”. Tras la movilización de , y a la espera de que se convoquen otras, dijo que “esperanza de conseguir que nos escuchen tenemos, pero ya veremos si lo hacen”.



Lo que no van a cesar son las movilizaciones y las acciones que sean necesarias para hacer llegar a la Administración las quejas y exigir soluciones con inversión y otro tipo de gestión. La movilización ciudadana iniciada con la manifestación exige un cambio normativo y de modelo que no deje a las zonas rurales sin la Atención Primaria ante los problemas que presenta por falta de personal y de medios, agravado durante la pandemia pero que venía de antes. Éxito de público

Pepe Polo, presidente de la Federación Vecinal provincial, una de las convocantes de la protesta, dijo que la movilización había sido un “éxito” avalada por las dos mil personas que habían participado, tras más de dos años sin poder salir a la calle con este tipo de actos reivindicativos debido a la pandemia. “Hemos roto por fin esa inercia para poder sacar a la gente a la calle”, dijo Polo, quien incidió en que la de era “la primera parte de una gran batalla que tenemos que dar desde Teruel con la defensa de la Atención Primaria”.



El representante vecinal adelantó que se convocarán nuevas movilizaciones, además de “aportar documentos y datos en la reunión que la consejería de Sanidad nos ha convocado para el plan 22-23, el día 22 de marzo”. La de aseguró que era el inicio de una lucha en la que el Movimiento de Acción Rural “llevaba ya un buen recorrido, pero que de esta manera los dos juntos vamos a seguir trasladando, centro a centro de salud, para revitalizar lo que es la Atención Primaria, que es la puerta de entrada al sistema sanitario, y si esta puerta de entrada se perjudica, se caerá todo el sistema público de salud”.



Luis Miguel Vela, portavoz del MAR, la otra organización ciudadana convocante de la manifestación, destacó la importancia de haber “vuelto a sacar a la calle a la gente en defensa del primer bien social que tenemos en nuestra vida que es la sanidad, porque sin sanidad no hay nada”.



Vela aseguró en este sentido que se pueden hacer recortes en otros aspectos, pero no en sanidad, porque “si no la hay, no habrá nada”. Por parte de las Cuencas Mineras indicó que estaban “muy satisfechos” después de la movilización conseguida. “Seguimos en las calles y el 17 nos emplazamos en los centros de salud de Teruel”, dijo el portavoz del MAR, quien recordó que la de era ya la séptima movilización que hacían en pro de la sanidad.



Al término de la manifestación en el Óvalo se guardaron tres minutos de silencio en recuerdo de las personas que han fallecido en estos dos últimos años por la covid. No hubo manifiesto final, pero sí que los portavoces de distintos movimientos y entidades que han respaldado esta protesta dijeron unas palabras frente a la Delegación Territorial de la DGA, que abrió el portavoz del MAR expresando la solidaridad con el pueblo ucraniano. Corregir la decadencia

La presidenta de la Asociación de Amas de Casa de Montalbán y miembro del MAR, pidió a las administraciones que “se dejen de inventos” y que corrijan “la decadencia de nuestra sanidad pública” dotándola de profesionales. Urgió a legislar para poner la Atención Primaria “en su sitio”, para que vuelva a ser ejemplo de “la sanidad pública en todo el mundo, como siempre hemos sido”.



Por la Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de la provincia de Teruel intervino Estíbaliz Tolosa, quien llamó a defender la calidad asistencial de la sanidad y poner la Atención Primaria en la agenda política a nivel autonómico, porque solo así se podrá cambiar lo que está pasando ahora. Instó a las administraciones a que se comprometan de “una manera seria adoptando medidas urgentes para la recuperación y mejoras”, dejando de lado las “promesas vacías”.



La representante vecinal advirtió que el deterioro viene de antes de la pandemia y denunció que la “degradación” del servicio que está habiendo es “consecuencia de decisiones políticas” y una “mala gestión de los recursos”. Entre las medidas que propone la Federación está que los centros de salud sean “abiertos, accesibles, próximos a toda la población”, y garantizar con ello la “participación y empoderamiento de los ciudadanos” para la mejora de los servicios sanitarios “constituyéndose consejos de salud que permitan una participación real y efectiva, siempre teniendo en cuenta a la sociedad civil”. Hacerse oír

Por los sindicatos intervinieron los representantes de CCOO y de CSIF. El secretario general de CCOO en la zona de Cuencas Mineras, Darío Sanz, pidió tomar ejemplo del Movimiento de Acción Rural “y su lucha por defender lo que es de todos”, y lanzó un mensaje a los alcaldes de todos los colores políticos que participaron en la manifestación para que trasladen a los mismos lo que se está pidiendo en la calle. “Os tienen que escuchar”, dijo, a la vez que hizo un llamamiento a la “unidad sindical y social por la defensa de lo que es de todos”.



El presidente autonómico de CSIF Aragón, José Luis Santafé, recordó que centrales como la suya vienen denunciando lo que está pasando con la sanidad desde hace años y exigió un incremento presupuestario que dote de los medios humanos y materiales necesarios a los centros de salud. Además, incidió en reclamar a la DGA que no suprima las ocho ambulancias convencionales que piensa quitar, sino que las sustituya por vehículos acordes con lo que establece la legislación vigente; además de exigir una reforma urgente de la Atención Primaria.



La movilización de convocada por el MAR y la Federación Vecinal contó con los siguientes apoyos, según la relación facilitada por estas organizaciones: las asociaciones de amas de casa de Montalbán, Escucha y Martín del Río; el Motoclub Despiste de Montalbán y la Cafetería Niza de Utrillas; los sindicatos CC.OO, CGT, CNT, CSIF, STEA, UGT, FASAMET, SAE-TCAE, UAGA y ASAJA; la Asociación Unificada de la Guardia Civil, la Plataforma por los Servicios Públicos del Bajo Aragón y el Sindicato Profesional de Bomberos de Aragón; el Comité de Empresa UTE-Transporte sanitario; ACCPME-Escucha; ACECMI-Cuencas Mineras; la Comarca Cuencas Mineras; los ayuntamientos de Utrillas, Montalbán, Martín del Río, Escucha, Aliaga, Muniesa, y Cortes de Aragón; los partidos políticos PP, Podemos, Izquierda Unida, Ganar Teruel, Espacio Municipalista; y el movimiento ciudadano Teruel Existe. Ciudadanos también emitió un comunicado de respaldo a la reivindicación y participó en la movilización.