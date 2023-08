Las obras de reforma del recinto ferial de Alcañiz se encarecen un 48%

La problemática de las obras de reforma del recinto ferial de Alcañiz no acaba. Después de que el ayuntamiento tuviera que sacar a licitación por tres veces la actuación en 2022 ante la ausencia de interés empresarial, el pasado 17 de agosto la institución firmó con la empresa que finalmente resultó adjudicataria, Interbuilding SL, una modificación de contrato que encarece un 48,4% las obras.

En concreto, la modificación número 1 del primer contrato firmado el 24 de enero de 2023 comprende el incremento de 99.315,16 euros sobre un importe previo de 205.024,31 euros (IVA no incluido en ambos casos). Así lo cuantifica el proyecto técnico actualizado por el arquitecto José Ángel Azuara Navarro.

De modo que la cantidad total, impuestos incluidos, se elevará a 368.250,76 euros. El plazo de ejecución se extenderá hasta el 27 de septiembre.

“La aparición del nivel freático y afloramientos de agua debido a pérdidas en la red interior, manifestado durante la excavación de las zanjas de saneamiento, ha motivado adoptar medidas correctoras en la ejecución de las obras”, razona el técnico en el expediente.

Soluciones

Es por ello que “se estudian soluciones alternativas para evitar profundizar la excavación de la red de saneamiento, reduciendo las distancias desde los puntos de vertido hasta los pozos de bombeo”. De esta forma “se reduce la posible aparición de filtraciones a la red de saneamiento debido al aumento de la presión hidrostática en profundidad”, indica el arquitecto.

En segundo lugar, se incorpora la instalación de un nuevo equipo automático de generación de energía eléctrica para garantizar el suministro en caso de corte de fluido. La adecuación del recinto a las nuevas necesidades de uso surgidas, principalmente deportivas, obliga a cubrir la demanda de potencia necesaria para el suministro de socorro, apunta el razonamiento técnico.

En tercer lugar, “los diversos usos del edificio requieren de una nueva sectorización de las instalaciones de protección contra incendios, ampliando la red de detección para adaptarla a la normativa y alcance máximo de los equipos instalados”, concluye el técnico. En esta línea, se han construido puertas de emergencia en la zona deportiva.

De esta forma, se encarecerá sustancialmente una obra que tuvo que salir por tres veces a licitación en 2022 porque en las dos primeras quedó desierta. A la tercera, y tras incrementar el precio de salida, el consistorio obtuvo tres plicas y la adjudicó a Interbuilding.

Readaptar la funcionalidad

La obra general de reforma del recinto ferial intenta readaptar la funcionalidad del edificio. La actuación, muy avanzada desde que comenzara en junio, supone una mejora de accesos y seguridad en la que se incluye la reubicación de la entrada principal y la del acceso al público, en la parte trasera del edificio, donde se encuentra en este momento la zona de aparcamiento.

El antiguo hueco de acceso de servicio se ha convertido en un vestíbulo de entrada-salida con una amplia marquesina a ambos lados que actuará como zona de espera y encuentro para los visitantes. Se ha instalado un control de acceso mediante tornos que comunicará con el mostrador de atención al público en el interior.

Entre otras medidas, se está construyendo un nuevo baño junto a esa zona polivalente y de cafetería, la cual no dispone en la actualidad de aseos propios. Para ello se aprovecha una zona de almacén no utilizada, anexa a la cafetería. Estos aseos, accesibles, darán servicio a los visitantes del recinto que permanezcan en esta zona y no accedan a las pistas polideportivas.

Zona deportiva

En la zona deportiva se han mejorado los aseos del altillo y se han construido unos vestuarios con duchas en los bajos.

Cabe recordar que en los últimos años se han habilitado espacios en el interior del inmueble para la práctica de distintas actividades deportivas. Estos nuevos usos han servido para descongestionar los pabellones municipales bajo techo y dar respuesta a la creciente demanda deportiva de la ciudad. Se ha aprovechado la época de verano para hacer las obras, para no interferir en la actividad cotidiana.