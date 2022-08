La Comarca del Matarraña también reciclará las cápsulas de café en contenedores especiales

La Comarca del Matarraña acaba de poner en marcha un nuevo sistema de reciclado para las cápsulas de café usadas. La recogida ha comenzado a funcionar este mes de agosto, según informó Alberto Rodríguez, responsable de Dimsa, la empresa encargada de la gestión de los residuos sólidos urbanos.

Las cápsulas usadas se podían depositar en los contenedores amarillos hasta ahora, “aunque para hacerlo bien, los usuarios tenían que abrirlas y separar el café que había quedado dentro, pero lo que terminaba ocurriendo es que la gente acababa tirando todo al resto, por no molestarse en separar el café del aluminio”, explicó Rodríguez.

Con el objetivo de dar una solución al problema, “hemos entrado en un programa de reciclado que se llama Círculo Recicap, que ha puesto en marcha una organización sin ánimo de lucro de la que forman parte 24 empresas dedicadas a la fabricación de cápsulas de café.

“Es un programa muy útil, porque permite que los usuarios reciclen la cápsula completa en el contenedor y de allí directamente se destina a un sistema de reciclaje en el que se reaprovecha todo, el poso del café, que directamente se convierte en compost, y el aluminio, que tiene un reaprovechamiento infinito como el plástico”, destacó el responsable de Dimsa.

Contrato firmado

El área de residuos sólidos urbanos lleva todo el año trabajando en la puesta en marcha del programa. “Hemos comprado los contenedores y preparado un contrato con Círculo Recicap” y “finalmente, hemos hablado con los ayuntamientos para conocer el interés en reciclar este tipo de residuos”. Se han adherido todos los ayuntamientos, salvo La Fresneda, y en todos se han instalado contenedores para las cápsulas.

Según Alberto Rodríguez, los contenedores se han fijado en los ayuntamientos, salvo en Valderrobres, que ha instalado el contenedor de cápsulas en la Oficina de Turismo municipal. Además, los usuarios también podrán encontrar los contenedores de cápsulas en la sede de la Comarca del Matarraña, que hará de punto de recogida.

Rodríguez calculó que en la Comarca del Matarraña no se generan muchos residuos de este tipo. “No estamos hablando de toneladas ni de residuos que ocupen una gran cantidad de espacio, porque ni pesan mucho ni es un residuo voluminoso, puesto que no se gastan enormes cantidades diarias por persona”, apuntó el responsable de la gestión. No obstante, hizo hincapié en que la puesta en marcha del sistema obedece a que “lo que buscamos es sumar iniciativas que van añadiéndose al reciclaje, que favorecen la economía circular y, sobre todo, la protección del Medio Ambiente”.

Para el área de residuos “es un proyecto importante, porque veíamos que éste es un residuo que no se reciclaba bien, porque iba directamente a la fracción resto, y creemos que podremos conseguir una mejora interesante, aunque no represente en cantidad un volumen grande de peso”, añadió.

En Valderrobres

Todos los residuos se trasladarán y centralizarán en Valderrobres y desde allí el personal del Círculo Recicap lo recogerá y se lo llevará a la planta donde se realiza el reciclado, donde se separan por un lado los posos del café y por otro el aluminio. “Los restos de café se reutilizan para fabricar compost y el aluminio lo recuperan para fabricar cualquier otro elemento de aluminio, porque el aluminio es un material que se puede reciclar de manera infinita, al igual que el plástico”, detalló Rodríguez.