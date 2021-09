Calanda hará para el Pilar la ofrenda de flores a la Virgen y una corrida de toros

Calanda celebrará Ofrenda de flores a la Virgen del Pilar el día 12 de octubre y también, el mismo día, una corrida de toros, con aforo limitado, tal y como establezca la normativa por la pandemia de covid-19 del Gobierno de Aragón. Serán dos de los actos que se mantendrán este mes de octubre en la localidad bajoaragonesa, a pesar de que no celebrará las fiestas patronales en honor a la Pilarica, después de que Aragón decidiera prorrogar la suspensión de las fiestas en la Comunidad hasta el 31 del mismo mes.

La concejal de Fiestas, Isabel Lamiel, no se llevó ninguna sorpresa tras conocerse la decisión del Consejo Local de Aragón, y señaló que “ya veníamos trabajando en un programa de actos culturales de mínimos, aunque no sabíamos si iban a suspenderse las fiestas o no”. De esta manera, las actividades que se programen para el 12 de octubre y los días anteriores en Calanda “serán todas con aforo controlado y siguiendo las medidas de seguridad que se requieran”, añadió la edil.

En cualquier caso, Calanda evitará prescindir por segundo año consecutivo de dos de los eventos más significativos de sus Fiestas del Pilar: la ofrenda de flores a la Virgen y la corrida de toros, ambos el día 12.

Según comentó la concejal de Fiestas, para la ofrenda a la Pilarica se establecerá un recorrido alternativo al que venía realizándose en los años prepandemia, y en lugar de “hacer un pasillo central por donde pasan los calandinos con sus ramos, se realizará un recorrido por un lateral dejando el centro libre, proveyendo de gel hidroalcohólico, obligando al uso de la mascarilla y señalando distancias entre cada grupo”, comentó la concejal. Además, explicó que “intentaremos persuadir a la gente para que no acuda a la plaza a última hora y se distribuya en la ofrenda desde primera hora de la mañana, con lo que evitaremos aglomeraciones a última hora”. En el suelo, “personal del Ayuntamiento se encargará de marcar las distancias de seguridad entre los grupos y vigilará para que estas se cumplan”, añadió Lamiel.

La aglomeración en la ofrenda tampoco es algo que preocupe mucho al Ayuntamiento calandino. No en vano, recordó la edil que “esto no es Zaragoza y no suele haber muchos grupos de más de diez personas que participan”.

En cuanto a la corrida de toros, está todavía pendiente de que se conozcan los toreros que estarán este año en el coso calandino, pero Lamiel confirmó que “el día 12 por la tarde habrá corrida de toros en la plaza, con aforo limitado, tal y como establezca la normativa”. La de Calanda tiene capacidad para 3.000 espectadores. Además, está por confirmar si el día 10 de octubre se organizará una corrida de rejones, acto que también está sobre la mesa, pero que “tiene que confirmarse”, dijo. Tampoco están definidos los conciertos o actividades que pueda haber durante las no Fiestas de Calanda de 2021. Lamiel enfatizó que “estamos en ello; tenemos intención de organizar algún acto cultural o concierto con control de aforo, pero no hemos concretado nada, puesto que estábamos pendientes de la decisión que tomara el Gobierno de Aragón”.