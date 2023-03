Albalate del Arzobispo ya está preparado para las Jornadas de Convivencia de la Ruta de Tambor y Bombo

Por

Todo listo en Albalate del Arzobispo para acoger las Jornadas de Convivencia de la Ruta del Tambor y Bombo, que se celebran este fin de semana en esta localidad del Bajo Martín y que tienen este sábado su acto central con el pregón, que correrá a cargo de la meteoróloga Eva Berlanga.



El Pregón arrancará a las 18.30 horas en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, después de la recepción de autoridades en el Museo de la Semana Santa y de la entrega del premio a la ganadora del Concurso de Carteles.



Después de la lectura del pregón de la Semana Santa de la Ruta se entregarán los premios Tambor Noble y Premio Redoble, que recaerán en esta edición en el albalatino Miguel Ángel Serrano Larrodé y en el coreógrafo y bailarín, Miguel Ángel Berna, respectivamente. Con ambos galardones, la Ruta del Tambor y Bombo reconoce a personas, asociaciones, instituciones u otro tipo de entidades que se han distinguido por el apoyo a la tradición tamborilera del Bajo Aragón. Cupón de la Once

Por otra parte, la Once presentó este viernes en Albalate del Arzobispo el cupón del domingo 9 de abril, un boleto que hará mucho ruido, ya que está dedicado a la Ruta del Tambor y el Bombo 2023.



Según informó la organización, se van a difundir en todo el país alrededor de cinco millones y medio de cupones con motivo de la Semana Santa, coincidiendo con el Domingo de Resurrección.

Isabel Arnas Andreu, alcaldesa de Albalate del Arzobispo, Raquel Pérez Valcárcel, delegada de la ONCE en Aragón, y Fernando Galve Juan, presidente de la Ruta del Tambor y Bombo, presentaron este cupón acompañados de Pilar Calvo, directora de la Agencia de la Once en Teruel, y de los alcaldes de la Ruta.



La Ruta del Tambor y Bombo es una fiesta de Interés Turístico Internacional y, además, es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco. Comporta más de 50 años de hermanamiento en torno al tambor y al bombo de nueve pueblos, que se unieron para dar a conocer la forma de vivir y sentir la Semana Santa. Pregón en Teruel

El obispo de la Diócesis de Teruel y Albarracín, José Antonio Satué ofreceeste sábado el pregón de la Semana Santa de Teruel. Será en la Catedral, a partir de las 20 horas. A este acto le seguirá otra serie de actividades a lo largo de toda la semana. El lunes comenzará el quinario de Jesús Nazareno en la iglesia de la Merced. Esta hermandad nombrará Hermano Mayor al escritor Javier Sierra el martes 28 de marzo a las 20 horas en la misma parroquia. Ese mismo día habrá un concierto de música clásica en la Catedral ofrecido por alumnos del conservatorio de música.



El miércoles habrá otro concierto, con las bandas de música del conservatorio, centrado en marchas de profesión, a las 18 horas. Ese mismo día comenzará el triduo a la Virgen de la Soledad, a las 19:30 en la iglesia de Santa Clara con una retreta a continuación. El jueves y el viernes habrá conciertos de la Polifónica Turolense.