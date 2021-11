Melocotón de Calanda: entre un 20 y un 30 por ciento menos de producción por culpa de las heladas y el granizo

El pedrisco y las heladas mermarán entre un 20 y un 30% la cosecha de Melocotón de Calanda certificado con respecto a los más de 4 millones de kilos del año 2020, aunque con una calidad excelente que sitúa a la preciada fruta de hueso del Bajo Aragón entre las más demandadas por el mercado nacional y europeo. Este año, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida ha empezado a trabajar dos nuevas variedades que permiten empezar la campaña hacia el 20 de agosto y terminarla a primeros de noviembre.

Los 45 municipios y casi 700 hectáreas que conforman la DO terminan esta semana de exprimir los melocotoneros. En la campaña han trabajado unas 2.500 personas dedicadas en cuerpo y alma a sacar lo mejor de esta fruta, seña de identidad del territorio junto a otros productos bandera como el Jamón de Teruel, el Aceite de Oliva del Bajo Aragón o el Ternasco de Aragón.

Este año la campaña “va a ser más corta”, dijo el presidente de la DO, Samuel Sancho, debido “al hielo que hubo en primavera” en zonas altas de la demarcación agrícola y al “pedrisco del verano”, con afecciones desiguales por todo el territorio.

Todo ello disminuirá entre un 20 y un 30% la cosecha de 2020, que superó los 4 millones de kilos. “Hay empresas que están al nivel del año pasado y otras por debajo. Hasta que no recojamos las etiquetas no lo sabremos con certeza”, dijo Sancho, que recordó que aún queda una semana de faena.

El virus del Sharka, que obliga a arrancar el 80% de los melocotoneros en más de 100 hectáreas entre Mazaleón y Maella (Zaragoza) ha rebajado también la cosecha en esa zona, si bien la merma en el conjunto de la DO no es significativa porque principalmente se producen melocotones tempranos.

Ya están aquí Pro570 y Pro504

Sancho puso el acento en que la campaña actual ha introducido dos variedades nuevas (Pro570 y Pro504, que se suman a las tradicionales Jesca, Calante y Evaisa), con todos los parabienes a nivel nacional y europeo, que en base a cruces de clones de la zona han permitido alargar la temporada desde el 20 de agosto y reforzar el tramo medio de septiembre.

“Estas dos variedades que hemos incorporado han sido desarrolladas por el sector privado, pero estamos trabajando también en un campo de experimentación con el CITA (Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón) a medio y largo plazo que dará sus frutos en cinco o seis años para mejorar aspectos de alguna variedad que pueda tener algún problema”, de tal forma que la DO tenga “una colección de variedades que de mediados de agosto hasta primeros de noviembre den un altísimo rendimiento y calidad”, manifestó el presidente.

Las nuevas variedades “han tenido muy buena aceptación” tanto por los agricultores que las están incorporando como por los consumidores porque “son variedades muy buenas” de melocotón amarillo, con dulzor y calibre adecuados para poder presumir de etiqueta negra.

En cuanto a los precios, este año “son positivos”, si bien “esto varía de una semana a otra”, manifestó Sancho.

Con respecto al consumo, “la tendencia ha sido similar a la del año pasado”, marcada por la pandemia y con mayores compras en el seno del hogar. “El producto es muy conocido”, tanto entro como fuera del país. Se exporta más del 20% del producto, principalmente a Alemania. El reto sigue siendo conquistar el mercado asiático, aunque al ser perecedero requiere de unas condiciones de transporte estrictas para que no se deteriore.

Faltan trabajadores

Algo que sí han notado las cooperativas y empresas adheridas a la DO es la “escasez de mano de obra”, pues “vamos muy justos”, reconoció Sancho, que no sabe a ciencia cierta a qué se debe esta situación. “No sé si la gente tiene ayudas y con lo que cobra no le merece la pena trabajar, pero tenemos no sé cuántos millones de parados en España y cuando necesitas mano de obra hay tensión de personal”, dijo.

Desde hace unos años llegan al Bajo Aragón trabajadores “fijos discontinuos” desde Rumanía para hacer la campaña, pero “con este personal no es suficiente”, subrayó Sancho. En verano sí se acercan estudiantes que quieren sacarse un dinero, pero este oxígeno se acaba en septiembre con el nuevo curso.