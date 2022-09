Augusto Fernández, actual líder de Moto2: "Estoy centrado al cien por cien en mi objetivo de ganar el Mundia de Moto2"

Este es el año de Augusto Fernández. Después de varias temporadas en la categoría intermedia con altos y bajos, este año ha logrado encajar las piezas del puzle y llega líder a Motorland, con la moral muy alta en un fin de semana redondo a falta de la carrera del domingo ya que ha conseguido la pole y ha anunciado que será piloto de MotoGP en el 2023.

-Llegamos a la decimoquinta carrera del campeonato por lo que entramos ya en un momento decisivo.

-Después de un inicio normal, sin conseguir grandes resultados, poco a poco hemos ido poniendo las cosas en su sitio, la verdad es que me siento muy bien y llego en un muy buen momento para el final de temporada y luchar por el objetivo que queremos.

-¿Cuál ha sido la clave este año?

-El cambio de equipo ha sido importante ya que cuenta con una gran experiencia y ha ganado varios títulos. Nada más subirme a la moto me sentí muy bien y quizás pequé de un poco de ansia y no llegaron los resultados, pero enseguida logramos encajar todo y los resultados han llegado.

-Al principio de temporada tuvo como principal rival a Celestino Vietti pero ahora es Ogura el que le pisa los talones.

-Ahora mismo Ogura es muy constante y apenas ha cometido errores. Es un piloto que está a la sombra pero sabe sacar provecho de cada carrera y salvo Portugal donde fallamos todos por la lluvia, ha logrado puntuar en todas. Sin perder la vista a Canet y a Vietti ya que todavía falta con la de Motorland seis carreras, el principal rival es el japonés, por lo que no se pueden cometer errores.

-La victoria en Francia fue importante para confirmar que estaba todo en su sitio.

-Está claro que ganar es muy importante ya que te da mucha confianza y te ayuda a gestionar los días malos. A parte de la de Francia, las tres victorias seguidas de Alemania, Holanda y Gran Bretaña nos ayudaron mucho para gestionar la carrera de Austria, que fue mucho más complicada y al final pudimos acabar quinto y nos supo a oro ya que podría haber sido mucho peor. Podríamos decir que las victorias, sumado a una buena gestión en los fines de semana complicados, ayuda a conseguir los títulos. Esperemos que este sea nuestro año.

Oportunidad

-Llega a Motorland, un circuito que conoce bien y puede ser una buena oportunidad.

-Hay que tener mucho cuidado con esto ya que el exceso de euforia puede ser contraproducente. Sabemos que es una buena oportunidad pero hay que hacer la carrera, que al fin y al cabo es donde están los puntos.

-El ritmo que ha demostrado durante el fin de semana y la pole confirman que puede hacer una buena carrera.

-Estoy muy contento de cómo ha ido el viernes y sábado, la pole motiva y nos hace ver que estamos listos para la carrera, aunque Alonso López tiene un buen final de carrera, Arón Canet también se ha mostrado muy rápido y mi compañero de equipo, Pedro Acosta, también se le ve muy bien en Motorland, por lo que la carrera puede estar entre nosotros cuatro.

-Ogura sale octavo por lo que puede ser una buena oportunidad para distanciarse.

-Puede serlo, pero no hay que fiarse ya que siempre va de menos a más y no hay que descartarlo del todo ya que puede encontrar algo que en carrera le haga tener mejor ritmo. Lo importante es que hagamos una buena salida y luego controlar bien los neumáticos ya que al final habrá un grip muy bajo.

-Conseguir un campeonato sería un sueño convertido en realidad.

-Pensando en años anteriores, tan complicados, sería un sueño y más ahora estando tan cerca. A base de mucho trabajo y mucha paciencia al final estamos con opciones. Recuerdo en el 2019 con Pons logramos estar arriba desde el principio, con Marc VDS no fue fácil y ahora volvemos a estar arriba y esperemos que lleguemos a Valencia y lograr el título.

Títulos

-Este año puede ser redondo ya que a parte de conseguir el título en Moto2, este fin de semana se ha confirmado que subirá a MotoGP con los colores de Gas Gas.

-Poco a poco se han ido colocando los grandes y luego ya poco a poco nos vamos colocando los demás (risas). Ahora puedo decir que me he graduado y vamos a ver lo que pasa, reconociendo que es otro sueño cumplido estar en MotoGP.

-¿Ha logrado estar al cien por cien concentrado mientras se decidía su futuro?

-Lo más importante ahora mismo es conseguir ser campeón del mundo de Moto2. Es cierto que el tener el futuro asegurado en MotoGP te da tranquilidad y el objetivo principal son las seis carreras que quedan, comenzando con esta en Motorland que pinta muy bien.

-¿Los rumores de subir le motivaron?

-Me llegó cuando estaba ya con opciones de conseguir el título, así que no fue un revulsivo, aunque siempre ayuda el ver que te tienen en cuenta para estar con los mejores, pero ahora ya es un tema que no quiero pensar ya que quiero dedicar todos mis esfuerzos en lo que queda de este año.

-¿Hay algún circuito de la gira asiática que considere mejor para usted?

-El de Japón es un circuito como le llamamos “stop and go” y es la casa de Ogura por lo que intentaremos hacerlo lo mejor posible. El resto de circuitos me gustan todos, por lo que lo importante es gestionarlo bien ya que puede pasar de todo en lo que resta de campeonato.