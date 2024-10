Condenada a dos años de prisión por intentar acuchillar a un guardia civil en Albalate del Arzobispo

Por

Una vecina de la localidad turolense de Albalate del Arzobispo ha sido condenada a dos años de prisión por intentar acuchillar al agente de la Guardia Civil que trasladaba a su ex pareja tras ser detenido este por incumplir la orden de alejamiento de la que ella misma era beneficiaria.



La sede del Juzgado Penal de lo Teruel ha acogido la vista de juicio sobre estos hechos, ocurridos en diciembre de 2022, donde se ha dictado sentencia condenatoria por atentado con instrumento agravado contra agente de la guardia civil, informa a EFE el abogado de Independientes de la Guardia Civil (IGC), Jorge Piedrafita, quien ha ejercido como acusación particular.



La condenada intentó agredir al guardia civil con un cuchillo de cocina de 12 centímetros de filo que llevaba en el bolso y que trató de esconder cuando se procedió a su detención, según indica la sentencia, con la que Piedrafita se ha mostrado “satisfecho”.



Ha destacado que se ha logrado una condena de dos años de prisión, inhabilitación para el sufragio pasivo y la imposición de las costas procesales, la máxima pena impuesta hasta la fecha por el delito de atentado contra agente de la autoridad con instrumento peligroso.



El abogado ha considerado que la sentencia es justa y espera que por su máxima entidad sea lo suficientemente disuasiva para que cesen las agresiones contra los agentes de la Guardia Civil, que garantizan la seguridad de la ciudadanía en el medio rural, ha destacado.



Asimismo, desde IGC se reitera la reclamación al Ministerio del Interior de la consideración como profesión de riesgo de los agentes, ya que episodios como este, ha advertido, evidencian el riesgo al que están expuestos.



En este caso, ha continuado, de no ser por la habilidad del agente hubiera sufrido lesiones graves e incluso podía haber fallecido por dirigirse la cuchillada por la espalda a zona vital y causarse una lesión incompatible con la vida.