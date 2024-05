Empresarios turísticos piden una moratoria en el Matarraña en la concesión de más licencias

Por

La sobresaturación de plazas turísticas en Beceite y la necesidad de realizar un censo de población de personas que viven aisladas en el monte fueron dos de los asuntos abordados este martes por la tarde en la Junta Consultiva de Alcaldes del Matarraña. Los regidores de los 18 ayuntamientos debatieron sobre el problema que está generando el exceso de oferta turística en la zona a petición de las asociaciones de Empresarios del Matarraña y de los Empresarios Turísticos de Beceite, que enviaron al Consejo consultivo una carta en la que advierten de la “sobresaturación” de camas en la comarca, que, con 3.003, “sobrepasa”, según los firmantes, la capacidad de absorción de todo ese turismo por parte del territorio.



Las asociaciones empresariales han solicitado al Consejo de Alcaldes que establezcan una moratoria en la concesión de nuevas licencias turísticas en aquellos municipios donde ya está demostrado que existe un exceso de oferta de camas.



En segundo lugar, demandan la realización de un estudio sobre la situación del sector con el fin de poder “regular, ordenar y planificar”. En este sentido, piden que, con cargo al Plan de Sostenibilidad Turística (PST) que tiene que ejecutar la comarca hasta mediados de 2026, se efectúe un análisis detallado de la carga turística de la comarca para cumplir con la Carta Mundial del Turismo Sostenible.



Los empresarios dicen estar “preocupados” por la proliferación de figuras turísticas legales como las VUT (Viviendas de Uso Turístico), VTR (Viviendas de Turismo Rural) y apartamentos turísticos, así como de otras fórmulas que son, señalan, “ilegales o alegales” y que suponen un “intrusismo profesional” para las empresas del sector.



Las dos asociaciones señalan que la imagen de comarca sobresaturada puede terminar perjudicando a este destino turístico que precisamente intenta posicionarse en el mercado del ‘turismo lento’ y de la sostenibilidad turística. Los establecimientos “extrahoteleros” y la “nueva modalidad de turismo de caravana o camper” estarían asociados a esa imagen, según los empresarios turísticos, que demandan “una mayor regulación” con el fin de que cada uno “no campe por donde pueda”, puesto que ello genera un exceso de residuos y una sobrecarga de los recursos locales. En este sentido, manifiestan que éste no es un turismo sostenible por mucho tiempo.



Los empresarios turísticos consideran que el turismo en toda la comarca destaca por su “falta de sostenibilidad”, especialmente si se siguen otorgando licencias de actividad a nuevas viviendas turísticas. En este sentido, argumentan el “desequilibrio” alarmante que existe en todo el territorio entre plazas de alojamiento y de restauración, algo que ya viene siendo evidente desde hace años, ya que el número de camas disponibles en la zona sobrepasa con creces la capacidad del sector Horeca. Este hecho, según los empresarios turísticos genera una imagen de mala calidad en los turistas que se desplazan al territorio.



Por otra parte, las dos asociaciones apuntan otro problema que estaría generando la excesiva oferta de alojamientos turísticos: la escasez de viviendas de alquiler para aquellos que llegan a la zona y desean establecer su lugar de residencia por motivos personales o laborales. Según la misiva del sector hay una gran “desproporción” entre los alquileres turísticos y los de larga estancia.



Nuria Millán, presidenta de la Asociación de Empresarios Turísticos de Beceite, explicó que en este municipio “en estos momentos estamos absorviendo una cantidad de turistas desmesurada, cuando a cambio no hay servicios para atenderles a todos: no hay sitio para dar de comer a tanta gente como se aloja, apenas se llega a los alojamientos suficientes para atender toda la demanda, aunque es cierto que se están dando muchas altas...”. En cualquier caso, señaló que “el problema “es qué hacemos con los turistas, porque no hay sitio para que todos puedan entrar en el Parrizal, tampoco para aparcar ni tampoco para darles de comer a todos y eso genera mucha ansiedad en los restauradores, que lo pasan mal”. En este sentido, Millán señaló que “es necesaria una regulación y preguntarse qué experiencia se lleva el turista de la visita a nuestra comarca en este momento; no queremos acabar siendo Benidorm”, enfatizó la empresaria.



Millán hizo hincapié en el problema de falta de vivienda que estaría generando esta “saturación” de plazas de alojamiento, provocando un envejecimiento de población e impidiendo a la gente joven que se quiere instalar en la zona su asentamiento. “Las personas que por necesidades de trabajo o por elección quieren vivir aquí, no pueden, porque no hay pisos de alquiler, y esto evita que se pueda fijar población, así que a este paso acabaremos con una población envejecida y con los pueblos llenos los fines de semana, pero con menos servicios para la gente que vivimos”.



A juicio de la empresaria, “estamos en un punto de no retorno”. Apuntó a que la cantidad de licencias de apertura de VUT está generando muchos problemas: “gente que tiene una casa de segunda residencia en los pueblos se está abriendo una VUT y son personas que no se dedican al sector, a la vez que este tipo de viviendas no generan riqueza en la zona”, criticó Millán.

Una moratoria

La Asociación de Empresarios Turísticos de Beceite se ha dirigido al Ayuntamiento para solicitarle una moratoria “de dos o tres años” en la concesión de licencias nuevas, un plazo en el que esperan “encontrar una solución”. La medida, según la presidenta de los empresarios de Beceite “se ha llevado ya a cabo en otras zonas turísticas como Benasque, Aínsa y otras cuando se han tomado con el mismo problema”. De momento el Ayuntamiento estaría estudiando la cuestión, aunque no ha dado ninguna respuesta al sector.



Los municipios son los que tienen la última palabra para autorizar una vivienda de turismo, ya que la comarca tiene las competencias de inspección y de autorización de la categoría del establecimiento.



En los mismos términos que la presidenta de los Empresarios Turísticos de Beceite se expresó Víctor Vidal, presidente de la Asociación de Empresarios del Matarraña. Según Vidal, “en el Matarraña se dan casos de viviendas que se alquilan y no son legales o son alegales, ha proliferado tanto la oferta que ni los propios trabajadores del sector turístico están encontrando alojamientos para residir”. En este sentido, justificó que la carta “se ha presentado al Consejo consultivo de alcaldes porque sabemos que la competencia para autorizar o no es de los ayuntamientos, y la comarca ha de trabajar unida en todas las cuestiones que le afectan”. Según Vidal, “los municipios que más trabajadores necesitan son los que más dificultades tienen a la hora de encontrar alojamientos”.

Censo de viviendas aisladas

El incendio declarado en Lledó este mes de mayo ha puesto de manifiesto la necesidad de conocer cuántas personas residen en el monte, fuera de los cascos urbanos, en la Comarca del Matarraña, dado que, como ocurrió en esta localidad durante el fuego, hubo que avisar a los residentes en viviendas aisladas para proceder a su evacuación.



Este asunto también se abordó este martes en la Junta Consultiva de Alcaldes celebrada en Valderrobres. Según explicó el presidente de la Comarca, “en un año con tanto índice de incendios, las viviendas diseminadas son un problema, porque en muchos casos se conoce el número de residentes, pero en otros muchos no”, reconoció. Además, insistió en que “hay personas que residen de manera regular, pero otras no, y la cuestión es que debería saberse” por si se vuelven a producir incendios en la zona.



Por otra parte, los alcaldes valoraron si es viable la realización de agrupaciones de propietarios de monte para que se pueda proceder a la limpieza de los pinares de la zona, que están llenos de materia vegetal muerta, lo que incrementa el riesgo de incendio.