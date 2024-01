Shaila Romero, psicóloga: “La forma de consumo, rápida, hedonista y centrada en el placer ayuda a tener ansiedad”

Por

La psicóloga Shaila Romero Ferrer ofreció este martes en el Palacio Ardid de Alcañiz una charla titulada Entendiendo la ansiedad, una propuesta del programa Alcañiz soy sana que llenó el auditorio. La psicóloga es la autora del libro Ansiedad ¡Estoy hasta los huevos!: una guía un huevo divertida y útil y práctica para entender la ansiedad, en la que aborda este problema de salud mental con un poco de sentido del humor.



-¿Es necesario comprender qué es la ansiedad y por qué nos afecta?



-A veces, cuando entendemos lo que nos sucede, conseguimos de alguna manera relajarnos y ordenar lo que vivimos internamente. A raiz del libro que he publicado, he conseguido darle más visibilidad a que se vea la ansiedad de una forma más amable. A veces solamente vemos todo lo negativo y catastrófico que es la ansiedad, así que decidí escribir un libro con un toque de humor por darle una visión diferente al problema, no porque sea algo poco serio



-¿Tenemos mucha ansiedad en la sociedad de hoy en día?



-Las estadísticas dicen que el 60% de la población padece rasgos ansiosos, lo que no significa que padezcan transtorno de la ansiedad, pero el 60% de la población son muchas personas. Parece que está en auge, aunque también lo está la toma de conciencia de lo importante que es cuidar nuestra salud mental.



-En la pandemia hubo un aumento de este tipo de problemas de salud mental. ¿Hemos regresado al equilibrio y las cosas han vuelto a su cauce?



-La pandemia colapsó nuestra forma habitual de vida y, al no poder hacer lo que hacíamos antes, al sentirnos en peligro o en amenaza, aumentaron los problemas de ansiedad. La ansiedad es una respuesta biológica de nuestro sistema nervioso. Nos vemos atrapados, sin salida, y esa respuesta que es fisiológica empezó a manifestarse durante la pandemia. Aquella situación hizo que pensáramos y nos replanteáramos muchas situaciones vitales. Se ha podido ver a nivel laboral, profesional, familiar o de relaciones... Hay como más conciencia y se le da más visibilidad en redes sociales a la importancia de la salud mental, porque con la cabeza vamos a todos los sitios y es cierto que actualmente se están invirtiendo más recursos.



-¿Cuál es la edad más común para tener ansiedad?



-Las edades rango pueden estar entre los 30 y los 60, pero ahora los más jóvenes también están siendo partícipes de esta experiencia vital, porque, a través de las redes sociales, se hace visible. La forma del consumo de información, rápida, hedonista, muy centrada en el placer ayuda a ello, y lo que sucede es que los más jóvenes, cuyo cerebro está en construcción y en desarrollo, se agobian. Nuestro cerebro se desarrolla hasta los 43 años y en jóvenes de 10, de 12 y de 13 años el cerebro está todavía en los andamios. El manejo a nivel emocional, la gestión interna, es fundamental.



-¿Y la frustración tiene que ver con la ansiedad?



-La frustración tiene que ver con el amor propio y la autoestima. Si tenemos una base sólida de seguridad, de confianza y de amor propio lo que sucede es que cuando tenemos que afrontar situaciones que no salen como las esperamos en lugar de frustrarnos podemos pensar en alternativas, es decir podemos aplicar el pensamiento divergente que nos lleva a buscar otras opciones.



-¿Cómo se lucha contra la ansiedad?



-Más que luchar contra la ansiedad lo que debemos hacer es entender el síntoma que representa a nivel físico. En lugar de generar un miedo sobre lo que sentimos de nuestras emociones, tenemos que comprender que hay una parte biológica, que es humana y propia del ser humano y, obviamente, tener recursos de gestión emocional, de hábitos del sueño, de actividad deportiva, de alimentación, etc es importante, como también lo es tener un espacio para reflexionar sobre lo que vivimos a diario.



-¿Hay que asumirlo?



-La ansiedad tiene una connotación de una emoción potente que es el miedo y éste no lo podemos eliminar de nuestra vida, porque cometeríamos conductas arriesgadas. Lo que hay que hacer es pensar por qué motivo aparece la ansiedad, si es porque es incoherente lo que hacemos con lo que sentimos y pensamos... Abogo por una mirada amable de lo que vivimos y sentimos para poder tomar conciencia y decisiones coherentes.



-¿Sus causas pueden ser múltiples?



-Pueden ser incidentes a nivel físico, accidentes, cambios de trabajo, pérdida de relaciones de pareja, de amigos... En el día a día se va construyendo, porque nuestro vínculo de apego es la base de todo ello.