Los abogados del turno de oficio de Alcañiz renuncian por los agravios en su remuneración

Los abogados del turno de oficio penal del partido judicial de Alcañiz (Teruel) han presentado su renuncia a continuar prestando esta labor voluntaria, que se hará efectiva en enero de 2025, dados los "graves agravios comparativos" que sufren en la remuneración de sus servicios, imprescindibles en favor del medio rural.



En concreto, los abogados denuncian la distinta remuneración de las guardias que reciben por sus servicios respecto a los del partido judicial de Teruel.



Lo que se retribuye con la guardia son las 24 horas de disponibilidad del letrado, disponibilidad que es la misma con independencia de si el servicio se presta en un partido judicial capital de provincia o no, denuncian en una nota de prensa.



Esta remuneración, que consideran de por sí escasa y no actualizada, no incluye algunas obligaciones de la guardia, como los desplazamientos a Alcañiz desde los municipios del partido judicial donde los letrados tienen su despacho profesional, ni remuneración alguna del trabajo realizado si el ciudadano no presenta la documentación necesaria, entre otras situaciones.



Por estas razones, abogados del partido judicial de Alcañiz ya presentaron su solicitud de la baja en los turnos de asistencia al detenido y violencia de género, bajas que se comunicaron al Colegio de Abogados de Teruel sin que hasta la fecha exista un pronunciamiento, por lo que ahora han registrado su renuncia a la prestación de estos servicios, que sería efectiva desde el próximo enero.



Según informan, este conflicto deben resolverlo el Departamento de Justicia del Gobierno de Aragón y el Colegio de Abogados de Teruel para actualizar las remuneraciones de los procedimientos y retribuir las actuaciones por las que actualmente no se recibe ninguna compensación.



Además, reclaman el mismo trato para todos los abogados del turno de oficio, pertenezcan a uno u otro partido judicial de la provincia de Teruel.