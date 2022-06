El PP lamenta que la visita de Lambán al hospital de Alcañiz no haya aportado ninguna novedad

El Partido Popular (PP) realizó un balance negativo de la visita de este jueves del presidente de Aragón, Javier Lambán, a las obras del nuevo hospital de Alcañiz, puesto que para el principal partido de la oposición “no ha supuesto ninguna noticia novedosa para Alcañiz y el Bajo Aragón”.

Para los populares, “el hospital sigue acumulando años de retraso”, tal y como enfatizaron la portavoz de Sanidad y diputada autonómica, Ana Marín, y el portavoz de los ‘populares’ en el Ayuntamiento de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, quienes dijeron sentirse “muy decepcionados” con la visita a la capital bajoaragonesa del presidente autonómico, que acudió a Alcañiz acompañado de las consejeras de Presidencia y Sanidad, Mayte Pérez y Sira Repollés, respectivamente.

Desde el PP consideraron que no hay “nada nuevo bajo el sol”, que de cumplirse los plazos, la estructura estará finalizada en 2023 y no será hasta 2024 cuando entre en funcionamiento, una vez se equipe en su totalidad. Unos plazos que para Estevan son “insuficientes”, porque, “de no ser por las mentiras y la incapacidad del Gobierno de Aragón, hoy Alcañiz ya dispondría de un hospital del siglo XXI, con habitaciones individuales y Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)”.

Estevan recordó que, durante el gobierno del Partido Popular, representantes del PSOE y de Unidas Podemos salieron a la calle “camiseta en mano” para denunciar la privatización del hospital. Es por ello que les culpó del “retraso acumulado en el centro hospitalario” y también les afeó que “intenten engañar cuando el contrato del Ayuntamiento de Alcañiz para la cesión de los terrenos exigía que el futuro hospital fuera público”. Según Estevan, quienes hoy gobiernan en el Ejecutivo autonómico usaron “una mentira, porque jamás ese hospital iba a ser privado”, recalcó Estevan, que se preguntó “qué seguridad va a tener el centro sanitario, si será a cargo de profesionales del Salud o de una empresa externa, o qué sucederá con el servicio de lavandería, que puede correr a cargo de una compañía privada como en el Hospital Clínico de Zaragoza”.

El portavoz del PP lamentó la doble vara de medir de las formaciones de izquierdas. “Lo que para ellos es externalizar, cuando lo hace el PP es privatizar”, señaló, irónico, aunque también enfatizó que “las mentiras tienen las patas muy cortas”.

No corrigen pliego

Las intenciones del Ejecutivo autonómico en relación al pliego del transporte sanitario terrestre urgente pasan por mantenerlo y esperar una resolución positiva del Tribunal Administrativo de Contratos de Aragón (Tacpa). Todo ello a pesar de las críticas crecientes entre diferentes partidos políticos, administraciones, trabajadores y usuarios.

Con respecto al nuevo pliego, Ana Marín se lamentó de que “recortan servicios y horas de atención a los ciudadanos” y, todavía más, de que “la consejera no diga la verdad”. Según Marín, las ambulancias de Soporte Vital Avanzado, medicalizadas o UVI móviles, “están destinadas exclusivamente al traslado de pacientes con riesgo potencial para la vida, que precisen o puedan necesitar asistencia en ruta”, no para “desplazamientos normales”, como “dio a entender en Alcañiz”. Añadió que la capital del Bajo Aragón “necesita una UVI móvil 24 horas al día, no 12 como el Gobierno pretende imponer, porque puede darse una urgencia, un infarto, un accidente, del que dependa la vida de una persona por la noche, que ese paciente deba ser trasladado y que, al no tener UCI el Hospital de Alcañiz, el Gobierno de Lambán esté poniendo en serio peligro la vida de esa persona”.