La Comarca del Matarraña recicla una tonelada de cápsulas de café en los siete primeros meses del año

La Comarca del Matarraña ha reciclado alrededor de una tonelada de cápsulas de café durante esta año 2023. El sistema se activó en agosto del año pasado mediante un contrato con el Círculo Recicap. Desde enero, la empresa pública comarcal Dimsa, responsable de la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), ha conseguido recuperar más de 800 kilos de cápsulas y prepara ya una nueva remesa con otros 250 o 300 kilos más, por lo que en los siete primeros meses del año se superarán los 1.000 kilos de residuos recuperados.

Durante este ejercicio, Dimsa ha realizado tres envíos de cápsulas “que suman unos 800 kilos”, y “acabamos de avisar a Recicap para que vengan a recoger otro envío, así que calculamos que vamos a superar la tonelada de cápsulas en lo que llevamos de año, algo que nos parece sorprendente para llevar tan pocos meses de funcionamiento”, valoró el responsable de Dimsa, Alberto Rodríguez.

Teniendo en cuenta que solamente hay un contenedor por municipio, con la salvedad de Valderrobres, donde se ha instalado “alguno más”, Rodríguez valoró como “altamente satisfactorio” el resultado, a la vista de que solo lleva un año en funcionamiento.

Ahora, Dimsa está planificando la posibilidad de realizar “una recogida puerta a puerta de cápsulas de café en establecimientos de hostelería y restauración, puesto que son los propios hosteleros los que, a través de la Asociación de Empresarios del Matarraña, nos lo están demandando”, explicó Rodríguez. En este sentido, señaló que “probablemente después del verano lo implementaremos”. En cuanto se inicie esta recogida en establecimientos y casas rurales, probablemente el número de cápsulas que se almacenarán en los contenedores de los ayuntamientos será menor.”.

El nuevo servicio “será para todos los hosteleros, casas rurales y diferentes establecimientos, asociados o no a la Asociación de Empresarios”, puntualizó el responsable de Dimsa, quien reconoció que en este primer año de andadura “no esperábamos que hubiera tanta cantidad de cápsulas recogidas y que el servicio fuera tan bien recibido”. En un inicio se decidió colocar un contenedor por municipio “porque pensábamos que el volumen de cápsulas que se generaban no era muy alto”, pero como se está viendo sí es una cantidad importante.

Antes de la colocación de los contenedores, las cápsulas de café se tenían que echar en la fracción resto, lo que incrementaba considerablemente el porcentaje de residuos que se llevaba a vertedero. Solo con este sistema se ha conseguido reducir una tonelada la fracción resto en menos de un año.

Servicio de recogida

Por otra parte, la Comarca del Matarraña ha contratado a más personal para reforzar el sistema de recogida Porta a porta durante este mes de agosto en que se duplica la población en los pueblos y crece el volumen de residuos que se generan.

“Con la llegada de la población de fuera y el aumento del número de turistas en verano, pero especialmente en agosto, tenemos que incrementar el personal de servicio, porque, si no, no se llega”, explicó Alberto Rodríguez. No en vano, “los trabajadores que tenemos en invierno no son suficientes para afrontar la campaña de verano y, sobre todo, el mes de agosto, que es aquel en el que más gente hay en todos estos pueblos”.

Hasta ahora hay ya 13 municipios que forman parte del sistema Porta a porta, con tres rutas activas. Lledó, Arens de Lledó y Mazaleón comenzaron en el último trimestre del año pasado a reciclar bajo este sistema formando parte de una tercera ruta que se sumó a dos que ya llevaban varios años en marcha, una en Peñarroya de Tastavins, Monroyo, Fuentespalda, Torre de Arcas, Ráfales y Fórnoles, y otra de la que forman parte los municipios de La Portellada, Torre del Compte, Valjunquera y Valdeltormo. Además, en Cretas se ha implantado el sistema del quinto contenedor para la materia orgánica, una fórmula diferente basada en el voluntarismo, de manera que las familias que desean forman parte del sistema de reciclado reciben una llave para abrir el contenedor donde depositan la materia orgánica.

Con 13 pueblos reciclando a domicilio con el Porta a porta tan solo quedarían cinco por implantar el sistema, si se excluye Cretas, que tiene un sistema diferente. Los cinco municipios son los que tienen mayor número de habitantes y donde la recogida resultará más compleja. Además de Cretas son Calaceite, Valderrobres, Beceite y La Fresneda, que actualmente tienen todavía los contenedores en la calle.

El responsable de Dimsa consideró que “será complicado implantarlo solo relativamente, porque todo tiene soluciones”. De momento, en las tres rutas que ya están en marcha “el Porta a porta funciona perfectamente y la población se ha adaptado sin ningún problema’.

Según señaló, “una de las principales diferencias de algunos de estos pueblos más grandes con respecto a los que ya reciclan a domicilio es que tenemos que recoger la basura en bloques de pisos, y en esos casos se ha de buscar un modelo distinto al que se emplea para las viviendas unifamiliares de los pueblos más pequeños”. No obstante, consideró que “todas las opciones están pensadas y será viable llevarlo a cabo si los ayuntamientos se deciden”, opinó.