Aliaga reprocha al Ayuntamiento de Alcañiz y a la DPT su actitud sobre la ampliación de capital de Motorland

La visita del vicepresidente aragonés, Arturo Aliaga, a la comarca del Matarraña volvió a sacar a la palestra el polémico asunto de la firma del contrato de Motorland conseguida la semana pasada. En esta ocasión, Aliaga se acordó del Ayuntamiento de Alcañiz y de la Diputación Provincial de Teruel después de que ambas entidades renunciasen tanto a la ampliación de capital del pasado año como a la preparada para este 2022: “Si hacemos una ampliación de capital y el Ayuntamiento de Alcañiz no acude a la ampliación y la DPT no acude a la ampliación, los que hacen carteles y hablan de que no se renueve el Gran Premio, ¿por qué no plantean que se vaya a la ampliación en esos mismos foros?”.

Tanto el consistorio bajoaragonés como la DPT han ido reduciendo su participación en Motorland debido a la imposibilidad de hacer frente a las ampliaciones por medio de fondos FITE, algo que no sentó demasiado bien a un Arturo Aliaga que envió un mensaje directo a sus socios de Motorland. “No nos dejen solos tampoco, porque ya bastante complicado es meter un campeonato del mundo cuando hay muchos países que se lo están rifando”, comentó.

Tras la firma del contrato de renovación por cinco años, el vicepresidente también reprochó la actitud de algunos de los miembros de la oposición: “No he visto a nadie hacer ruedas de prensa para invitar al público a que vaya a las Superbikes. ¿Por qué no invitan a la gente a ir al circuito?”, apuntó Aliaga.

Tras un intenso fin de semana con la disputa del Mundial de Superbikes, el trazado alcañizano tenía previsto regresar a la calma en la jornada de ayer. Sin embargo, Arturo Aliaga también reconoció que existe “cierto malestar con algunas cuestiones que han tenido lugar en Motorland”, por lo que anunció la convocatoria inminente de un Consejo de Administración. Aunque el consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial no confirmó la fecha, sí que aseguró que la convocatoria tendrá como objetivo dar “cuenta de estas cuestiones y será el Consejo de Administración el que tome una decisión”. La polémica surgida en torno al nuevo despacho del gerente de Motorland que costará en torno a 45.000 euros, según publicó el periódico La Comarca, supone un nuevo traspiés para el Consejo de Administración que es el encargado de autorizar ese tipo de modificaciones en el circuito alcañizano: “El Consejo de Administración no conocía alguna de las actuaciones que ha llevado a cabo el director gerente. Son actuaciones cuya autorización corresponde al Consejo de Administración. Vamos a convocar un Consejo de Administración al objeto de que se evalúen estas cuestiones para que quede clara nuestra voluntad”.