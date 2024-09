El PSOE pide ampliar la zona pavimentada en el patio del colegio Juan Ramón Alegre

Por

El grupo parlamentario socialista en las Cortes de Aragón ha registrado una proposición no de ley en la que pide al Ejecutivo autonómico la ampliación de la pavimentación en el patio del colegio público de Educación Infantil y Primaria Juan Ramón Alegre de Andorra, bien a través de su presupuesto ordinario o con el convenio con Diputación de Teruel para acondicionar centros educativos.



La iniciativa, que defenderá el diputado turolense Ángel Peralta en la próxima comisión de Educación, Cultura y Deporte, responde a una reivindicación histórica tanto de la comunidad educativa del centro como del anejo colegio de educación especial Gloria Fuertes, y ha sido impulsada por el Ayuntamiento de la localidad.



El alcalde de Andorra, Rafael Guía, explicó en una nota de prensa que después de presentar este proyecto como enmienda del grupo socialista en las Cortes de Aragón a los presupuestos de la Comunidad Autónoma y no ser aceptada, volverán a intentar sacarlo adelante como proposición no de ley, apuntando a su urgencia y necesidad.



“No sólo supone crear zonas deportivas y de recreo adecuadas para el alumnado, también solucionar los daños que producen las inclemencias meteorológicas que, además, cuando las hay, los niños no pueden disfrutar del patio por las condiciones en las que queda”, dijo el alcalde de Andorra que señaló los efectos de las tormentas sobre el suelo sin pavimentar.



Guía apuntó que aunque se ha pavimentado buena parte del patio en años anteriores con las aportaciones de la consejería de Educación del Gobierno de Aragón, todavía queda “mucha superficie” pendiente de acondicionar. “Por eso pedimos esta actuación”, indicó el alcalde que cifró la actuación en una inversión aproximada de 200.000 euros.



El texto de la proposición del grupo socialista en las Cortes de Aragón señala que ese patio se comparte entre los dos centros educativos y que, además, tiene uso fuera del horario escolar, como instalación deportiva y como parque. El PSOE argumenta que ampliar la zona de pavimentación no sólo mejoraría las condiciones de uso del centro y del cercano Gloria Fuertes de Educación Especial, sino que además permitiría su uso por parte de la ciudadanía fuera del horario escolar.



Al igual que en otras muchas localidades, los socialistas consideran a los patios escolares como unas infraestructuras muy útiles, especialmente donde hay poca población, y defienden su acondicionamiento, destacando el programa Patios X el Clima como ejemplo de sostenibilidad y educación ambiental.