Fabio Quartararo, campeón del Mundo de MotoGP en 2021: "Confío en sacar un buen resultado aunque Motorland no es la mejor pista para nosotros"

El actual campeón del mundo, el francés Fabio Quartararo llega líder al Gran Premio de Aragón de MotoGP y aunque mantiene una ventaja de 30 puntos sobre el italiano Francesco Bagnaia y 33 sobre el español Aleix Expargaró, llega a un circuito que no le favorece debido a la falta de velocidad punta de su Yamaha, por lo que aspira a conseguir el mejor resultado posible antes de ir a la gira asiática y cortar la gran racha de Bagnaia, con cuatro victorias seguidas.

-Aunque esté líder es una temporada de altos y bajos para usted.

-El balance es que al principio de temporada Bagnaia tenía dificultades con la nueva moto y aunque yo también tuve algunas, luego conseguí buenos resultados desde Portugal hasta Alemania. Ahí saqué una diferencia bastante buena, pero luego la Ducati ha dado un gran paso adelante y nosotros no y eso ha hecho que en las últimas cuatro carreras hayan logrado la victoria y acercado en la clasificación.

-El resumen es que Ducati ha evolucionado y vosotros no tanto.

-Exacto, es así. Ellos han dado un paso de gigante y nosotros nos hemos estancado, es algo lógico cuando se recibe una moto nueva suele ser complicado durante las primeras carreras, pero luego cuando ponen todo en orden han tenido ventaja con respecto a nosotros, que nos hemos quedado igual y eso hace que nos cueste mucho más.

-¿En el test de Misano han encontrado cosas interesantes?

-Fue muy positivo ya que el nuevo motor tiene más potencia y es algo que estamos esperando los pilotos Yamaha desde hace tiempo. Es nuestra eterna petición y en este caso parece que el motor es muy bueno. El tema está en que la cosa es no ir más rápido, lo importante es poder defenderme mejor en carrera y que no te adelanten tan fácil en la recta. Hay carreras como la de Austria en la que teníamos un ritmo dos décimas mejor que los demás, pero luego en carrera ya te quedas atrás ya que en la recta te adelantan, perdemos tiempo y es imposible tener una situación en la que te permita adelantar. Es muy importante que logremos para la temporada que viene contar con un motor que te permita tener situaciones de adelantamientos.

-Lo que está claro es que las motos italianas han dado un gran paso adelante y las japonesas se han estancado.

-Ducati y Aprilia han dado un gran paso adelante, a nosotros nos cuesta mucho y el resto de Yamaha en nuestro caso no están adelante. A mí me gustaría que mi compañero de equipo estuviera más adelante ya que ayudaría a seguir mejorando e intentamos a veces ir juntos a ver si logramos que sea más rápido. De todas formas, esperemos hacer un buen final del campeonato.

Evolución

-¿Qué opinión tienes de la tremenda evolución que están teniendo las motos en estos años?

-Al final es el Mundial de MotoGP y la evolución es constante. Se está evolucionando mucho con la aerodinámica y otras cosas, pero en general el campeonato está valorando hacer cambios y uno de ellos por ejemplo es la carrera corta de los sábados que se implantará la próxima temporada.

-Usted es el actual campeón del mundo de MotoGP pero en gran parte sigue siendo la misma persona de siempre y mantiene esa cercanía y amabilidad hacia todo el mundo.

-Mucha gente pensaba que al ser campeón del mundo se me subiría a la cabeza y cambiaría mi manera de ser, pero tengo que decir que estaban muy equivocados. Yo creo que incluso ha sido al revés, me ha dado más tranquilidad y madurez y mi objetivo de volver a ser campeón del mundo es quizás más fuerte, pero con más madurez. El día que gané el campeonato fue el mejor día de mi vida y esas sensaciones quiero volver a repetirlas, por lo que hay que seguir trabajando mucho y seguir siendo la persona de siempre.

-¿Le pesó la presión de nombrarle como el nuevo Márquez siendo tan joven?

-Al principio me dio mucha motivación que te compararan con él, pero luego la presión a esa edad con 14 o 15 años me pesó mucho y no fue fácil. Tuve años complicados la verdad, pero al final las cosas han salido después de mucho trabajo y un ejemplo de ello es que hemos pasado de estar entre los últimos puestos en Moto2 en 2018 a ganar en MotoGP en el 2021. El resumen es que me vino muy bien subir a la máxima categoría.

-¿Se esperaba esa llamada con la oferta de MotoGP?

-En aquel momento más del noventa por ciento de la gente pensaba que no me merecía esa moto, que no estaba preparado y que no lo haría bien. Tuve muchos comentarios muy negativos, pero Yamaha sí que apostó por mí y estoy muy agradecido por su total confianza.

-¿En MotoGP por fin ha podido disfrutar como piloto profesional?

-Si te digo la verdad el año que más he disfrutado en MotoGP es en el 2019, el primero que competí, ya que hagas primero, quinto o décimo te daba igual ya que no tenías ninguna presión debido a los malos años anteriores. Cuando te veían en el podio o entre los cinco primeros era una sensación increíble, pensaba que al fin estaba en el lugar adecuado y era realmente rápido. Me acuerdo que Marc Márquez me lo dijo, que disfrutara al máximo el primer año en MotoGP ya que luego la presión era mucho mayor, más cuando eres un candidato al título.

Relación con Márquez

-Usted tiene una buena relación con Marc Márquez.

-Entre los pilotos no es que tengamos una relación de amistad, pero con Marc para mí es uno de los pilotos con el que más fácil puedes hablar. Tengo una relación bastante buena y la verdad es que cuando nos bajamos de la moto podemos hablar de muchas cosas y eso es importante.

-¿Qué opinas de las características de Motorland?

-Es un trazado muy completo, pero tengo que reconocer que no es la mejor para nosotros ya que la Yamaha no es la moto más rápida y en el último sector es donde más problemas tenemos. Para muchos pilotos es su circuito favorito y si la moto corriera diez kilómetros más sería también para nosotros un circuito espectacular. Aquí siempre he podido ir muy rápido pero luego en carrera nunca he podido ganar ya que en el sector cuatro es imposible poder adelantar a nadie con esta velocidad punta.

-¿Qué puesto dada las circunstancias sería ideal para usted?

-Hemos podido comprobar que las Ducati nos sacan más de diez kilómetros en la recta larga de atrás y al final salgo sexto, por lo que estar entre los cinco primeros sería bueno. Aquí tengo un único punto de adelantamiento en la curva cinco, por lo que allí nos arriesgaremos un poco más dado que en las rectas tendremos problemas. Veo muy complicado aquí optar al podio y lo importante es no fallar.

-¿En la gira asiática puede ser diferente?

-Creo que las tres que vienen después son carreras en las que podemos ir muy rápido. Motegi en Japón es uno de mis circuitos favoritos, Tailandia también me gusta mucho y en Australia en el 2019 rodé poco ya que me lesioné, pero fui muy rápido. Lo importante es estar concentrado y creo que podemos hacer una buena gira asiática.

-Y en Valencia repetir título sería lo máximo

-Voy a esforzarme todo lo que pueda por conseguirlo, aunque no será fácil. Haremos todo lo posible para lograr repetirlo.