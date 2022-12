El Ayuntamiento de Alcañiz tramita el primer modificado de proyecto de la obra de los torreones

El Ayuntamiento de Alcañiz está tramitando el primer modificado de proyecto de la obra de los torreones, que quedaron paralizadas apenas unos días después de haberse iniciado, después de que la empresa contratista (Construcciones y Excavaciones Lecha) detectara una serie de deficiencias que afectaban al sistema de climatización y a los aislamientos en la solera, donde se estaban registrando humedades que no estaban contempladas en el proyecto técnico inicial.

La adjudicataria redactó el modificado número 1 por un montante de 150.000 euros, un precio que el Ayuntamiento no aceptó, por considerar innecesarias la colocación de unas lamas de protección del sol que encarecían el coste considerablemente.

Según confirmó el alcalde, Ignacio Urquizu, los servicios técnicos municipales han aceptado incluir cambios en la impermeabilización de la solera y en los sistemas de climatización, que habían quedado obsoletos o simplemente la maquinaria no funcionaba. Con todo, los cambios que se van a tramitar tienen un sobrecoste de 26.000 euros, entre los que se incluyen los 7.000 de los honorarios de los arquitectos que han redactado el modificado.

Urquizu apuntó que “son cambios técnicos referentes a la ubicación de las máquinas de aire acondicionado, ya que la máquina que había está estropeada”; se trata de “ajustes” que se complementarán con la mejora de la impermeabilización del edificio, que estaba mal ejecutada en origen, puesto que se habían detectado humedades que ya proceden de la primera obra”, realizada en 2007, por tanto, “de una mala ejecución inicial”, apostilló el primer edil.

Urquizu reconoció que parte de los cambios solicitados por la empresa no serán aceptados y, por tanto, “simplemente no se van a hacer, pero no afectan al desarrollo de la obra”, que “podría reanudarse en un plazo de dos o tres semanas”, añadió. En este momento, “los documentos técnicos necesarios para retomar la obra se están tramitando por parte de la arquitecta municipal y de los técnicos de Patrimonio del Gobierno de Aragón”. En cuanto éstos den su visto bueno, “la obra podrá continuar”, si bien añadió que “la obra se podrá retomar incluso sin que Patrimonio comunique su acuerdo, porque hay intervenciones que hay que realizar que no afectan al aspecto patrimonial del edificio”, enfatizó el alcalde.

Críticas de la oposición

La necesidad de llevar a cabo un modificado del proyecto ya fue criticada en el último pleno por la oposición. El portavoz del PP, Miguel Ángel Estevan, lamentó que el Ayuntamiento de Alcañiz haya decidido retomar obras en este edificio, que había estado cerrado desde el año 2012, para albergar las aulas de la Uned. Según Estevan, a los 700.000 euros que costó la primera adecuación en 2007 se suman ahora casi 600.000 más y lo que alcance el modificado del proyecto, lo que supone una inversión total de 1.400.000 euros en un edificio en el que no sabremos cuántas intervenciones habrá que realizar más”.



El portavoz del PP comparó esta intervención con la construcción de una piscina climatizada en Alcañiz, un proyecto “que propusimos en la anterior legislatura, que sigue guardado en un cajón y que tiene un alcance social, por un importe similar, mucho mayor que la adecuación de los torreones”, se lamentó Estevan.