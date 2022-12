Las heladas y el pedrisco menguan un 43 % la certificación de Melocotón de Calanda

Por

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDO) Melocotón de Calanda ha conseguido certificar esta campaña alrededor de dos millones de kilos de fruta con el marchamo de calidad. La cifra es “más de lo esperado” en una campaña que ha sido difícil y corta debido a los fenómenos climatológicos que menguaron en primavera y en verano la producción de fruta en toda la Tierra Baja, según reconoció el presidente del Consejo Regulador, Samuel Sancho. El balance final de la campaña ha sido de un 43% menos de fruta calificada..



En primavera fueron unas importantes heladas que redujeron a la nada la cosecha en algunas comarcas del Bajo Aragón; en verano se dieron tormentas acompañadas de pedrisco que terminaron con la producción de fruta que quedaba en otras zonas. Las expectativas eran, por tanto, “muy malas”, enfatizó Sancho, aunque “finalmente hemos conseguido unas cifras que no están nada mal para lo que nos esperábamos”.



La fruta certificada con el marchamo de la DO ha sido “un 43% inferior a la del año pasado” y ha dado como resultado dos millones de kilos de fruta que se han destinado, principalmente, al mercado nacional. Aún así no se ha logrado cumplir con toda la demanda estatal, según apuntó el presidente. Respecto al mercado internacional, “se ha destinado una pequeña parte de la certificación para llegar a los clientes habituales que tiene el CRDO, pero han sido cantidades muy pequeñas, porque realmente teníamos muy poco producto que ofrecer con respecto a años anteriores”, enfatizó..



La certificación de Melocotón de Calanda del Consejo Regulador suele rondar los cuatro millones de kilos. Ese fue el volumen de fruta calificada que salió a los mercados en los últimos años y que por primera vez en mucho tiempo no han podido ser certificados en este 2022.



“El balance ha sido de dos millones de kilos, que es una cantidad que podemos calificar como muy pequeña con respecto a lo que estábamos habituados, pero tratándose de una anualidad tan mala como la actual, nos podemos dar por satisfechos, porque el año ha sido menos malo de lo que pensábamos cuando comenzó la temporada con heladas y cuando la cosecha se vio afectada por pedrisco en verano”.



Aún con todo, reconoció que, “aunque la Denominación de Origen ha conseguido salvarse certificando algo más de la mitad de lo que suele tener de media cada año, éste ha sido un año muy malo para el sector de la fruta del Bajo Aragón en general”. No en vano, explicó que “la producción de melocotón venía con un importante descenso por las heladas de la primavera, y solo por eso se esperaba un 50% de merma, pero después vinieron las tormentas de pedrisco y los tornados que afectaron tanto a Mazaleón como a Calanda”, que es una de las principales zonas productoras de melocotón junto con la localidad zaragozana de Maella. Consecuencias

Todos estos fenómenos meteorológicos adversos han repercutido “en primer lugar en la mano de obra, porque no se ha podido contratar a tanta gente como otros años”, tanto en tareas a realizar en el campo como en las cooperativas, donde no se han realizado tantas contrataciones porque no se podía clasificar fruta. No en vano, buena parte de la producción que ha quedado en el árbol ha sido destrío por las afecciones del pedrisco.



Asimismo, “los ingresos de los agricultores han caído en picado”, apuntó Samuel Sancho, quien no se atrevió a cuantificar la disminución de renta. “Nos resulta imposible dar las cifras exactas, pero se lo puede imaginar cualquiera, porque prácticamente no ha habido producto”.



Los seguros tampoco han cubierto todas las pérdidas. Según el responsable del CRDO, “se había asegurado por pedrisco, porque la cosecha ya venía mermada en origen por las heladas, puesto que se suele asegurar conforme a la cosecha prevista; si ya se había quedado disminuida en primavera en un 50% solamente se había asegurado ese porcentaje”, comentó. En este aspecto, añadió que “hay que tener en cuenta que en los seguros hay un 10% de carencia, por lo que, al final, lo que podrán percibir los agricultores será un 30 o un 40% de lo previsto, y eso es insuficiente para arrancar la nueva temporada”.



Los agricultores del Bajo Aragón han solicitado al departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón que establezca una linea de créditos “para dar liquidez al sector y que éste pueda empezar a trabajar para el año que viene”. Según el presidente del CRDO, “hemos pedido que se establezcan lineas de créditos al 0% de interés y con un periodo de devolución de siete años, con un par de años de carencia por si vienen nuevos contratiempos” como los de este año, que no son excepcionales en el Bajo Aragón. A juicio de Sancho, “esas condiciones serían buenas para poder arrancar de nuevo después de un año que ha sido tremendamente malo”, apuntó.