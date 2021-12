El Bajo Aragón pone en marcha el Plan Corresponsables para la conciliación

Por

La Comarca del Bajo Aragón desarrollará hasta el 31 de diciembre de 2022 el Plan Corresponsables tras la firma de un convenio por valor de 130.000 euros con el Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón. El objetivo es generar recursos y apoyos profesionales para la conciliación de la vida personal, laboral y familiar mediante la corresponsabilidad del Estado en el cuidado de niños y niñas menores de 14 años.



Este convenio es uno más de los firmados entre el Ejecutivo autonómico y 28 comarcas aragonesas para que sus respectivos Servicios Sociales pongan en marcha y gestionen las actuaciones comprendidas en el Plan Corresponsables. El importe global asciende a 2.797.821 euros que servirán para la puesta en marcha de bolsas de trabajo de cuidado profesional de estos menores en el domicilio, por horas, o en espacios públicos convenientemente habilitados.



En estas bolsas de trabajo se incluyen una serie de perfiles profesionales como técnicos en educación infantil, en animación sociocultural y turística; en enseñanza y animación sociodeportiva y en integración social, además de monitores de ocio y tiempo libre y auxiliares de educación infantil y jardines de infancia.



El programa recoge también la formación destinada a una posterior acreditación u homologación de la experiencia de cuidados no profesionales, con especial atención a colectivos de personas en situaciones de especial vulnerabilidad o en situación de riesgo o exclusión social con el objetivo de que también formen parte de las bolsas.



En el caso concreto de la Comarca del Bajo Aragón, habilitará una bolsa de cuidadores profesionales bajo el nombre Cuidándonos, y convocará colonias y campamentos con actividades para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar en periodos vacacionales.



Este proyecto irá destinado con carácter prioritario a familias monoparentales; víctimas de violencia de género; mujeres en situación de desempleo de larga duración; mujeres mayores de 45 años o unidades familiares en las que existan otras responsabilidades relacionadas con los cuidados, y personas mayores a su cargo; y otras familias que por circunstancias excepcionales requieran del servicio. Igualdad de oportunidades

La Comarca del Bajo Aragón subraya en un comunicado la “necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades en todas las familias” y defiende que para ello hay que “favorecer la conciliación familiar y laboral”.



“Las familias vulnerables y en riesgo de exclusión se caracterizan por las grandes dificultades para encontrar un empleo” y, cuando lo encuentran, “en ocasiones tienen que rechazarlo por no poder dejar a sus hijos solos”, añade la institución, que con este apoyo brindará que los menores estén “bien atendidos mientras los padres están fuera de casa por motivos laborales o de otra índole” en aquellos casos en los que las redes familiares y/o sociales no existen.



El proyecto, indica la comarca, va “más allá de simplemente vigilar y cuidar a los menores”, pues se trata de “generar una red de recursos y apoyos para la conciliación de la vida personal, laboral y familiar desde el punto de vista de la corresponsabilidad”.



El programa en la Comarca se puso en marcha con fecha 13 de diciembre y las trabajadoras sociales ya han establecido reuniones de coordinación con los diferentes organismos (colegios, ampas, servicios sociales, ayuntamientos) para la detección de las necesidades de las familias y la creación de puestos de trabajo con los perfiles profesionales adecuados. Tras este primer contacto, informa la administración, se pasara a la difusión de la información y sensibilización sobre el programa.



La consejera delegada de Servicios Sociales, Olivia Doñate, matizó que las familias en situación de vulnerabilidad tendrán prioridad, pero el programa es amplio y se extiende a otros perfiles que lo puedan demandar. 10,4 millones para Aragón

El Plan Corresponsables tiene implantación nacional y en el caso de Aragón le correspondieron 10,4 millones de euros, de los cuales 6 millones están destinados y en ejecución a una primera fase, dirigida a la prestación de estos servicios en espacios educativos. La segunda fase es la que ahora se pone en marcha con la colaboración comarcal.



Se trata de una nueva política pública del Ministerio de Igualdad que tiene por objeto iniciar el camino hacia la garantía del cuidado como un derecho en España desde la óptica de la igualdad entre mujeres y hombres, y desde un enfoque de garantía de derechos universales, al margen de la condición laboral de las personas beneficiarias. Se trata de diseñar sistemas integrales de cuidado desde una perspectiva de género, interseccional y de derechos humanos que promuevan la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, Estado, mercado, familias y comunidad, indica el Ministerio en otro comunicado.