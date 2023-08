La oposición del PP y PSOE en La Puebla de Híjar tumba el salario del alcalde de IU, Pedro Bello

Por

Los grupos municipales del PP y el PSOE en el Ayuntamiento de La Puebla de Híjar rechazaron en el último pleno dotar de sueldo al alcalde, Pedro Bello (Ganar-IU), que propuso un salario bruto de 26.500 euros con una dedicación del 75% de la jornada laboral.



La oposición, con dos ediles cada uno frente a los tres de IU, tumbó la propuesta del gobierno local. “Es una decisión política y democrática, pero sin duda alguna resta herramientas y potencial de desarrollo a nuestro pueblo y complica el cumplimiento de nuestro programa electoral en cuanto a la atención diaria de alcaldía al vecino, que tan bien había funcionado en anteriores legislaturas. Por nosotros no ha sido, pero no tenemos la mayoría parlamentaria”, indicó Bello en sus redes sociales.



El primer edil explicó que la retribución máxima bruta conjunta que pueden cobrar los concejales en un municipio menor de 1.000 habitantes como es La Puebla asciende a “casi 35.000 euros” y una contratación laboral máxima del 75% de jornada. La propuesta de Ganar-IU consistía en 26.500 euros de salario bruto anual, “algo más de 1.500 euros por paga”, con “compromiso de dedicación total y exclusiva a La Puebla de Híjar”.



Esta propuesta, que al equipo de gobierno le parecía “sensata y razonable, pues la dedicación horaria iba a ser infinita y el salario era razonable en números cercanos a los de auxiliar administrativo del ayuntamiento”, no salió adelante por “un desconocimiento absoluto por parte de la oposición de lo que cuesta conseguir las cosas, lo mucho que hay que trabajar y el cariño que hay que poner en un municipio como el nuestro para conseguir el alto nivel de gestión y logros de estas últimas legislaturas”, continuó.



“Los consistorios vecinos como Samper, Castelnou, Híjar o Albalate, que además son de color político diverso, han tenido salarios desde hace muchos años, así como la Comarca del Bajo Martín por partida doble”, argumentó Bello en un comunicado dirigido a la ciudadanía, una vez acabadas las fiestas patronales, “con la finalidad de resolver dudas y sobre todo atajar los bulos que circulan, que solo tratan de frivolizar una cuestión fundamental para el futuro de La Puebla de Híjar”.



“El tema es muy claro de si se quiere o no se quiere tener un alcalde dignamente en el día a día gestionando el ayuntamiento”, concluyó Bello, quien anunció que se reincorporará a su puesto de trabajo habitual tras una excedencia motivada por sus responsabilidades tanto en el consistorio local como en la Diputación de Teruel, donde hasta ahora era portavoz de Ganar-IU, que ha quedado sin representación.

IU, en contra en la Comarca

La semana pasada, IU (3 representantes) se opuso a las retribuciones del presidente y vicepresidente de la Comarca del Bajo Martín, Alfonso Pérez y Adolfo Tesán, que se repartirán al cincuenta por ciento 52.272,62 euros, el máximo que permite la ley para administraciones que engloban entre 5.000 y 10.000 vecinos. Tanto PSOE como PP (8 representantes cada uno) apoyaron estas dedicaciones, en ambos casos parciales.