Cajas de poliespán para reproducir los edificios singulares de la Mata de los Olmos en el belén

La Mata de los Olmos cuenta con un belén muy especial en el que los edificios son réplicas de algunos de los monumentos más emblemáticos municipio. Las manos de Pepe Lahoz y un buen puñado de cajas de poliespán recicladas están detrás de esos inmuebles que, a pequeña escala, Navidad decoran la iglesia parroquial de la localidad en Navidad.



La idea surgió hace unos años, cuando a Pepe Lahoz, que es yesero de profesión, le pidieron desde la Junta Parroquial que restaurara algunas de las piezas de escayola del Belén que cada año se colocaba en la iglesia porque estaban dañadas. Tuvo que hacerle unas nuevas orejas a la mula y recuperar alguna de las extremidades de las figuras.



Después desde la Asociación de Amas de Casa plantearon hacer algún elemento de forma artesanal y se animaron con un castillo y un pozo. A Lahoz le gustó la idea y se puso manos a la obra para replicar la Fuente Vieja del pueblo, de la que incluso sale agua. Primera de las creaciones

Esa fue la primera de las creaciones, y gustó tanto a sus vecinos que se animó a continuar con otros edificios de La Mata de Los Olmos, como el lavadero o la ermita de la Virgen de Gracia, que está situada en pleno casco urbano del municipio.



Con todos los detalles Todas las hace a partir de cajas reutilizadas del pescado que su mujer vende en la tienda que regenta en el pueblo, y reconoce que ha contado con cierta ayuda para alguna de las partes de los edificios.



En concreto las tejas las ha realizado Conchita Parer, algo que le ha permitido aligerar mucho su trabajo puesto que, como apunta, cada una de las tejas es “del tamaño de una uña” y su elaboración es muy costosa. Y es que a los diferentes inmuebles no les falta ni un detalle, desde las pequeñas tejas, colocadas una a una, hasta el agua de la Fuente Vieja o el interior del lavadero, que también está reproducido aunque apenas se ve por las ventanas.



El belén de La Mata de los Olmos se monta cada año justo el domingo antes de la Navidad y todos los feligreses lo esperan con ganas. Este año no ha habido ningún nuevo edificio, pero no por ello el nacimiento ha contado con menos visitantes. El pesebre está situado en la iglesia parroquial de San Bartolomé y ocupa en torno a 20 metros cuadrados.