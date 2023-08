El Ayuntamiento de Mazaleón declara no potable el agua de boca hasta nueva orden por la presencia de una bacteria

El Ayuntamiento de Mazaleón ha anunciado este martes a mediodía que el agua de boca “no es apta para el consumo” humano hasta nueva orden, que podría llegar el viernes tras el tratamiento de hipercloración, para combatir la bacteria detectada, que esta misma mañana ha iniciado el servicio de analíticas y control que presta la Comarca del Matarraña a sus municipios.

Para abastecer el consumo de la población, el consistorio ha encargado agua embotellada a una distribuidora de Alcañiz que la comenzará a repartir desde esta misma tarde.

El agua del grifo sí que es apta para higiene y uso doméstico. No obstante, no se puede beber debido a la presencia de una bacteria, llamada Clostridium, que ha aparecido en una analítica. Esta bacteria puede causar diarrea y afecciones intestinales más serias, como la colitis.

La alcaldesa, Rosa Orona, explicó que el servicio comarcal ha procedido inmediatamente a hiperclorar los depósitos con la esperanza de que, en el plazo estimado de tres días, una nueva analítica pueda determinar que el problema está subsanado. Cabe recordar que los veraneantes duplican la población estos días, hasta alcanzar el millar de personas.

Massalió Viu lo advirtió

El agua de Mazaleón se ha declarado no potable cuatro días después de que la agrupación de electores Massalió Viu, que ejerce la oposicón en el ayuntamiento, denunciara en una nota de prensa la “mala grestión hídrica” que, a su juicio “se está desarrollando desde hace varios meses” en el tramo medio del río Matarraña, concretamente en este término municipal.

Este grupo considera que el principal problema es que, “a pesar de que desde el pantano de Pena se están desembalsando unos 600 litros de agua por segundo, esta casi no llega a la zona del río en la que se ubica la toma de agua de boca del municipio”.

Además, “a partir de esta instalación, el cauce del Matarraña está totalmente seco en muchos de los tramos situados en el término municipal”, denuncia la agrupación.

A su parecer, este hecho conlleva que el agua, en el punto desde donde se abastece la red municipal, “este casi totalmente estancada mostrando un color y desprendiendo un olor que hacen dudar de su salubridad”, añadían en el comunicado. En él, consideraban que, “de perdurar esta situación, todos los indicios hacen pensar que durante las próximas semanas no haya suficiente agua para abastecer al municipio o el líquido no tenga los parámetros necesarios para ser consumido con seguridad”.

Orona: “No falta agua”

La agrupación electoral asegura hoy que desde que manifestó sus quejas está bajando más agua por el río, aunque la alcaldesa asegura que, en realidad, desde el 1 de agosto la Junta Central de usuarios de la Cuenca del río Matarranya y Afluentes ya está derivando más recurso a Mazaleón tras la advertencia del consistorio el 31 de julio. No obstante, los regantes siguen desviando parte del caudal por la acequia que va a la Balsa de la Val Comuna, al objeto de que los regantes de Maella (Zaragoza), aguas abajo, la utilicen sin desperdicio.

Orona se mostró tajante: “No ha faltado agua ni en las acequias de Mazaleón ni en los tres depósitos, que están al 90 y 100% continuamente”, desde que el PP tomó posesión del gobierno local, afirmó.

La alcaldesa explicó que el año pasado ya hubo problemas con el agua, “por lo menos tres veces”, y que hace dos meses hubo que tirar de excavadora para mejorar la captación de agua en el río.

Reunión

Esta noche habrá una reunión en el ayuntamiento en la que participará el equipo de gobierno, la oposición y los regantes. El presidente de la Junta Central, Miguel Zurita, transmitirá un mensaje de “tranquilidad”.

“No es la primera vez que sucede que en estas fechas el agua no ha reunido los parámetros pertinentes. El agua por Mazaleón está en circulación”, garantizó el presidente de los regantes.

“Estamos desembalsando de Pena 600 litros por segundo, tanto para consumo humano como para riego. No derivamos toda el agua a Valcomuna, sino que allí solo va una parte. En estos momentos, 100 litros, algo insignificante. ¿Qué es lo que derivamos? El agua que no es necesaria para poder utilizarla de forma más eficiente, para el riego”, detalló, y aseguró que los agricultores de Mazaleón que han plantado nuevos árboles tras el virus del sharka no están teniendo problemas de abastecimiento.

En este momento el pantano de Pena está al 60% de su capacidad, con 11,1 hectómetros cúbicos, unas cifras que no son malas del todo pero “debemos aprovechar y gestionar lo mejor posible porque no se sabe cuándo se va a llenar”, destacó el responsable de suministrarla.

Por su parte, el portavoz de Massalió Viu, Carlos Celma, insistió en que “cuando no se deja correr el agua, la calidad baja”.

“Con el problema del sharka prácticamente no se utiliza el riego en Mazaleón y la Junta ha tomado la alternativa de derivar parte del agua a la balsa de Valcomuna. No nos parece mal, pero se les ha ido de las manos y han dejado absolutamente seco el cauce medio del Matarraña”, enfatizó Celma. En todo caso, agradeció a los regantes que hayan reaccionado y abierto la mano.

La agrupación de electores insiste en priorizar el consumo humano por encima del uso agrícola e industrial y lamena que, “con el pantano abierto, no se mantenga un caudal ecológico mínimo a lo largo de todo el río Matarraña”.

Reconocen que “a nivel coyuntural la Cuenca del Matarranya tiene un problema de regulación debido al aumento del consumo de agua por parte de todos los sectores (agrícola, ganadero, turístico e industrial), a la falta de consecución de los Acuerdos de Fabara y del Dictamen del Matarraña (no construcción todas las balsas laterales proyectadas), a la contaminación por nitratos o a la falta de una política de sensibilización sobre el uso del agua, entre otros”.