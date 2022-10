El Bajo Martín acometerá una ampliación de su sede para ubicar el archivo documental

Por

La Comarca del Bajo Martín acometerá una ampliación de su sede comarcal (en Híjar) con un nuevo módulo anexo al edificio de la carretera de Zaragoza al que trasladará su archivo documental. La institución acometerá esta obra para paliar los problemas de falta de espacio que tiene, después de la ampliación del departamento de Servicios Sociales.



La obra ha salido a licitación por un importe de 56.000 euros y consistirá en la construcción de un edificio anexo a la sede, en planta baja y con una superficie de 40,61 metros cuadrados, lo que supondrá duplicar el espacio que tiene hoy el archivo de la Comarca. De esta manera, el nuevo volumen quedará enrasado con la fachada existente y se retranqueará dos metros con respecto a la fachada lateral del salón de actos con la finalidad de que quede mimetizado con la construcción principal. Para lograrlo, se emplearán los mismos materiales y acabados que se usaron en el proyecto original.



La vicepresidenta de la Comarca del Bajo Martín, Ana Guevara, explicó que “las limitaciones de espacio es lo que nos ha llevado a decidir esta ampliación”. Según detalló, en los últimos meses se han ampliado las plazas de personal en los departamentos de Juventud, Turismo y, muy especialmente, en Servicios Sociales, área en la que se han creado tres puestos de trabajo nuevos.



De esta manera, al espacio que ocupa el archivo se trasladará el personal del área social en cuanto las obras del nuevo edificio estén acabadas.



Según Guevara, “durante la pandemia tuvimos que reubicar al personal en distintos espacios, porque estaban en la planta de abajo y hubo que habilitar nuevos despachos para cumplir con las restricciones de contacto social”. No obstante, “en los últimos cuatro meses se ha contratado a cuatro personas más, una psicóloga, un trabajador social, así como dos monitoras para desarrollar un proyecto nuevo, y no hay espacio material para ellas”. En este sentido, añadió que “nuestra intención es tener un espacio amplio para que estén juntos y podamos reubicarlos”.



El proyecto del nuevo archivo supone la ampliación de la sede de la institución comarcal con un nuevo módulo al que se accederá desde el edificio principal. “Se acoplará al inmueble por la parte posterior, de manera que no se apreciará desde la fachada principal, puesto que vamos a aprovechar un hueco que queda en la parte de atrás”.



En cuanto al coste, Guevara subrayó que “se ha sacado a licitación por un montante de 56.502 euros, que no es muy elevado, puesto que el edificio es un módulo pequeño que no se calefactará, ya que solamente se contemplan las tomas de luz y poco más”. Con posterioridad, “habrá que adquirir mobiliario”. Potabilizadora

Por otra parte, este jueves terminó el plazo para la presentación de ofertas para realizar la obra del cubrimiento de la potabilizadora situada en Oliete, según informó la vicepresidenta de la Comarca. La obra, apuntó la vicepresidenta, “consiste en realizar un cubrimiento de las instalaciones que se encuentran al aire libre y que corren peligro de sufrir desgaste como son los filtros y otros mecanismos sensibles’, enfatizó. Aunque no se trata de una obra “obligada”, sí que es “recomendable”, pues son elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la instalación que “se pueden deteriorar al encontrarse al aire libre”.