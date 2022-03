Aliaga dice que hay acuerdo con Dorna para MotoGP hasta 2026, pero sin compromiso financiero

El vicepresidente del Gobierno de Aragón y presidente de Motorland, Arturo Aliaga, asegura que nunca en la historia de La Ciudad del Motor se ha firmado un presupuesto plurianual a cinco ejercicios para asegurar las carreras de MotoGP. Destaca que el acuerdo con Dorna Sports para la celebración del Gran Premio de Aragón entre 2022 y 2026 está cerrado para organizar al menos tres pruebas (2022, 2024 y 2026). La financiación para la primera está garantizada, pero el resto dependerá de la voluntad del nuevo ejecutivo que salga de las elecciones autonómicas de 2023.

-¿Está garantizado el Gran Premio de Aragón de MotoGP entre el 16 y 18 de septiembre de 2022?

-El pasado lunes se tomó el acuerdo en el consejo de administración de Motorland de aprobar el abono de lo que cuesta el fee (canon, en inglés) para este 2022. No hay ningún riesgo de que este año no haya MotoGP en Alcañiz.

-¿Cuándo pasará el acuerdo por Consejo de Gobierno de Aragón?

-Esto no es aprobar cualquier cosa, sino algo que cuesta 8 millones de euros. Por lo tanto, lleva aparejado el correspondiente informe de intervención. Lo llevaremos lo antes posible a Consejo de Gobierno.

-¿Por qué no se ha cerrado un compromiso a 5 años como sí han hecho otros circuitos?

-Los acuerdos a los que hemos llegado con Dorna hablan de cinco años y tres Grandes Premios, pero yo el gasto que he llevado a aprobar es solo para el de este año, igual que el año pasado llevé a aprobar el del Gran Premio de 2021. Creo que me explico. En cualquier caso, yo considero, y en los contratos anteriores hay alguna cláusula de ese tenor, que aunque el compromiso con Dorna es seguir estando en el Campeonato del Mundo hasta 2026 me parece una falta de ética comprometer esos fondos, siendo que no nos volvería a tocar organizar prueba hasta 2024 y siendo que hay elecciones autonómicas en 2023. No sabemos lo que va a ocurrir a partir de entonces. El que tenga la próxima responsabilidad de gobierno igual decide que haya uno o dos grandes premios, o siete; yo no le puedo marcar el ritmo, por eso tenemos que tener una salvaguarda. Reconozco que peco de prudencia y ética política. Insisto en que no ha habido nunca plurianuales. Desde 2019 que soy presidente de Motorland yo no he metido varias carreras en un mismo paquete, sino que las negocio en general pero las voy aprobando una a una.

-¿Esa cláusula de la que habla también permitiría hacer más de tres grandes premios entre 2022 y 2026?

-Hemos hablado de un mínimo de tres sobre cinco, pero como digo pueden ser menos o incluso más de tres. Por tema de que se caiga algún circuito o por lo que sea. Si entre el Gobierno de Aragón y Dorna se considera que hay la posibilidad o el interés por hacer un campeonato en 2025, nos ponemos de acuerdo rápidamente. Esa es la garantía.

-Entonces, ¿la diferencia entre el contrato de 2016 y el actual no es sustancial?

-Así es. Es que siempre hay cláusulas de salvaguarda. No puedes atar compromisos económicos. Yo me pregunto si alguien ha visto un contrato plurianual para la MotoGP en Motorland. ¿Lo ha visto alguien? La anterior responsable, Marta Gastón, no llevó un contrato de 40 millones de euros, sino un acuerdo para organizar campeonatos en el circuito año a año. El Gobierno cambió en 2019, se celebró el Gran Premio de ese año e hicimos una ampliación de capital para pagarlo porque no estaba en el presupuesto. Igual que ahora. Y luego las cantidades también son susceptibles de cambiar. En 2020 no nos costó casi nada organizar dos pruebas y en 2021 hicimos el contrato de MotoGP con un canon de 5 millones de euros. Sanidad nos dejó meter a 20.000 espectadores, aunque al final solo vinieron 13.000. Hemos apoyado al límite. Y no solo eso, sino que inyectamos 2,5 millones del Instituto Aragonés de Fomento cada año sumados a esos 8 millones que antes venían del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) y que desde 2021 tienen que reflejarse en los presupuestos del Gobierno de Aragón. Y metemos un millón en Superbikes, y el Mundial de Turismos tiene otra fee.

-¿Entiende las críticas de los hosteleros?

-Veo que, pese a todo lo que hacemos por Motorland y el Bajo Aragón, aquí no hay más que contestación social. Hay que matizarlo todo bien. De verdad es que no sé por qué se han disparado las alarmas. Otros circuitos han hecho lo mismo. Cuando se gestiona dinero público hay que ser muy prudente. Aquí ya nadie se acuerda de que durante 2020, en plena pandemia, hicimos seis Grandes Premios. Vayan a preguntar al Bajo Aragón y al Matarraña si funcionó bien o no ese verano. Mes y medio de actividad en el circuito con la caravana de MotoGP, Superbikes, Turismos... Ganaron los alojamientos.

-Antes el canon se pagaba con el Fite y ahora debe ir a presupuestos ordinarios de Aragón. ¿Esto le ha hecho tener discusiones con sus socios del cuatripartito?

-Quiero dejar bien claro que nadie del cuatripartito ha tomado ninguna decisión ni ha opinado sobre esto. La decisión de prudencia financiera es mía e insisto en que nunca en la historia de Motorland se ha aprobado un presupuesto plurianual para MotoGP de cinco años, sino únicamente un documento que garantizara la voluntad de las partes. No sé quién tiene interés aquí en echar más leña al fuego.

-Este año terminan también los contratos de Superbikes y Turismos. ¿Se van a renovar?

-Se planteó el tema en el consejo de administración del lunes, pero se advirtió al director gerente (Santiago Abad) que hay que tener en cuenta las cuentas de explotación. Si tenemos MotoGP, Superbikes, Turismos y empezamos a sumar fees, aquí todo se nos va en fees. Este año está garantizado para Superbikes y Turismos, y tenemos opción de prórroga en 2023 y 2024.

-¿Va a encargar el estudio de impacto que piden las Cortes de Aragón y el Ayuntamiento de Alcañiz? ¿Quién lo hará?

-Tuve una conversación con la Cámara de Comercio de Teruel, que ya hizo un estudio similar hace un tiempo y que por cierto salió con resultados muy positivos para el territorio. Son los expertos y lo harán tan pronto como sea posible.

-¿En qué punto está el plan de diversificación de Motorland para, junto al Technopark, hacer el complejo competitivo?

-Aquí no perdemos el tiempo. Hace unos días tuve una videoconferencia con una gran empresa para hablar de esto. Los circuitos, para dar tres vueltas están muy bien, pero ahora estamos metiendo el 5G en el complejo para desarrollar el coche comunicado. Paralelo a esto tendremos que hacer alguna pista más para hacer determinados test de comportamiento de un vehículo no en circuito, sino en pistas de grava, sobre mojado... Estamos valorando una cantidad. Hay que abrir el circuito porque solo de MotoGP no vive el hombre. Hay que introducir más componente tecnológico y reforzar las instalaciones. Pero ojo. La industria de la automoción está en un momento complejo también. Los mercados no tiran, los fabricantes están en grandes procesos de cambio hacia la electrificación.

-¿Qué se puede hacer para aumentar salarios y captar más talento para Motorland?

-Se presentó el lunes una comparativa. Se está estudiando cómo están los trabajadores de Motorland en relación a otras empresas públicas de Aragón. A ver si somos capaces de encontrar ese ambiente necesario para que no haya esos problemas, que no son nuevos.