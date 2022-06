Beceite cumple un año con la cuota en El Parrizal para vecinos que están sin empadronar

El fin de semana se ha cumplido un año desde que la Asociación de vecinos de Beceite iniciara las movilizaciones contra la ordenanza que impide a los vecinos de segundas residencias (no empadronados) acceder libremente a los parajes de La Pesquera y El Parrizal. A pesar de las dos manifestaciones organizadas en el pueblo, de las cartas de protesta, de las reuniones mantenidas con el Ayuntamiento y de una queja al Justicia, que les ha dado la razón, los promotores de las protestas no han logrado progresos en sus reivindicaciones.

Así lo valoró Montse Boix, una de las portavoces de la asociación vecinal, quien reconoció que, un año después de que se organizara en el pueblo la primera manifestación contra el cobro a los vecinos de segundas residencias por acceder a los parajes naturales, las condiciones de acceso “incluso han empeorado para nosotros, porque ahora para acceder a La Pesquera (zona de pozas de baño natural) nos obligan a pedir reserva un día antes y siempre que no se hayan agotado las entradas”, se lamentó.

A juicio de la portavoz de la asociación, “el problema es que el alcalde se ha tomado esta reivindicación como un asunto personal, cuando no lo es, y que el Ayuntamiento no tiene predisposición para solucionar la situación”.

Lo que también se han modificado en el último año son las condiciones para acceder al Parrizal. Si hasta el año pasado, la compra del ticket de acceso se realizaba por vehículo que entraba hasta el parquin número tres, ahora el cobro es por persona que accede a las instalaciones, de manera que, para un vehículo con cinco personas que accede hasta el paraje se ha pasado de pagar 10 euros a 25.

La primera ordenanza reguladora del acceso al Parrizal y La Pesquera, la que originó la polémica, está retirada desde que una resolución del Justicia de Aragón dio la razón el año pasado a los vecinos, que escribieron a Ángel Dolado denunciando lo que consideraban una normativa discriminatoria. El Ayuntamiento de Beceite estimó las alegaciones presentadas por los vecinos a la ordenanza y retiró el texto, “pero redactaron una nueva ordenanza en la que desaparecía la distinción entre empadronados y no empadronados, en la que se señala que el Ayuntamiento dejará pasar a quien considere, lo que a la postre ha supuesto que sigan aplicando las mismas medidas y los vecinos no empadronados sigamos sin poder acceder libremente a las zonas de baño”, manifestó Montse Boix.

Los vecinos afectados han vuelto a recurrir al Justicia, que había cerrado el expediente inicial, y desde la institución “han vuelto a abrirlo”, según Box. La portavoz vecinal explicó que la asociación ha realizado “consultas legales” para prepararse ante la posibilidad de terminar ante un contencioso administrativo. “No es lo que deseamos, y hemos intentado hablar con el Ayuntamiento, pero ahora ni siquiera contesta a nuestras solicitudes para celebrar una nueva reunión”, enfatizó. Si antes de que termine este verano no hay ningún avance, los responsables de la asociación no descartan iniciar un procedimiento judicial.

Antes de esto, no obstante, Boix señaló que no se descartan nuevas acciones de protesta a lo largo de este verano, que no ha hecho más que comenzar y que es el periodo en el que mayor número de vecinos de segundas residencias permanecen en el pueblo. “Estamos con un enfado permanente, porque se continúa aplicando de facto el texto de una ordenanza que no figura en la actual normativa, que nos sigue discriminando, porque para ir a la a las zonas naturales nos siguen cobrando, como si fuéramos turistas que estamos de paso, aunque ahora se nos vende que nos aplican un descuento”, sentenció la portavoz.