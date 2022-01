El Partido Popular critica la gestión del último año de PSOE-Cs-Ganar en Alcañiz

Mentiras y promesas incumplidas. Con estas pocas palabras resumió ayer el grupo municipal del Partido Popular (PP) de Alcañiz el último año de gobierno del equipo PSOE-Cs-Ganar en la capital bajoaragonesa, al que acusó de hipotecar la partida de inversiones del ejercicio que viene con obras como la de los torreones (cuya remodelación está prevista para 2022) y de anunciar actuaciones de las que poco o nada se sabe como es el caso de la residencia de mayores o el pabellón del campus del Instituto.

El portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Alcañiz, Nacho Carbó, criticó que el grupo parlamentario socialista en las Cortes de Aragón, del que forma parte como diputado el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, ha “rechazado una enmienda del PP por importe de 170.000 euros para la renovación del asfaltado de la avenida Aragón, que está llena de baches”. Según Carbó, el primer edil “ha hecho gala de una total dejadez en relación a este asunto, que no se ha tomado en serio, a pesar del estado en el que se encuentra esta arteria de comunicación tan importante para la ciudad”.

El portavoz del PP lamentó que “el equipo de gobierno hable de tender la mano en público cuando sus gestos con los partidos de la oposición dicen lo contrario; han dejado abandonado el proyecto de una nueva piscina climatizada, cuando tienen un proyecto en el cajón desde hace años y ahora hacen demagogia contraponiendo este servicio con el aula de la Uned, com hicieron durante el último pleno”, añadió.



Para Nacho Carbó, que el Ayuntamiento tenga previsto acometer la obra de renovación del césped del campo de fútbol este año 2022, tal y como figura en los presupuestos aprobados esta semana, es bueno, aunque matizó que “la actuación debería estar hecha y ejecutada desde hace meses y si no se ha llevado a cabo es porque el concejal delegado de Deportes, que está liberado, cometió una chapuza y se vio obligado a posponer la obra”.

Por otra parte, afirmó que PSOE-Cs-Ganar “llevan varios años infradotando en los presupuestos municipales la partida destinada a la renovación de los caminos de Alcañiz, que tiene un enorme término municipal”, lo que obliga al PP a reclamar en cada negociación que se refuerce esa cuantía’. No en vano, dijo, “los caminos los utilizan agricultores, ciclistas y muchos alcañizanos”.

Transición energética

Por su parte, el concejal Miguel Ángel Estevan, declaró que “el equipo de gobierno miente sobre muchas cosas, sobre la residencia de mayores en el edificio de las monjas dominicas, sobre el centro de día, la piscina, el pabellón, los torreones, el asfaltado de la avenida Aragón o sobre las alegaciones presentadas al nudo mudéjar para la transición energética”. Sobre esta última cuestión, el concejal del PP dijo que ha reclamado por escrito a través del registro municipal que se le entreguen dichas alegaciones, pero “no nos han contestado, por lo que nos tememos que no se han presentado, porque han pasado varias semanas desde nuestra primera reclamación y no hemos obtenido respuesta”. El edil aseguró que “si no se ha alegado como nos tememos, pediremos que se asuman responsabilidades por ello”.

Otra de las “mentiras” a las que se refirió el edil popular está relacionada con la obra de la residencia de mayores en el antiguo convento de las Dominicas. “Las máquinas, según anunció el alcalde el año pasado, deberían estar trabajando en esa residencia desde marzo de 2021, y a 31 de diciembre solo sabemos que hay un protocolo firmado hace dos años y poco más”. Sobre esta cuestión, afirmó que “el modelo de residencia que está promoviendo el equipo de gobierno PSOE-Cs-Ganar es privado, el mismo modelo de gestión del centro de día que se va a abrir de manera inmediata”, añadió.

Por otra parte, Miguel Ángel Estevan se preguntó “dónde está la financiación para la construcción de un nuevo pabellón deportivo que proponen construir en el campus del instituto con aportaciones del Gobierno de Aragón y que prometió el alcalde en el último Consejo de Ciudad de Alcañiz”. Según detalló, “la idea nos parece muy buena, pero parece ser que la única partida de los Presupuestos de Aragón de 2022 en la que aparece Alcañiz está dotada con 269.700 euros a repartir entre Alcañiz, La Almunia, la Diputación de Huesca y Binéfar; así que si nos toca algo serán unos 50.000 euros como mucho, una cuantía que no sirve ni para redactar un proyecto”, añadió el edil del PP.