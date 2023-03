Los tambores y bombos del Bajo Aragón ya repican para anunciar la Semana Santa

Por

Los tambores y bombos del Bajo Aragón volvieron a sonar con gran intensidad este sábado en Albalate del Arzobispo para anunciar la inminente llegada de la Semana Santa. La actuación de una cuadrilla integrada por representantes de los nueve pueblos de la Ruta del Tambor y Bombo (Albalate del Arzobispo, Alcañiz, Alcorisa, Andorra, Calanda, Híjar, La Puebla de Híjar, Samper de Calanda y Urrea de Gaén) dio inicio al acto del Pregón de las Jornadas de Convivencia, celebrado en la iglesia de Santa María la Mayor de Albalate y que pronunció la meteoróloga Eva Berlanga.



Este hermanamiento en forma de cuadrilla de tamborileros fue el mejor símbolo de unión para este acto de confraternización que cada año celebran los nueve pueblos de la Ruta del Tambor y Bombo. No en vano, con éste ya son 53 años consecutivos en los que estos municipios se unen para mostrar al mundo su peculiar manera de celebrar la Semana Santa, con el sonido de los tambores y los bombos por bandera. En este tiempo, la Ruta ha conseguido distintos reconocimientos, uno de los más importantes y significativos, sin duda, la declaración de los toques del tambor y bombo como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco.



Los toques con los que obsequiaron al público la cuadrilla de la Ruta no fueron el único espectáculo que pudo verse en este acto del Pregón de la Semana Santa, pues contó también con una actuación de danzantes que, acompañados de tambores, bombos y dulzainas, bailaron el dance de Albalate del Arzobispo. Asimismo, la última sorpresa de la tarde tuvo lugar al finalizar el Pregón, cuando el público pudo disfrutar del canto de los Rosarieros de Albalate, precedidos por el toque de la matraca y de los tambores y bombos. Fue otro espectáculo digno de ver y de escuchar, que encandiló al público y envolvió el ambiente de la iglesia en una atmósfera especial.



Las Jornadas de Convivencia de este 2023 arrancaron a las 17.30 horas con la recepción de las autoridades invitadas y la visita al Museo de la Semana Santa. Una hora después comenzó el acto de lectura del Pregón en la iglesia de Santa María, que corrió a cargo de la meteoróloga Eva Berlanga.



Durante su intervención, la pregonera recordó su vinculación con la provincia de Teruel (su madre es nacida en la provincia) y repasó algunas de las inclemencias meteorológicas más peculiares que se han dado en el territorio. Berlanga señaló que a estas alturas “resulta imposible predecir con exactitud qué tiempo hará la próxima Semana Santa”, ya que “solamente podemos realizar una previsión”. No obstante, auguró altas temperaturas para la semana que viene, cuando se espera, dijo, que se llegue en algunos lugares de la provincia a los 30 grados centígrados.



La Pregonera de la Semana Santa de la Ruta del Tambor y Bombo 2023 se despidió de todos los asistentes deseando que los bajoaragoneses “vivan una Semana Santa inolvidable este año”.



Por su parte, el presidente de la Ruta del Tambor y Bombo, Fernando Galve, recordó que en Albalate “se respira un ambiente de tambor y bombo por los cuatro costados”, y se felicitó de que después de los duros años de pandemia en los que no se pudo celebrar la festividad religiosa “se haya vuelto a la normalidad”. Asimismo, Galve enfatizó que el relevo generacional “está garantizado en los pueblos de la Ruta, porque lo que sentimos lo sentimos sin imposiciones y lo transmitimos de generación en generación, entroncando con nuestras raíces y nuestra tradición”.



También la alcaldesa de Albalate, Isabel Arnas, se refirió, igual que había hecho Galve, al relevo generacional que sigue adelante en los nueve pueblos y del que se dio buena muestra al final del Pregón con un desfile en el que participaron alumnos de las escuelas de tambores y bombos de los nueve municipios que integran esta asociación de municipios. “Para Albalate del Arzobispo es un honor acoger las Jornadas de la Ruta del Tambor y Bombo”, enfatizó Arnas, quien resaltó el “importante impacto económico, social, religioso y cultural que tiene la Semana Santa en nuestros pueblos”. Galardones

La Ruta del Tambor y Bombo entregó también sus dos reconocimientos más especiales. Se trata del Tambor Noble y del Premio Redoble, con los que se pone en valor el trabajo de personas, asociaciones, instituciones y entidades que se han distinguido por el apoyo a la Ruta, a los tambores y bombos y al Bajo Aragón.



Así, el Premio Tambor Noble, que se concede a personas o instituciones que ensalzan los valores y la imagen de la Semana Santa, ha recaído este año en Miguel Ángel Serrano, restaurador de bienes culturales y Hermano Mayor de la Hermandad del Santo Calvario. Entusiasta de la Semana Santa de Albalate está muy implicado en su organización y colabora con la Ruta del Tambor y el Bombo desde 2004 elaborando manualmente los pergaminos que se entregan en este evento.



Por otra parte, el bailarín y coreógrafo Miguel Ángel Berna fue el elegido para recibir el Premio Redoble, un galardón que suele entregarse a personas o instituciones que durante su trayectoria profesional han ayudado a la difusión de la Semana Santa. Miguel Ángel Berna ha incluido en varios de sus espectáculos el sonido del tambor y bombo. En concreto, los tambores de Albalate del Arzobispo sonaron en diferentes teatros nacionales e internacionales en proyectos como Bailando mi tierra, 40 años de danza, Buñuel del deseo y Berna y Buñuel-Tierra y Alma, que se representó en el Teatro Olímpico de Roma, entre otros.



Miguel Ángel Serrano agradeció a la Junta de la Semana Santa del pueblo anfitrión de las Jornadas de Convivencia el reconocimiento que se le ha otorgado. “Es una satisfacción recibirlo”, afirmó el Tambor Noble de la Ruta, al tiempo que recordó que “la Semana Santa es y ha sido una de mis grandes aficiones y pasiones desde mi infancia, a la que he dedicado mi tiempo y vida profesional”. Serrano añadió que “ha sido un orgullo representar a mi pueblo y ayudar a conservar el patrimonio de la Semana Santa”.



Por su parte, el coreógrafo Miguel Ángel Berna dijo sentirse “privilegiado” por “haber podido bailar con los tambores del Bajo Aragón”. Aseguró que la Comunidad tiene “una gran potencialidad, aunque a veces no nos la creemos”, añadió.