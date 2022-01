Alcañiz mantiene la celebración del Día de la Paz, pero en formato reducido

Los centros escolares de Alcañiz volvieron a unirse para conmemorar el Día de la Paz y la No Violencia, aunque lo hicieron de manera telemática, a través de una conexión en directo con la plaza de España, donde se reunió un pequeño grupo de docentes y alumnos (dos por cada centro escolar) para leer un comunicado a favor de la convivencia y el respeto mutuo.

Diez escolares (Gabriel Pestean y Blanca Murria, del Colegio Palmireno; Ainhoa Ramos y Ángel Martínez, del Colegio San Valero; Francisco Durán y Ariana Sas, del Colegio Juan Sobrarias; Lucas Maximus y Alexia Firoi, del Colegio Emilio Díaz y Paula Baquero y José Milián, del Colegio La Inmaculada) fueron quienes leyeron, en representación de la infancia alcañizana, un comunicado a favor de la Paz.

“A veces nos conmueven las víctimas, pero no hacemos nada y, si podemos, debemos cambiar las cosas que no nos gustan”; “hoy queremos manifestar rechazo a todo tipo de violencias y nuestro compromiso de lucha por la Paz”; “reconocemos que la violencia es un acto de cobardía, aprendamos a respetarnos a nosotros y a los demás”’; “rechazamos los pensamientos de venganza, porque no nos dejarán la conciencia limpia, dejemos el egoísmo, porque el bienestar de los demás repercutirá en nuestro propio bien”; “vivamos en dignidad, en un mundo más equilibrado donde los hombres dejen de comportarse como alimañas, luchemos por erradicar la violencia de nuestras vidas y busquemos en el interior de las personas”. Estos fueron algunos de los mensajes que leyeron los pequeños estudiantes ante una plaza prácticamente vacía, situación a la que ha obligado la pandemia de coronavirus, que, por segundo año consecutivo, impidió que el céntrico espacio alcañizano se llenara de colorido, de ambiente juvenil y de expectación.

Sobre una pancarta multicolor colocada en la propia escalinata del Ayuntamiento que habían elaborado los alumnos de las tres escuelas infantiles de la localidad (Santo Ángel, Soletes y La Selveta), los niños se fueron turnando en sus intervenciones para dar lectura completa del manifiesto.

Los alumnos se turnaron para leer el comunicado

El alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, presidió el acto y estuvo acompañado de otros concejales de la Corporación. “Se trata, más allá del formato de la celebración, de promover y difundir una serie de valores asociados a este día”, explicó el regidor. “Hemos elegido este formato de manera consensuada con la Comunidad Educativa de la ciudad, un formato que no sea tan frío como el vídeo del año pasado -en 2021 no hubo acto en la plaza- , pero que no suponga una normalidad como las celebraciones más multitudinarias de años anteriores”, enfatizó el primer edil.

“Esperemos que el año que viene podamos recuperar la celebración completa”, enfatizó el alcalde alcañizano, quien, a continuación, recordó que en el mundo siguen abiertos más de una treintena de conflictos armados, de guerras, “así como la propia violencia que seguimos sufriendo en nuestra sociedad, con la lacra de la violencia contra las mujeres como reto principal”, apostilló.

Para el primer edil, “respecto al año pasado, con este acto hemos ganado en interacción, en proximidad y calor humano, porque los colegios han podido seguir en streaming el evento y participado en él desde las aulas”. En este sentido, Urquizu consideró que “hemos preferido no arriesgar, porque es mejor esperar a que esta sexta ola vaya pasando, conforme los niños vayan vacunándose”.

Para no arriesgar con la situación sanitaria actual, el Ayuntamiento mantendrá esta política de prevención en todos los actos públicos previstos para las próximas semanas. En este sentido, adelantó que los actos de la Concordia de los días 12 y 13 de febrero se mantendrán con el formato audiovisual del año anterior, al ser imposible volver a la representación en calle por motivos sanitarios. Asimismo, para la fiesta de Carnaval “también se está hablando con la Comunidad Educativa, porque no se puede hacer el acto de la plaza como otros años”. Además, “se buscará algún mecanismo intermedio para que los niños puedan celebrar el Carnaval al menos en los colegios”. Es posible que el consistorio vuelva a repartir los almuerzos que ya entregó en la edición del año pasado, según señaló el alcalde.