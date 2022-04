Lambán destaca la "absoluta emoción" al participar en la Rompida de la Hora en la Puebla de Híjar

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha destacado el momento "absolutamente gratificante y emocionante" al poder participar en la medianoche de este Jueves Santo en la Rompida de la Hora en La Puebla de Híjar, que ha descrito como una "seña de identidad" de Teruel y, por eso, "venir es un honor".

Lambán ha reconocido que acude con "muchas ganas" a La Puebla de Híjar, uno de los municipios que conforman la Ruta del Tambor y el Bombo, y ha dicho que "uno de los elementos peores de llevar durante la pandemia ha sido la pérdida de actividad social y pública al aire libre y, especialmente, este tipo de celebraciones".

En declaraciones a los medios de comunicación, Lambán ha recordado que la primera vez que vino a La Puebla de Híjar fue hace unos 25 o 26 años. "Me parecía entonces sobrecogedor y emocionante y me convertí en un absoluto aficionado y, desde entonces, he venido siempre".

Acompañado por la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, y otras autoridades, Lambán ha comentado que estos dos años de pandemia ha echado en falta el no poder venir y por ello ha dicho que este Jueves Santo solo tiene palabras de alegría y regocijo y al ver a la gente que está contenta el siente lo mismo.

"Alegría de la gente"



A su parecer, se podría hacer una "enciclopedia" de la variedad e historia de los toques de los sonidos de la Semana Santa, pero ha observado "a todos les equipara el impacto emocional y auditivo y el sobrecogimiento que producen la mezcla de sensación telúrica y, para mucha gente, de fe religiosa". "Cuando estalla el tambor a las doce de la noche uno se siente transportado a los mejores sitios que pueda imaginar", ha relatado.

Además, ha destacado la "magnífica" tarde por la buena temperatura y ha comentado que ese buen ambiente se experimenta en todos los sitios porque "se esperaba y se echaba en falta este tipo de celebraciones".

En este sentido, ha añadido que la llegada de la Semana Santa no solo para los habitantes de la Ruta del Tambor y el Bombo, sino para todos los aragoneses echaban en falta la posibilidad de venir. "Poder hacerlo es un gozo múltiple porque son años de ausencia y porque nada puede acompañar tanto esta tarde maravillosa como la alegría de la gente y es un gozo y un placer estar aquí".