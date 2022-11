El agua de boca en Mazaleón todavía no es apta para el consumo humano por la turbidez

El Ayuntamiento de Mazaleón lleva desde este miércoles suministrando agua embotellada a los vecinos que la requieren, después de que haya sido declarada no potable por turbidez como consecuencia del barro que ha llegado al depósito de agua municipal tras las lluvias del pasado fin de semana.

El servicio de bomberos de la Diputación Provincial de Teruel (DPT) suministró hasta 84.000 litros de agua el martes al municipio matarrañense, que al día siguiente comunicó que ya no necesitaba ya el servicio al haberse normalizado el funcionamiento de agua de las bombas que la elevaban al pueblo desde la zona de captación en el río. No obstante, el miércoles se comprobó que el agua estaba saliendo turbia, por lo que se optó por no autorizar su uso para el agua de boca, si bien “es apta para otras tareas domésticas como cocinar o ducharse”, explicó el alcalde, Rafael Martí.

Según detalló el regidor, “se complicó como consecuencia de unos restos de barro que habían quedado en la tubería con la que se sube agua al pueblo, y eso es lo que provocó que al cabo de unas horas empezara a salir un poco turbia”. Por este motivo, se declaró “no potable por turbidez, ya que ni hay bacterias en el agua ni nitratos” y el Ayuntamiento empezó a repartir agua embotellada el miércoles por la tarde. “Trajimos cuatro palets de agua embotellada y se le ha entregado a todo aquel que la ha requerido en el polideportivo municipal”, añadió Martí.

Para acabar con el problema de turbidez, ayer se empezó a limpiar otro depósito municipal, a la espera de que a partir de hoy la situación quede normalizada y pueda volver a autorizarse el consumo de agua de boca de la red municipal.

Daños

El Ayuntamiento de Mazaleón pidió este miércoles a los vecinos que trasladen al consistorio una valoración de los daños que han documentado en fincas, en arbolado, plantaciones jóvenes y sistemas de riego, con el fin de poder realizar una valoración general y cuantificar a cuánto ascienden los desperfectos de las lluvias del pasado fin de semana, que provocaron una crecida de la Val de Alcañiz, que atraviesa el casco urbano.

Los arrastres del agua causaron desperfectos en algunas infraestructuras municipales y un susto considerable al quedarse dos personas atrapadas junto a una señal de tráfico, cuando intentaron cruzar la zona inundada por el agua de la val con su vehículo particular. Se trata de dos vecinos de Girona que desconocían el terreno y que tuvieron que ser rescatados tras desplegarse un operativo de bomberos, al ser imposible el acceso a la zona donde se encontraban por parte de los vecinos del pueblo.

Caminos

Por otra parte, el Ayuntamiento ha contratado los servicios de una cargadora y una máquina mixta para empezar a arreglar los caminos que se encuentran en mal estado. Según detalló Rafael Martí, “la semana que viene está previsto que la Diputación de Teruel envíe sus propias máquinas, pero antes hay que realizar el tapado de los agujeros que ha dejado el agua”. Según detalló, “lo primero es tapar para que después las máquinas de la Diputación puedan pasar, ya que ellos alisan y compactan, pero no podrán hacerlo si los caminos están destrozados”. No hay que olvidar, dijo, que “en algunos tramos se necesitarán tres o cuatro toneladas de tierra para recuperar el trazado; después de hacerlo vendrá la máquina de la DPT, rascará y nivelará”, añadió.

El regidor no pudo cuantificar cuánta cantidad de kilómetros están afectados. “Todavía no se ha podido llegar a todos los puntos, porque hay zonas que han quedado impracticables y hasta dentro de unos días no sabemos exactamente hasta dónde alcanza la afección de la tormenta”, enfatizó.