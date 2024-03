La Comarca del Matarraña quiere que se localice y retire todo el cable de telefonía abandonado

En los últimos meses se han registrado en la Comarca del Matarraña varios incendios provocados por la quema de cableado telefónico de lineas que están en desuso. Al parecer, con el objetivo de hacerse con el cobre que contiene lo más rápidamente posible, los ladrones optan por quemar en medio del monte el cableado, prendiendo hogueras que han derivado en la quema de materia vegetal natural.

En el término municipal de Ráfales se han registrado estas prácticas en Sierra Molinera, en los alrededores de Mas de Macari, donde se localizaron cuatro quemas; en Mas de Estopiñá, con otras cuatro hogueras y en Mas de Canteré, donde hubo dos fuegos similares.

La Comarca del Matarraña aprobó este martes una moción presentada por el PAR para solicitar a la subdelegación del Gobierno en Aragón un informe del peligro que suponen estas “quemas ilegales” y reclamar que “si los informes acreditan que nuestro monte está en peligro” debido a estas prácticas, se obligue al propietario a la retirada del cableado en desuso, puesto que las hogueras, entienden, continuarán produciéndose, con el riesgo que ello supone para la seguridad del monte y de los vecinos de la zona. La institución comarcal acordó la identificación de todas las lineas que se encuentran en desuso en la comarca.

La alcaldesa de Lledó y consejera comarcal, Teresa Crivillé, explicó que “los tres casos se han dado en el término municipal de Ráfales”, si bien detalló que “también se han producido robos de cable de telefonía en el término municipal de Lledó, aunque en este caso “lo que hicieron los ladrones fue pelar el cableado y dejarlo abandonado en los caminos del término municipal”.

Identificación

Teresa Crivillé señaló que “el cableado telefónico abandonado debe ser identificado y retirado del lugar donde esté, porque es material que no se emplea desde hace mucho tiempo y es un residuo”. A su juicio, “este material solamente atrae a maleantes al territorio”, que llevan a cabo robos de manera reiterada. Sin ir más lejos, “esta misma semana se ha producido un robo de cable telefónico en Peñarroya de Tastavins y para acceder a la finca donde estaba, lo que hicieron los ladrones fue cortar las vallas de acceso a unas granjas”. La consejera comarcal apuntó que “estamos convencidos de que a la compañía propietaria de la linea le debe salir más a cuenta que se lo robe el cable que gastar dinero en retirarlo, pero es su responsabilidad, es un residuos”, dijo.

La alcaldesa de Lledó explicó que han mantenido reuniones con agentes de la Guardia Civil que “están realizando una labor encomiable y que nos han dicho que los ladrones vienen de otras provincias y que son profesionales en tobar este tipo de material”. 

Por otra parte, el pleno comarcal también aprobó este martes una moción del PAR y una declaración institucional en apoyo al sector primario. El manifiesto reclamaba la derogación de la normativa de Zona Vulnerable, la agilización de trámites de proyectos ante la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y el Inaga, la supresión de los peajes por la tramitación de derechos, la derogación de la Ley de Bienestar Animal y del Cuaderno Digital o la anulación de los sistemas de ecoesquemas y ecorregímenes de la PAC, todas ellas medidas de “nivel comarcal” a las que se sumaron otras de “nivel europeo” como la derogación del pacto verde europeo y sus estrategias de biodiversidad y la no ratificación de los acuerdos con Mercosur, entre otras medidas.

El grupo aragonés también planteó una moción para que se habilitara un secretario sustituto o de emergencia que pueda firmar documentos cuando los secretarios municipales no se encuentren trabajando, pero la propuesta no fue votada, al no tratarse de una competencia de la institución.

Por otra parte, el pleno comarcal rechazó por mayoría una moción presentada por Chunta Aragonesista (CHA) que solicitaba al Gobierno de Aragón el mantenimiento de la denominación de “aragonés” y “catalán” en la Ley del Patrimonio Cultural Aragonés. La formación aragonesista rechaza el uso de términos como “modalidades lingüísticas” para referirse a estas dos lenguas habladas en Aragón, por ser “circunloquios” de los que se vale el Gobierno de Aragón PP-Vox para “desmantelar todas nuestras señas de identidad, entre ellas nuestras lenguas, con una política de acoso y derribo contra todo lo que signifique Aragón, contra nuestra propia cultura, historia, patrimonio y realidad plurilingüística”, señalaba el texto.