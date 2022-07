El Matarraña volverá a contratar profesorado de adultos el próximo curso escolar

Por

Los alcaldes de la Comarca del Matarraña tienen hasta el día cinco de septiembre para decidir si se adhieren al convenio que dará continuidad a la Escuela comarcal de Educación de Adultos en las nuevas condiciones que ha planteado la institución comarcal para dar cumplimiento a los requerimientos de la nueva reforma laboral. Con carácter extraordinario, la Comarca contratará al profesorado durante un periodo de 10 meses alegando “circunstancias de producción” y a partir del curso 2023-2024 se realizará una contratación de interinidad de tres años del profesorado.



La institución comarcal sortea de esta manera la obligatoriedad de contratar en régimen de interinidad al profesorado durante el próximo curso 2022-2023, lo que garantiza la continuidad del servicio en el curso escolar que comienza en septiembre. A lo largo del curso “buscaremos una solución para que la Escuela de Adultos comarcal tenga una durabilidad mayor”, explicó el presidente, Isel Monclús.



La solución temporal da un margen de tiempo para buscar alternativas a la creación de plazas fijas de profesorado a la que obliga la nueva reforma laboral pasados los tres años de interinidad. De tener que hacerlo inmediatamente, los costes laborales que acarrearía el servicio a los ayuntamientos del Matarraña probablemente provocaría el rechazo de muchos de ellos a seguir con el servicio. En este sentido, optar por una contratación temporal de 10 meses da margen de maniobra y un tiempo extra para “valorar alternativas que nos permitan seguir con el servicio durante más tiempo”, señaló el presidente de la institución.



“Nuestra propuesta es que en el curso 2022-2023 se contrate al profesorado en función del número de ayuntamientos que hayan decidido seguir con la educación de adultos el próximo curso; según el número de pueblos interesados se realizarán estas contrataciones temporales”, añadió. Esos 10 meses de plazo “nos permiten buscar otras alternativas para que el servicio tenga una duración más larga a partir del curso siguiente”. De esta forma, la Escuela comarcal continuará un año más funcionando como ha venido haciéndolo hasta ahora y sin apenas cambios sustanciales. “Pediremos las subvenciones a la Diputación de Teruel y al Gobierno de Aragón de siempre y el resto de los costes se asumirán entre los ayuntamientos y la Comarca del Matarraña en una proporción del 50%”, indicó Monclús.



La única diferencia respecto a al sistema anterior es que se establecerá un porcentaje del 20% de los costes como un fijo a pagar por cada ayuntamiento, mientras que el 80% restante se prorrateará en función del número de horas dedicadas por el profesorado en cada pueblo. También cambiará “el tipo de contrato” laboral que se firmará con los docentes, según el presidente comarcal.



A partir del curso 2023-2024, “habrá que buscar otro tipo de contratos, que podrán ser en un inicio para una interinidad de tres años, aunque siempre con el beneplácito de los ayuntamientos”. La interinidad es un paso previo a la estabilización de las plantillas que exige la ley, aunque “solamente puede durar tres años”. Terminado ese plazo “se tomará la decisión de si la plaza se queda fija o no”, enfatizó el presidente de la Comarca. Continuidad del servicio

Según Monclús, la Junta Consultiva de Alcaldes de esta semana fue meramente informativa. “Se les explicó la propuesta de la Comarca y se pidió a los alcaldes que tomen una decisión antes del día cinco de septiembre para saber si el servicio puede o no continuar”.



En cualquier caso, a la vista de que las circunstancias no van a cambiar ostensiblemente durante el próximo curso escolar, “suponemos que todos los ayuntamientos que hasta ahora han formado parte del convenio continuarán con la educación de adultos”.

Monclús enfatizó que la institución comarcal “ha hecho todo lo posible para que el servicio continúe, buscando todas las alternativas posibles que teníamos a nuestro alcance”. En este sentido, añadió, “si llegan todas las subvenciones que hemos pedido no tendría que haber problemas”.



La Comarca del Matarraña gestiona el servicio de educación de adultos de su territorio, a excepción de Valderrobres, que cuenta con una Escuela de Adultos propia cuyo personal financia íntegramente el Gobierno de Aragón con tres profesores fijos. Otros asuntos

La institución comarcal también trasladó a los alcaldes del territorio otros asuntos, entre ellos la creación de un posible Consorcio de vías verdes en la provincia de Teruel, un proyecto que se trasladó a los presidentes de las comarcas en una reunión celebrada el pasado 30 de junio en Utrillas. Según Isel Monclús, “la iniciativa, en la que estarían involucradas la Diputación de Teruel y el Gobierno de Aragón, ha partido del departamento de Vertebración del territorio, que nos ha propuesto entrar a formar parte de este consorcio”. La idea, según el presidente comarcal, “es que se gestionen y mantengan las vías verdes que ya existen y que se invierta en crear nuevas rutas”.



Asimismo, los alcaldes fueron informados del Plan de Sostenibilidad Turística, que debía recibir una aportación de 4 millones de euros, pero cuya asignación ha quedado reducida a 1.700.000, según Monclús. El proyecto presentado por la Comarca del Matarraña consiste en la creación de una aplicación móvil, una página web y una base de datos para digitalizar e informatizar toda la información comarcal de tipo turístico. Según detalló Monclús, “queremos crear una plataforma virtual de guias turísticos para que todos los pueblos tengan información turística, con señalización incluida y que se complementará con la creación de un centro de ocio familiar”. Todo ello se completaría con “puntos de recarga para vehículos y bicicletas eléctricas en todos los pueblos, sensores de entrada y salida de turistas, entre otras medidas e instalaciones”.



Los servicios técnicos de la institución comarcal han preparado una memoria, que ya ha sido aprobada. “Solamente estamos esperando que se firme el acuerdo para empezar a hablar con los agentes sociales y políticos de la comarca para establecer las lineas iniciales de actuación”. Con todo, el objetivo del plan, según apuntó el presidente, es “hacer de la Comarca del Matarraña un destino sostenible”.



Otro de los asuntos abordados en la Junta Consultiva de alcaldes de esta semana fue la continuidad de la Oficina técnica comarcal de tipo urbanístico, que podría reestructurarse, ya que “no termina de funcionar como nos gustaría”, según enfatizó el presidente.