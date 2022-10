El albergue de Alcorisa hospedará a los niños del Criet a partir de noviembre

Por

El Criet de Alcorisa acogerá alumnado este curso 2022-2023, pero no lo hará en sus instalaciones del antiguo seminario, debido a las obras de consolidación de la estructura del inmueble. Fuentes del departamento de Educación , Cultura y Deporte confirmaron esta semana que el curso se iniciará con normalidad en la semana del 14 de noviembre. Probablemente serán los CRAs Matarraña y Algars los que arrancarán la temporada.



Técnicos del departamento de Educación visitaron esta semana las instalaciones del albergue de Alcorisa, ofrecidas por el Ayuntamiento en sustitución del edificio del seminario y, tras comprobar que reúnen las condiciones adecuadas, han dado luz verde para que pueda reanudarse la actividad docente. Según señalaron fuentes de Educación, la programación se desarrollará principalmente en el albergue.



Educación había estado buscando una ubicación alternativa al antiguo seminario para que el alumnado de los colegios rurales del Bajo Aragón no se quedara este año sin el Criet y sus metodologías innovadoras. El Ayuntamiento ofreció las instalaciones del albergue, que cuenta con 64 plazas de alojamiento, distribuidas en habitaciones de 6, 9 y 4 camas, además de un piso en el que se podría alojar el profesorado, según explicó el concejal de Infraestructuras y Servicios del Ayuntamiento de Alcorisa, José Luis Guillén.



Las instalaciones se completan con cocina, comedor y aulas de formación. No obstante, “la ventaja del albergue es que se encuentra junto al edificio del Criet y parte de las aulas podrán seguir utilizándose como son las de informática o las propias pistas polideportivas y gimnasio”, añadió el concejal alcorisano.



El albergue y el Criet son propiedad de la Diócesis de Teruel cedidos en uso al Ayuntamiento y al departamento de Educación. “Como Ayuntamiento vamos a ceder las instalaciones durante un periodo concreto con una función de hospedaje, ya que no sabemos si esta situación durará seis meses o será para todo el curso escolar completo”, comentó el concejal. Dependerá de lo que duren las obras.



La directora provincial de Educación visitó las instalaciones el pasado miércoles. “El espacio les pareció bien, el estado del edificio, los baños y las instalaciones, porque todo está en condiciones: tiene calefacción, buena ventilación, mucha luz y está completamente renovado”, enfatizó Guillén. Las obras

La licitación de las obras en el edificio salió a información pública en agosto por un importe de 193.612 euros y un plazo de ejecución de tres meses, Sin embargo, el contrato ha quedado desierto, un problema con el que se están topando las administraciones públicas en los últimos meses —y el departamento de Educación no es una excepción— por el encarecimiento de los materiales y el retraso en la recepción de suministros de las empresas que deben llevar a cabo las obras, según informaron fuentes del Gobierno de Aragón.



El proyecto de consolidación de la estructura del antiguo seminario tiene por objeto la sustitución de los elementos estructurales que han dejado de ejercer los requisitos básicos de seguridad para los que fueron diseñados. En concreto, la actuación consistirá en sustituir las bóvedas de arista del techo del semisótano, que están hundidas y dañadas en una parte, y la solera del suelo de la planta baja, que también se encuentra hundida.



El proyecto también incluye rehacer la distribución de la planta baja de dos aulas, la sala de profesores, los aseos y vestuarios que se hayan demolido de la planta baja para acometer un cambio de estructura.



La reforma se completará con el arreglo de las juntas entre el ascensor exterior y la fábrica, por las que entra agua de lluvia, lo que ha provocado humedades junto con la reparación de la pintura debajo de las zonas de la gotera. A todo ello se suma la inutilización del depósito de gasóleo que abastece la caldera, la instalación de dos depósitos de gasóleo de 1.500 litros y su conexión con una boca carga en la acera exterior junto con la conexión de red con la caldera. Edificio de 1910

El edificio que alberga las instalaciones del Criet de Alcorisa es el antiguo seminario conciliar, cuya construcción es de 1910. El edificio está levantado alrededor de un claustro, tiene planta baja más dos alzadas y una bajo cubierta y un semisótano con acceso a un jardín. Con una fábrica de mampostería ordinaria revestida con morteros tradicionales, presenta una estructura con forjados de viguetas de madera y con revoltones de yeso, excepto en la cubierta del claustro y en el techo del semisótano, donde está conformada por bóvedas de arista, de doble correa de ladrillo cerámico tejar y relleno de tierra. En cuanto al suelo de la planta baja está enclavado en el terreno y se presupone está sobre una solera no armada.



Los Centros Rurales de Innovación Educativa de Teruel (Criet) son instituciones pertenecientes al Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, creados para compensar las posibles desigualdades del alumnado de escuelas incompletas o unitarias de la escuela rural aragonesa.



A través de ellos se intenta apoyar la labor docente que se realiza en las mismas, siendo su objetivo básico la atención al mundo rural.Curso 2022-2023La convocatoria del programa Centros Rurales de Innovación Educativa se publicó a finales de junio, así los centros antes de irse de vacaciones ya estaban informados de que el curso 2022-2023 este programa se volvía a poner en marcha.



El plazo de presentación de las solicitudes se abrió del 1 al 12 de septiembre. La programación de actividades que se imparte semanalmente depende del equipo docente de cada CRIE.