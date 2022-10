IU de Andorra teme que las irregularidades en la contratación sean "el modus operandi"

El grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Andorra insiste en la realización de “una auditoría de cuentas de los últimos tres años de gobierno de PSOE y PAR” porque teme que las irregularidades detectadas por la secretaria e interventora en la contratación de las últimas fiestas de San Macario “no hayan sido algo aislado sino un modus operandi habitual” para el equipo de gobierno.

En este sentido, en un comunicado de prensa IU afirma que ya en 2019, cuando ambas formaciones gobernantes “asumieron el control municipal y con el grueso de las fiestas preparado por el concejal saliente, las únicas actividades organizadas por la nueva concejalía de Festejos ya recibieron varios reparos por parte de Intervención”.

En ese momento, indica la formación de izquierdas, “para poder abonar los importes de los servicios prestados por diferentes empresas hubo que reconocer extrajudicialmente los créditos necesarios” para que “pudieran cobrar”. En ese momento, “el concejal de festejos dijo que no se volvería a repetir”, pero “este año lo han vuelto hacer con mayor gravedad si cabe”, afirma IU en referencia a los últimos informes realizados por las técnicas municipales “denunciando múltiples irregularidades en la tramitación de numerosos contratos en las pasadas fiestas”.

Un informe “demoledor”

IU califica de “demoledor” el último informe de Secretaría, “que no solo acredita las irregularidades” en “siete contratos (cuatro orquestas, una noche de rock, una charanga y las vaquillas en las calles), sino que además explicita todos y cada uno de los pasos seguidos desde Secretaría informando a varios representantes del equipo de gobierno sobre la urgencia de comenzar los trámites para contratar determinadas actividades para las fiestas patronales”.

“Ha sido la propia secretaria, ejerciendo la potestad que le corresponde como salvaguarda de la legalidad municipal, quien ha enviado de oficio a Fiscalía los siete contratos de fiestas en los que se han percibido irregularidades”, recueda IU.

La formación política reitera su exigencia, transmitida con anterioridad, para que dimitan “los responsables de esta gestión nefasta: el concejal de Festejos y a su vez actual primer teniente de alcalde y alcalde accidental (Joaquín Bielsa), el portavoz del PAR y hasta no hace mucho primer teniente de alcalde (Juan Ciércoles, ahora segundo teniente) y el propio alcalde (Antonio Amador, ausentado por motivos de salud)”.

Falta de previsión

“No han asumido todavía que no gestionan su corralito particular sino la casa de toda la ciudadanía de Andorra”, prosigue el comunicado de IU, que indica que “la legislación está para cumplirla y no es posible que un gobierno con mayoría absoluta se escude en que el presupuesto no estaba aprobado para poder asumir cada uno de los gastos de fiestas”.

“Su mayoría absoluta les otorga la potestad para poder aprobar en diciembre los presupuestos y que en el mes de enero se puedan empezar a ejecutar. Pero no solo eso, sino que, aún con la demora en su aprobación definitiva el pasado 11 de agosto, al día siguiente podrían haber comenzado a preparar los contratos para cumplir los plazos legalmente establecidos”, tal y como advirtió la secretaria municipal.

IU resume que todo esto ha sucedido porque “no existe ninguna previsión y sí una nula organización municipal”. La formación muestra su preocupación porque “después de dos años de pandemia no hayan tenido tiempo de organizar unas fiestas en condiciones y cumpliendo la legalidad que se exige en la contratación pública”.

“Afortunadamente sólo han organizado en su totalidad las fiestas un año y esperemos que en 2023 dejen de desgobernar nuestro municipio”, concluye IU.