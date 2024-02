La Concordia de Alcañiz contará con actos desde el 15 al 25 de este mes

Por

La histórica reunión que se celebró en Alcañiz el 15 de febrero de 1412 para señalar la hoja de ruta para la sucesión del rey Martín I el Humano, que culminó en el Compromiso de Caspe, conocida como La Concordia de Alcañiz, contará con un amplio programa divulgativo en su recreación de este 2024. No en vano entre el 15 y el 25 de febrero habrá diferentes actividades para recordar aquel momento histórico.



"No es una fiesta histórica, es un festival de divulgación e historia viva", explicó el doctor en Historia por la Universidad de Zaragoza Darío Español en el acto de presentación celebrado ayer por la mañana en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza. Junto a Español, vestido de traje de época junto a otros cinco personajes históricos, han asistido el vicepresidente primero de las Cortes de Aragón, Ramón Celma, el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, y el concejal de Cultura, Javier Climent.



Darío Español puso de manifiesto que la identidad aragonesa se fundamenta en los hechos de la Baja Edad Media y ya en aquellos años el Reino de Aragón se organizaba de una forma parecida a como se organizan en la actualidad las Cortes de Aragón. En este sentido, el experto también desveló que se está trabajando en un proyecto conjunto entre las localidades de Alcañiz y Caspe que acogieron La Concordia y El Compromiso, respectivamente, porque "no se entienden el uno sin el otro".



Español incidió en que el objetivo es contar lo que sucedió que fue importante no solo para Alcañiz o Aragón, sino para España, porque sin este acuerdo no hubiera llegado al trono la Casa de Trastámara."Aproximarse a como era el pasado permite divulgar la historia", afirmó sobre un acontecimiento que lo acuñan los historiadores modernos porque en el documento final, que se conserva, "se llega a un acuerdo 'in concordia'".

Ramón Celma calificó este acontecimiento histórico como "fundamental en la historia de Aragón", en el que un grupo de "visionarios" se reunieron para elegir la continuidad del monarca que había fallecido sin sucesión y garantizar la continuidad de la Corona de Aragón.



Por su parte, Javier Climent destacó la labor de los nueve compromisarios que se reunieron en Alcañiz en busca de "concordia, consenso y compromiso" tras la muerte del rey, un acontecimiento que durante muchos años "no ha llegado a tener la relevancia social que merece". Además, el concejal recordó que desde el consistorio alcañizano se promovió la recreación de lo que sucedió fundamentado en el "rigor histórico", así como para dar para dar a conocer los hechos de La Concordia y como era la sociedad en ese momento. Desde 2019

El Ayuntamiento de Alcañiz impulsó la celebración de este festival en 2019, que se ha celebrado de manera ininterrumpida a pesar de la pandemia del coronavirus, aunque en los años 2021 y 2022 se celebró con cápsulas transmitidas en directo y alguna charla.

Miguel Ángel Estevan invitó a disfrutar estos días "en vivo de uno de los grandes hitos históricos del país en el que se llega a la concordia en vez de recurrir a las guerras" en lo que es la mejor forma de resolver un conflicto entre las partes.



El evento cuenta con unos 140 recreadores y voluntarios de los que una gran mayoría son alcañizanos, y en que los vecinos están muy implicados.



La programación arrancará el jueves 15 de febrero y se abrirá con la conferencia 'La Concordia de Alcañiz y el Papa Luna' a cargo del catedrático de Historia medieval Germán Navarro. Tendrá su continuidad los días siguientes con diferentes charlas con recreaciones históricas, conferencias, exposiciones y recreaciones históricas.