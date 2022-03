El Ayuntamiento de Alcañiz financiará con 150.000 euros de remanentes las obras del campo de fútbol

El Ayuntamiento de Alcañiz aprobó este martes por unanimidad una nueva modificación presupuestaria por importe de 878,137 euros financiado con remanente de tesorería con el objetivo principal de poder hacer frente a las obras del campo de fútbol. El consistorio esperaba recibir una subvención de 150.000 euros procedente del Gobierno de Aragón, pero finalmente tendrá que financiar los costes con fondos propios con la intención de sacar a licitación el proyecto lo antes posible. La medida fue aprobada en el pleno extraordinario por unanimidad.

La sesión extraordinaria tenía como primer punto del día la modificación de créditos extraordinarios y suplementos de crédito financiados con remanente de tesorería. Es decir, un nuevo reajuste de los presupuestos, que supone el séptimo en lo que va de año. El motivo principal del mismo era la licitación del contrato de obras de sustitución del césped y reparación de sub-bases del campo de futbol de la Ciudad Deportiva Santa María de Alcañiz.

Las obras de mejora de las instalaciones deportivas alcañizanas tendrán un coste aproximado de 600.000 euros, de los cuales el Ayuntamiento de Alcañiz pensaba poder financiar mediante una subvención del Gobierno de Aragón un total de 150.000, que ahora tendrán que salir de las arcas consistoriales al no recibir la cantidad prometida por la DGA.

Responsabilidades

Ignacio Urquizu, alcalde de la capital bajoaragonesa, asumía las responsabilidades de este nuevo gasto que saldrá de los remanentes de la tesorería: “Asumo mi responsabilidad por los 150.000 euros de la DGA, que esperamos que lleguen. Es una subvención que viene de la época de Marcelino Iglesias donde se nos concedía un dinero para ciertas mejoras en instalaciones deportivas. En los años 2020 y 2021 nos dijeron que no había dinero. En 2022, recibimos un convenio, pero no llega ese dinero. Es algo que se viene arrastrando durante más de diez años y voy a seguir trabajando para que lleguen”.

Las obras de reparación del campo de fútbol, que en palabras del regidor alcañizano van a “dejarlo preparado para décadas”, deben comenzar en cuanto acabe la temporada deportiva vigente con la intención de que estén listas de cara al comienzo del nuevo curso deportivo, allá por el mes de septiembre. Las complicaciones administrativas y la inexistencia de la esperada subvención por parte de la DGA ha obligado al equipo de gobierno alcañizano a echar mano de los fondos remanentes para comenzar la ejecución del proyecto.

Aprobado por unanimidad

A pesar de que la decisión generó numerosas dudas entre los miembros del pleno, finalmente la modificación presupuestaria enfocada principalmente a la licitación del contrato de obras del campo de fútbol fue aprobada por unanimidad. Tanto María Milián, portavoz de Izquierda Unida-Ganar Alcañiz, como Kiko Lahoz, representante de Ciudadanos, se mostraron parcos en palabras y simplemente apoyaron la medida expuesta en la sesión extraordinaria.

No obstante, los dos grupos de la oposición, PP y PAR, sí que aprovecharon sus turnos para mostrar su descontento con la gestión presupuestaria llevada a cabo por el consistorio. Eduardo Orrios, representante del Partido Aragonés, manifestó su descontento con la medida: “Nos abstuvimos ayer en la comisión, pero vamos a votar a favor de la modificación. Los 150.000 euros que hay que incrementar a la partida de la obra del campo de fútbol en principio iban a venir de la DGA. No están señalados en los presupuestos del Gobierno de Aragón, con lo cual la duda que me cabe es: ¿por qué estos 150.000 euros no se metieron en el presupuesto inicial?”. Además, el portavoz del PAR insistió en la problemática que pueden suponer los plazos para llevar a cabo la obra: “Esperamos que no tengamos que ir corriendo. Luego todo serán lloros”.

Por su parte, Nacho Carbó, del Partido Popular, también se mostró contrariado con algunas de las decisiones tomadas a cabo por el consejo consistorial. El portavoz del PP comenzó su intervención recordando al concejal delegado de Deportes, Kiko Lahoz, cómo empezó la legislatura con lo que Carbó ha denominado “el trastorno de la pista azul”, en referencia alas reformas de la pista del polideportivo municipal. Además, el representante popular quiso poner el foco en otros asuntos de interés como son los caminos rurales de la ciudad, con el objetivo de “instar a que tengan visibilidad”.

La subvención del hospital

A pesar de que no entraba dentro de las modificaciones presupuestarias aprobadas este martes en el Salón de Plenos de la capital bajoaragonesa, el concejal de Hacienda y teniente de alcalde, Javier Baigorri, anunció que la subvención por la expropiación de los viales del hospital de unos 470.000 euros “parece ser que va a llegar”. El portavoz del PSOE reconoció que el nuevo reajuste presupuestario junto a la futura subvención servirán para “ir solventando determinados temas de infraestructuras que estaban ahí”.



Además, del campo de fútbol, Baigorri también repasó algunas otras áreas en las que intervendrá el Ayuntamiento: “Parte de esos ingresos adicionales se van a dedicar entre otras cosas a tramitar el matadero, que teníamos que haber solventado en 2018, y eran unos 80.000 euros. Otra parte la vamos a utilizar para mejorar la situación de los remanentes de tesorería”.



Respecto al resto de temas en cuestión, desde el Ayuntamiento se asegura que la nueva modificación presupuestaria también va a ser utilizada para licitar el contrato de obras de reurbanización de la Calle Panfranco, Callizo Amposta y Callizo Trinquete y otras inversiones de Urbanismo por un importe de 539.984 euros. Y la modificación servirá igualmente para licitar el contrato de trabajos de limpieza y mantenimiento de la zona del Azud por un importe de 15.000 euros, así como organizar y gestionar la organización de ferias y demás eventos que hasta ahora venía haciéndose desde la Institución Ferial, por un importe de 72.403 euros.