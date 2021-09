El Ayuntamiento de Beceite inicia los trabajos para la presentación de un Plan de Sostenibilidad Turística

El Ayuntamiento de Beceite presentará un Plan de Sostenibilidad Turística en el marco de la convocatoria extraordinaria de la Secretaría de Estado de Turismo para este mes de septiembre. A través de la consultora aragonesa A/V Asesores, que ya tiene experiencia en la elaboración de proyectos similares, se han iniciado las sesiones participativas con agentes locales para enfocar el futuro plan.

La primera sesión participativa comenzó este miércoles con una mesa de trabajo celebrada en El Palao a la que acudieron unas 30 personas, donde se aplicó una metodología en la que cada asistente - hosteleros y personas relacionadas con empresas locales y entidades turísticas- plantearon su opinión sobre cómo desarrollar el turismo en el municipio.

Según explicó Ana Hernández, responsable de la consultora a la que se ha encargado la elaboración del plan, “se aplica un modelo participativo para ver cuál es la situación actual del turismo y cómo lo ven” quienes más implicados están en él. En este sentido, durante la sesión, cada participante expuso cuáles son, según su punto de vista, las ventajas y desventajas del sector en el municipio.

Metodología

Una “metodología denominada World Café”, señaló Hernández, que consiste en que los participantes rotan entre diversas mesas donde van respondiendo, en cada cambio, a una o varias preguntas planteadas por la organización, para lo que disponen de un tiempo limitado. “De esta manera, esas 30 personas que han participado en la primera sesión hablan y contestan a cuatro preguntas, dan su opinión, pero evitando repetir lo que otros ya han valorado o comentado”.

La consultora que se encarga de la elaboración del proyecto tiene hasta el día 20 de este mes para presentar el documento. Hasta ahora tiene experiencia en la redacción de otros tres proyectos turísticos de tres comarcas: Bajo Cinca, Cinco Villas y Maestrazgo. A las dos primeras se les concedió un plan de turismo por parte de la Secretaría de Estado de 3 y 2,5 millones de euros, respectivamente, mientras que el de la Comarca del Maestrazgo quedó excluido, a pesar de que “el proyecto cumplía con todos los requisitos y puntos que se exigían”, se lamentó Hernández.

La responsable de la empresa señaló que “el Plan de Sostenibilidad Turística en destino tiene como objetivo trazar la estrategia turística del municipio para los próximos años elaborando una oferta sostenible y atractiva, basada en sus recursos y que desarrolle la calidad de vida de las personas residentes y que al mismo tiempo busque financiación para el desarrollo de las infraestructuras necesarias que haya que poner en marcha”, enfatizó.

Tal y como enfatizó Hernández, “Beceite quería aprovechar que la Secretaría de Estado de Turismo había sacado estas convocatorias para desarrollar un Plan de Sostenibilidad para la gestión del turismo en el municipio y los espacios naturales”, de ahí que hayamos organizado una sesión participativa en el pueblo para que los agentes implicados en el sector nos expliquen cuáles son las oportunidades y desventajas que observan”.

Modelo efectivo

Con la metodología aplicada mediante la participación en grupo “conseguimos que todos hablen, que aporten para después preparar un documento final en el que todo aparece resumido y que se les enviará también a ellos”, apuntó la responsable de la empresa asesora, quien enfatizó que éste “es un modelo muy utilizado en sesiones participativas porque es muy efectivo para obtener la máxima información en el mínimo tiempo posible”.

Después de la sesión de ayer, habrá entrevistas “en más profundidad donde se podrán sacar nuevas ideas”, añadió.

El problema en el caso de Beceite, según reconoció Hernández, es el tiempo. “Queremos llegar a la convocatoria extraordinaria, que es el 20 de septiembre, pero, si no se puede, iremos a la siguiente, que será una convocatoria ordinaria”. En el primer caso, la financiación es del 100% de los proyectos, mientras que en las ordinarias la aportación subvencionada ronda el 80%, detalló la experta.

La finalidad de todo este procedimiento participativo es “ver qué acciones hay que tomar a corto plazo, en un periodo de tres años, porque hay algunas de ellas que no se podrán ejecutar en tres años, pero deben predefinirse con suficiente antelación”, añadió.

Cada territorio se decanta por aquello que considera un recurso propio. “Por ejemplo, en la comarca de las Cinco Villas quieren apostar por el turismo activo, porque se dieron cuenta durante el confinamiento provocado por la pandemia de que no lo tenían desarrollado suficientemente”, explicó.

Sin ideas previas

En el caso de Beceite, no se parte de ninguna idea preconcebida, a priori, tal y como destacó la responsable de la empresa asesora. No en vano, recordó que “el objetivo de estos planes es primero escuchar a la gente que está en el territorio para luego desarrollar las acciones”. En este sentido, recordó que “muchos de estos planes se han hecho desde arriba a abajo y cuando se han trasladado a la realidad del territorio no han funcionado”.