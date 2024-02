Alcañiz invita a los adolescentes a desengancharse de las adicciones legales

Desengánchate es el lema de la nueva campaña del programa de salud Alcañiz soy Sana que el ayuntamiento pondrá en marcha a partir de la próxima semana con el objetivo de concienciar a los adolescentes y dar herramientas a las familias para contrarrestar el consumo adictivo, cada vez más frecuente entre los jóvenes, de pantallas, bebidas energéticas, alimentos ultraprocesados o vapeadores, incluso sin nicotina.

La iniciativa, que se desarrollará hasta mayo, no va dirigida a prevenir las dependencias del tabaco, el alcohol o las drogas ilegales, según apunta el consistorio. El foco está puesto en productos que no están prohibidos pero que enganchan igualmente. Las familias “ven que se les ha ido de las manos” porque la legislación no les respalda, explicó ayer en rueda de prensa la concejal delegada de Salud Social, Participación e Igualdad, Marta Alquézar, que compareció junto a Cristina Falo y Carmen Julve, técnicas de la Unidad municipal de Atención y Seguimiento de Adicciones (Uasa).

La campaña incluye materiales como paneles informativos en el muro de la pared del polideportivo de Alcañiz, así como en Valmuel y Puigmoreno; una exposición itinerante por los centros educativos y espacios municipales; y cartelería que se entregará a colegios e institutos, centros sanitarios, deportivos, servicios sociales y otras estancias.

Elenco de profesionales

Además, el 14 de marzo, en el salón de actos del instituto, la médica Joima Panisello y la nutricionista Nuria Rosich impartirán talleres dirigidos a alumnos de primero de ESO sobre estas cuatro conductas de riesgo. Ese mismo día, en el Palacio Ardid (18:00 horas), las mismas profesionales se dirigirán a las familias.

El 18 de marzo, esta vez en el Liceo (18:00), las familias disfrutarán de una charla sobre ciberseguridad a cargo de Psicara, gabinete de psicología sanitaria que el 25 de abril (18:00), esta vez en el Palacio Ardid, abordará el tema del bullying.

El 8 de mayo (18:00), también en el Palacio Ardid, llegará el turno de una mesa redonda en la que participarán el coordinador del área de Enfermería de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), Roberto Cabestre; la nutricionista Rebeca Pastor; la psicóloga clínica de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil del Salud, Luisa Maestra, y la experta en psicopatología infantil y adolescente Marta Madre.

Por último, el 15 de mayo (17:30), en el Palacio Ardid, habrá un taller dirigido a profesionales y familias para hablar sobre el impacto de las pantallas en niños de 0 a 6 años.

Todas las charlas son gratuitas y cuentan con servicio de guardería. Es necesario inscribirse previamente para poder acceder.

Alcañiz soy Sana seguirá trabajando durante el próximo curso escolar con alumnos de primaria, secundaria y algunas FP para implicarles en propuestas participativas que faciliten la interiorización del contenido de la campaña. Desengánchate iba a contar con la complicidad de los influencers alcañizanos Unai Liarte y Mohamed Azyane, pero ayer se anuló esta posibilidad, al menos para lo que queda de curso.

Los datos de la adicción

Las técnicas de la Uasa indicaron que la adicción más problemática entre niños y jóvenes son las pantallas, pero también están detectando un incremento del consumo de bebidas energéticas, a menudo combinadas con alcohol, que tienen efectos negativos sobre la salud y el estado de ánimo de los jóvenes. Indicaron que se han dado casos de atenciones médicas que asemejaban la sintomatología por la ingesta de estas bebidas con haber consumido cocaína.

Falo explicó que los vapeadores sin nicotina se venden junto a las chucherías, pero en el fondo están inhalando un aerosol que contiene sustancias tóxicas que pueden provocar incluso cáncer. “Fumar mata, pero vapear también”, alertó. El 54,6% de los adolescentes entre 14 y 18 años reconoce haberlos consumido, con o sin nicotina. Quienes los consumen, perciben un menor riesgo en el consumo de tabaco y de cannabis. “Un cigarrillo electrónico no es una alternativa saludable al tabaco ni un tratamiento para dejar de fumar”, apostilló la técnica.

En cuanto a las bebidas energéticas, en los últimos dos años su consumo ha crecido más de un 18%. Medio litro, el formato más común, “equivale a cuatro cafés”, lo que “aumenta el nivel de estrés, ritmo cardíaco y presión arterial”. Además, una de estas latas contiene entre 55 y 60 gramos de azúcar. Enmascaran el efecto del alcohol. El 47,7% de jóvenes de entre 14 y 18 años ha tomado alguna de estas bebidas en los últimos 30 días.

En cuanto a los alimentos ultraprocesados, su consumo se ha triplicado en las últimas décadas. Los adolescentes son los mayores consumidores. Tienen pocos nutrientes y un contenido calórico elevado, además de aditivos. El 25% de los jóvenes acusan sobrepeso y obesidad, más del 61% come procesados a diario y solamente el 16,5% hace ejercicio físico todos los días.

Por contra, los adolescentes reconocen pasar más de seis horas al día delante de las pantallas. El uso excesivo puede provocar depresión, falta de autoestima, alteraciones de comportamiento, agresividad o impulsividad. Físicamente, causan fatiga visual, dolores de cabeza y problemas posturales. A más uso, más probabilidad de ciberacoso existe.