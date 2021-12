El PSOE de Teruel lamenta que Azcón "defienda en el Bajo Aragón su modelo de sanidad privada"

Por

El PSOE de Teruel lamenta que el alcalde de Zaragoza y futuro presidente del Partido Popular en Aragón, Jorge Azcón, “haya vuelto a reivindicar la sanidad privada como modelo preferente” durante su visita al Bajo Aragón este sábado. Azcón abogó en Alcañiz por haber culminado el hospital de capital privado que proyectó el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi, frente al modelo de hospital 100% público que está construyendo el Gobierno de Aragón liderado por Javier Lambán, lo que, a juicio de los socialistas turolenses, refleja el “modelo de desigualdad social que defiende el Partido Popular”.



El alcalde de Alcañiz y diputado en las Cortes de Aragón, Ignacio Urquizu, calificó de “desafortunadas” las declaraciones de Azcón durante su recorrido por la capital bajoaragonesa. “Nos ha recordado cuál es el modelo de gestión sanitaria del Partido Popular”, dijo, antes de apuntar que, si hubiera seguido adelante el proyecto del Gobierno del PP en Aragón, “hoy los alcañizanos y bajoaragoneses no tendrían en construcción un hospital público como está haciendo el Gobierno de Lambán, con un coste de 80 millones de euros”.



“Los ex alcaldes de Zaragoza nos sientan muy mal a la provincia de Teruel”, recordó Urquizu, al señalar que Rudi quería experimentar en Alcañiz un modelo de sanidad privada que “habría costado a los aragoneses más de 450 millones de euros” y paralizó la adjudicación del hospital de la ciudad de Teruel.



Lamentó que Jorge Azcón “se siga reafirmando en un modelo de gestión que no solo habría sido muy caro para los aragoneses, sino que habría implicado la privatización de la sanidad pública”.



Para los socialistas turolenses, que Jorge Azcón promueva desde el Ayuntamiento de Zaragoza la construcción de un nuevo hospital privado en la capital aragonesa es contradictorio con lo que necesita el conjunto de la Comunidad Autónoma en materia sanitaria, especialmente atendiendo a una situación de falta de profesionales que afecta especialmente al medio rural. Desigualdad territorial y social

En este sentido, creen que la apuesta por la sanidad privada como factor de desarrollo de Azcón supone defender un modelo de desigualdad territorial y social con el conjunto del territorio.



“En el PP siguen apostando por la privatización de los servicios públicos y tienen una visión centralista de Aragón sin tener en cuenta la cohesión territorial para combatir la despoblación que defendemos los socialistas”, dijo Urquizu, para quien Azcón “representa una visión muy conservadora de Aragón y muy desigual desde el punto de vista social y territorial de nuestro territorio”.



Además, el alcalde de Alcañiz expresó en una nota de prensa su disconformidad por que el alcalde de Zaragoza presente a la capital aragonesa como “motor de la Comunidad Autónoma” cuando, dijo, “Aragón tiene muchos motores, no solo las capitales de provincia sino también capitales comarcales como Alcañiz donde también generamos desarrollo y somos motor de Aragón”.



“Azcón representa la visión centralista de Aragón, de Zaragoza hacia los demás, cuando en el resto del territorio estamos llevando a cabo muchísimos proyectos muy interesantes desde el punto de vista del emprendimiento, por ejemplo desde Motorland en Alcañiz y siendo el Bajo Aragón uno de los territorios históricos con gran capacidad de desarrollo”, concluyó Urquizu.