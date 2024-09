Alcañiz declara de interés local la inversión de Gallina Blanca y le bonificará el ICIO

El pleno del Ayuntamiento de Alcañiz declaró este lunes de interés municipal la construcción de la nueva fábrica de Gallina Blanca en Alcañiz, en la que la empresa Pasa Fabricación invertirá 25 millones de euros y generará 61 empleos. De esta forma, el consistorio le podrá bonificar un 95% el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), es decir, 119.000 de los 125.000 euros que debería abonar.

Esta inversión para la fabricación de comidas preparadas, que triplicará el empleo actual que ofrece en el polígono Las Horcas, ya fue declarada en 2022 de interés autonómico por el Gobierno de Aragón. Votaron a favor de la declaración a nivel local PP, PSOE, PAR y VOX, y en contra IU-Ganar Alcañiz y Teruel Existe.

“Van a hacer que Alcañiz pueda seguir creciendo”, dijo la concejal delegada de Hacienda, Anabel Fernández, quien puso “la alfombra roja” a todas las empresas que generen volumen de inversión y empleo. En este caso, “crearán 61 puestos de trabajo que son 61 familias que pueden comprar sus casas, pagarán IBI y compraran en el comercio local”.

El portavoz de Hacienda del PSOE, Javier Baigorri, explicó que la bonificación, por las características de la iniciativa empresarial, es la máxima que permite la ordenanza aprobada precisamente en el mandato anterior del PSOE. “Van a seguir pagando IBI e Impuesto de Actividades Económicas”, por lo que “se potencia que haya empresas que generan impuestos y puestos de trabajo”, lo cual “acaba generando riqueza añadida”, dijo.

“El ayuntamiento se nutre de los impuestos y entendemos que quien más tiene que pagar es quien más tiene; esta empresa tiene un volumen de facturación enorme y la bonificación es calderilla para ella”, dijo la portavoz de IU, María Milián. Por contra, dijo, “muchos departamentos” del ayuntamiento “no tienen suficiente dinero para fomentar sus proyectos”.

“Espero que no regalemos también el suelo del polígono Las Horcas”, dijo Joaquín Egea (Teruel Existe). “Las empresas está claro que generan riqueza y puestos de trabajo, pero si están en Alcañiz es porque les interesa venir, no vienen a punta de pistola”, añadió, para señalar como injusta la bonificación porque “a los ciudadanos el ayuntamiento no nos considera de utilidad pública y no nos perdona los impuestos”. También se negó a bonificar impuestos a los parques renovables. Tanto VOX como el PAR se mostraron a favor de apoyar a las empresas que generan actividad económica y empleo.

Por otra parte, el pleno aprobó otras tres declaraciones de interés municipal para inversiones educativas: la adecuación de la guardería Santo Ángel a primer ciclo de educación infantil presentada por el Gobierno de Aragón, que le permitirá bonificarse el ICIO en un 70%; la renaturalización del patio del colegio Juan Sobrarias presentada por la empresa Integral Architectura Systems SL para bonificarse un 70% del ICIO; y la sustitución parcial de carpintería en el colegio Concepción Gimeno Gil, presentada por el Gobierno de Aragón, para bonificarse un cien por cien del ICIO. En este caso, todos votaron a favor salvo Teruel Existe e IU que se abstuvieron.

Modificados 290.000 euros

Además, se aprobaron por unanimidad varias modificaciones presupuestaria por 290.000 euros en total. Mejorará la financiación de la inversión en vías públicas (150.000 euros), la aportación al Consorcio de la Agrupación número 7 de residuos sólidos urbanos (65.000 euros), las fiestas (35.000 euros) y la reparación de infraestructuras en las vías públicas (40.000 euros). El dinero saldrá de una mejora de 320.000 euros en la liquidación definitiva de la participación en los Tributos del Estado de la corporación local, añadidos a los 4.376.820,00 euros presupuestados.

Fernández explicó que los fondos servirán para afrontar los aumentos en el precio del sonido e iluminación de las fiestas, el aumento de los impuestos de basuras y obras en la calle Trinidad.

Baigorri pidió a la concejala de Festejos, Marta Alquézar, que anticipe la contratación de las fiestas para ahorrar.

A la venta el carné de fiestas

Por lo demás, el pleno aprobó la “Ordenanza fiscal de gestión, recaudación e inspección de tributos y demás ingresos de derecho público”, y Alquézar detalló precisamente el programa de fiestas, marcado por la variedad y por tener al menos dos actos por día para todas las edades y gustos. Este lunes mismo se puso a la venta en la taquilla del teatro el carné de fiestas por 30 euros, el vaso reutilizable y las entradas para la corrida de toros del día 10. La venta, en horario de mañana y tarde, estará activa hasta el día 8.

Por último, se aprobaron extrajudicialmente dos facturas que se debían a Atadi por 32.700,46 euros en total.