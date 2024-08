CHA denuncia que una serie de malas decisiones políticas del Gobierno de Aragón están ocasionando graves problemas en el servicio público de salud en las diferentes comarcas turolenses

Por

CHA ha convocado este miércoles a los medios de comunicación frente a la Delegación del Gobierno de Aragón en Alcañiz para denunciar la situación del servicio público de salud que "está afectando gravemente" a las distintas comarcas turolenses.



Isabel Lasobras, secretaria general de CHA y portavoz de CHA en la Comisión de Sanidad, y Javier Carbó, secretario territorial de CHA en las comarcas turolenses, han manifestado su "profunda preocupación y malestar ante la alarmante situación que vive el servicio de salud pública en Aragón, particularmente en las zonas rurales de las comarcas turolenses, como resultado de la falta de previsión y gestión ineficaz del Gobierno de Azcón", ha indicado esta formación política en una nota de prensa.



“Desde el pasado mes de octubre de 2023, hemos venido denunciando la redistribución del servicio sanitario en los diferentes sectores turolenses donde se ha puesto en marcha una reorganización de la atención primaria que, lejos de mejorar, ha recortado drásticamente la atención a los ciudadanos", ha denunciado Javier Carbó.



Para el secretario territorial de CHA, “el consejero de Sanidad, junto con el presidente Azcón, aseguró que no habría recortes en la atención médica, argumentando que se mantendrían sus horarios. Sin embargo, la realidad demuestra lo contrario: los recortes son evidentes y están afectando directamente a las personas que residen en el medio rural, especialmente a los mayores, quienes de un día para otro se encuentran sin la asistencia médica que tanto necesitan. Un problema que se agrava en el medio rural por el aumento de personas a las que atender, tanto de quienes regresan a sus pueblos en este periodo de verano, como por el aumento del turismo en determinadas comarcas turolenses”.



CHA advierte que en muchos consultorios médicos, la atención a los pacientes ha pasado de cinco a tres días por semana, y en otros casos, de tres días a uno. “ Esta es una medida injusta e injustificable, especialmente cuando el PP presumen de tener el presupuesto para sanidad más alto de la historia. Resulta inconcebible que, con más recursos, tengamos menos servicios y una peor calidad asistencial. Nos preguntamos, ¿quién va a querer vivir en los pueblos bajo estas condiciones?”, se pregunta Lasobras.



La secretaria general de CHA ha añadido: “El Gobierno del PP sugiere que los pacientes se trasladen a otros centros de salud, pero, ¿han considerado cómo se desplazarán estas personas, en su mayoría mayores y enfermas, hasta el centro asignado? Esta falta de previsión y sensibilidad es inaceptable”.



CHA considera que la sanidad pública aragonesa no merece el trato que le está dando el Gobierno de Azcón en este primer año de legislatura. Muchos municipios están sufriendo de primera mano la falta de profesionales sanitarios, y el PP "se muestra incapaz de resolver los problemas sanitarios" que afectan a los ciudadanos, indica la nota de prensa.



A modo de ejemplo, los dos responsables de CHA han destacado que el Hospital de Alcañiz lleva más de ocho meses sin reumatólogo y más de un mes sin neumólogo. Además, 57 cirugías de traumatología han sido derivadas a la sanidad privada, lo que no resuelve el problema de fondo y solo agrava la situación.



CHA exige al Gobierno de Aragón que rectifique su política sanitaria y adopte las medidas necesarias para garantizar una atención médica digna y de calidad para todos los aragoneses, sin importar donde vivan. "La sanidad pública es un derecho fundamental y no puede seguir siendo objeto de recortes y malas decisiones políticas", concluye el comunicado.